Se emite una advertencia de viaje en un estado de EEUU ante un alto riesgo de transporte que afecta a más de 2 millones

Un aviso de viaje emitido para el área central de California ha impactado a más de dos millones de personas este miércoles, tras la declaración de un “alto riesgo de transporte” por condiciones meteorológicas adversas. La principal causa, según autoridades, es la presencia de niebla densa, que afecta rutas clave y obliga a extremar precauciones en las vías de comunicación principales de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia activa para el Valle de San Joaquín y zonas circundantes, advirtiendo a habitantes y viajantes sobre la disminución significativa de visibilidad en los principales corredores de tránsito, tales como la Interstate 5 (I-5), la State Route 99 (SR-99) y la State Route 198 (SR-198). La agencia meteorológica señaló que la alerta entró en vigor desde las primeras horas del miércoles hasta las 11.00 de la mañana, instando a evitar desplazamientos delanteros al mediodía y a esperar la disolución progresiva del fenómeno.

Según el propio NWS, recogido por Newsweek, la presencia de niebla densa constituye un fenómeno recurrente durante los meses de invierno en la zona central californiana. La situación adquiere relevancia por la magnitud del área afectada, donde los avisos de visibilidad reducida se extienden desde el condado de Fresno hasta el condado de Kern, e incluyen localidades como Bakersfield, Buttonwillow, Delano, Wasco, Shafter, Selma, Hanford, Lemoore, Corcoran, Visalia y Porterville .

El Valle de San Joaquín ha presentado condiciones similares en años pasados y se caracteriza por la influencia de la niebla estacional sobre las actividades de transporte, especialmente en los meses fríos. La presencia de cultivos y la morfología del terreno favorecen la acumulación de neblina y humedad, lo que afecta tanto al tránsito local como a operaciones logísticas que dependen de las rutas atravesando la región, de acuerdo con registros históricos del NWS y la Oficina de Estadísticas de Transporte de los Estados Unidos.

¿Por qué se emite una advertencia de viaje por niebla densa en California?

La advertencia se emite debido al aumento súbito de la niebla densa, que —según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS)— reduce la visibilidad en rutas vitales del Valle de San Joaquín a menos de 400 metros (un cuarto de milla). Este nivel de visibilidad incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La California Department of Transportation (Caltrans) ha reiterado la necesidad de consultar el estado de las rutas antes de viajar y recomienda esperar hasta que la niebla se disipe, generalmente después de las 11:00 a.m.

El Servicio Meteorológico Nacional emite alerta para el Valle de San Joaquín por visibilidad reducida en corredores como la I-5, SR-99 y SR-198. (EFE/Germán Reyes)

¿Qué rutas y localidades están afectadas por la advertencia de niebla densa?

El aviso afecta zonas clave de California Central, abarcando ciudades y pueblos del Valle de San Joaquín. Según el NWS y reportes publicados por Newsweek, la advertencia incluye los corredores de la I-5, SR-99, SR-198 y SR-152. Las comunidades bajo alerta son:

Bakersfield

Buttonwillow

Lost Hills

Delano

Wasco

Shafter

Alpaugh

Richgrove

Selma

Fresno

Hanford

Corcoran

Lemoore

Visalia

Porterville

Este territorio concentra la mayor parte del tránsito agrícola, comercial y de pasajeros en la zona central del estado, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos y Newsweek.

¿Cuántas personas resultan afectadas por la advertencia de niebla en California?

El área involucrada comprende una población que supera los dos millones de habitantes, de acuerdo con datos oficiales del censo estadounidense y del Servicio Meteorológico Nacional. Esta cifra incluye residentes, transportistas y viajeros frecuentes que utilizan los corredores afectados. La cobertura de la advertencia coincide con las jurisdicciones de los condados de Fresno, Kern, Kings y Tulare.

¿Qué recomendaciones emiten las autoridades para circular con niebla densa?

La principal instrucción de las autoridades es evitar conducir durante el aviso. Si es imprescindible desplazarse, el NWS Hanford aconseja bajar la velocidad, llevar las luces encendidas y mantener una distancia amplia con otros vehículos. Además, Caltrans recomienda usar únicamente carreteras oficiales y posponer los trayectos si es posible hasta que la visibilidad mejore.

Los avisos oficiales incluyen el siguiente mensaje:“La baja visibilidad podría hacer que las condiciones de conducción sean peligrosas”, menciona el NWS en el pronóstico difundido por Newsweek.

Las localidades de Fresno, Kern, Kings y Tulare se encuentran bajo advertencia, impactando el tránsito agrícola, comercial y de pasajeros. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

¿Cuánto suele durar la niebla densa y cómo evoluciona el fenómeno en California?

La duración de la niebla densa varía según las condiciones atmosféricas. El NWS explica que el fenómeno persiste generalmente hasta el mediodía, cuando la temperatura comienza a elevarse. En ocasiones, se extienden los avisos si la masa de aire frío permanece sobre el valle y no se presentan vientos dispersantes. El pronóstico actual indica que las advertencias pueden sucederse en días consecutivos en la temporada invernal.

¿Qué impacto tiene la advertencia sobre la economía y el transporte regional?

La advertencia de viaje detiene o ralentiza varias actividades clave, como el transporte de mercancías, desplazamientos laborales y tránsito agrícola. El Departamento de Transporte de California (Caltrans) reporta un aumento en los controles y una prioridad en la difusión de avisos a transportistas y operadores logísticos que dependen de rutas como la I-5 y la SR-99 para distribuir bienes a nivel estatal y nacional. El retraso afecta tanto a operaciones comerciales como a desplazamientos personales o servicios críticos.

¿Dónde consultar información oficial y actualizaciones sobre alertas de niebla en California?

Las fuentes oficiales de información son las plataformas digitales del Servicio Meteorológico Nacional Hanford (NWS Hanford) y de Caltrans. Estas entidades actualizan los datos sobre cierres, condiciones de visibilidad y posibles nuevas advertencias para el Valle de San Joaquín y zonas aledañas.

El fenómeno de niebla densa persiste hasta el mediodía y puede repetirse en días consecutivos durante la temporada invernal en el Valle de San Joaquín. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

¿Qué condiciones meteorológicas acompañan la niebla densa en el Valle de San Joaquín esta semana?

Junto a los avisos por niebla, el pronóstico incorpora alertas de bajas temperaturas y riesgo de heladas, en especial en las zonas altas de la Sierra Nevada, donde se han registrado sensaciones térmicas de –23 ºC (–10 ºF) en elevaciones superiores a los 2.700 metros. El mantenimiento de la niebla obedece a la permanencia de masas de aire frío y la baja incidencia de viento, condiciones reportadas por el NWS y recogidas por Newsweek y medios estadounidenses.