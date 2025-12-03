Tormenta invernal en Texas: nieve y frío extremo amenazan al Panhandle del estado con complicaciones en traslados

El Panhandle de Texas se prepara para la primera nevada del año con temperaturas bajo cero y alerta meteorológica. (REUTERS/Adrees Latif)

El descenso de las temperaturas y la inminente llegada de nieve al Panhandle de Texas han activado la alerta entre los meteorólogos, quienes advierten sobre las condiciones invernales que podrían afectar la región desde la noche del miércoles hasta el jueves.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se prevé que esta tormenta, de impacto rápido, marque la primera nevada del año en la zona, aunque la presencia de nieve en Amarillo durante esta época no resulta inusual.

El meteorólogo Luigi Meccariello del NWS explicó a Newsweek que, si bien aún no se han emitido avisos oficiales de clima invernal o alertas de tormenta invernal para Texas, la decisión sobre la emisión de estos comunicados se tomará más adelante el martes.

NWS advierte sobre posible impacto en los traslados

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre condiciones invernales que podrían afectar los desplazamientos en Amarillo y alrededores. (REUTERS/Shelby Tauber)

Mientras tanto, la oficina del NWS en Amarillo mantiene informados a los residentes sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y su posible impacto en los desplazamientos previstos para finales de la semana.

El pronóstico para el Panhandle de Texas indica que las temperaturas máximas descenderán hasta 8 grados, mientras que las mínimas podrían situarse entre los 10 y 20 grados, según reportó el sitio digital Chron.

En su página web de pronósticos, el NWS Amarillo estimó una probabilidad de entre 30 y 50% de que se acumulen al menos 2,5 centímetros de nieve en localidades como Amarillo, Dalhart, Vega y Hereford, con mayores probabilidades en el norte de Oklahoma.

La probabilidad de nevadas aumenta en diversas zonas de Panhandle

La acumulación de nieve y hielo podría provocar desplazamientos peligrosos y reducción de visibilidad en las carreteras del Panhandle. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP)

De acuerdo con la información publicada por el medio Newsweek, la posibilidad de nevadas se incrementa especialmente en las zonas centrales y occidentales del Panhandle, donde se espera que la nieve comience antes de lo previsto, posiblemente durante la tarde del miércoles.

El NWS Amarillo advirtió en su página web que la mayor probabilidad de que la nieve alcance o supere los 2,5 cm se concentra en las áreas occidentales y noroccidentales del Panhandle. No obstante, la cantidad exacta y la extensión de la nevada aún no pueden determinarse con precisión, por lo que se recomienda consultar los pronósticos más recientes.

En una publicación en X, la oficina del NWS alertó sobre la posibilidad de que las temperaturas mínimas desciendan por debajo de los -6,7 ℃ (20 ℉) en toda su región de pronóstico durante el jueves y el viernes. Además, el mensaje subrayó: “Se pronostica que los valores de sensación térmica caerán a un rango entre -12 y -12 ℃. Prepárense para más mañanas frías”, escribió NWS Amarillo en la publicación.

Periodo de acumulación de nieve para el miércoles y jueves de esta semana

El periodo crítico de acumulación de nieve se espera entre las 15:00 horas del miércoles y las 10:00 horas del jueves. (REUTERS/Arathy Somasekhar)

El periodo de mayor acumulación de nieve se prevé entre las 15:00 horas del miércoles y las 10:00 horas del jueves (hora local). Entre las consecuencias más probables se encuentran desplazamientos peligrosos, reducción de la visibilidad y la posibilidad de acumulación de nieve y hielo en las carreteras, lo que podría complicar la circulación en la región.

A más largo plazo, el Centro de Predicción Climática del NWS anticipa que casi todo Texas experimentará temperaturas superiores a la media entre el 7 y el 11 de diciembre, con mayor probabilidad en el oeste del estado.

Para ese mismo periodo, la mayor parte del territorio texano presenta una posibilidad de precipitaciones por debajo de la media, según la información proporcionada por Newsweek.