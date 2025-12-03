Nevada récord en una ciudad de Maine tras el paso de una tormenta invernal que azota el noreste de EEUU

La tormenta invernal en Porter, Maine, deja 28 centímetros de nieve en solo dos días, casi igualando la media mensual. (Thomas Slusser/The Tribune-Democrat vía AP)

El noreste de Estados Unidos enfrenta el inicio de diciembre bajo el impacto de una tormenta invernal que ha dejado en Porter, Maine, una acumulación de nieve casi equivalente a la media mensual habitual en tan solo dos días.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la localidad registró 28 centímetros de nieve, una cifra que se aproxima a los 29,5 centímetros que suelen acumularse durante todo diciembre en la zona, de acuerdo con la meteoróloga Alyssa Glenny de AccuWeather, citada por Newsweek.

La magnitud del fenómeno llevó al NWS a emitir alertas de tormenta invernal y avisos de clima invernal en amplias áreas del noreste y el Atlántico Medio.

Tras el paso de la tormenta, cientos de escuelas suspendieron actividades y se ocasionaron retrasos en los traslados

Cientos de escuelas suspenden clases y se reportan retrasos generalizados por la intensa nevada en la región. (AP Photo/Joshua A. Bickel)

Como consecuencia, cientos de escuelas suspendieron sus actividades y se reportaron retrasos generalizados en la región durante la mañana del martes. Las nevadas más intensas superaron los 30 centímetros en algunos puntos, mientras que en la región de pronóstico de Gray del NWS, que incluye Porter, se observaron acumulaciones generalizadas de entre 7,6 y 15,2 centímetros.

La oficina del NWS en Gray, Maine, difundió un mapa que ilustra las zonas más afectadas por la nevada, destacando el centro del estado y áreas próximas a la frontera con New Hampshire. En este contexto, Porter se situó entre las localidades con mayores registros de nieve. En términos anuales, la ciudad suele recibir más de 165 centímetros de nieve, según precisó Glenny al medio Newsweek.

Las previsiones meteorológicas advierten que el episodio invernal no ha concluido

Se pronostican nuevos chubascos de nieve en Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine a partir del miércoles por la noche. (AP Photo/Jeff Roberson)

De acuerdo con la información publicada por AccuWeather, se esperan nuevos chubascos de nieve en Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine a partir del miércoles por la noche. Además, el noroeste de Nueva York permanece bajo alerta meteorológica invernal debido a las nevadas con efecto lago previstas para el jueves.

El alcance de la próxima tormenta se extenderá también hacia el sur. Según el pronóstico de AccuWeather citado por Newsweek, la mayor parte de la nieve caerá entre la noche del jueves y el viernes, aunque afectará a una zona más reducida que la tormenta anterior. Se prevén acumulaciones menores, de entre 2,5 y 5 centímetros, en el este de Kentucky, Virginia, Maryland y Delaware.

Las condiciones viales podrían deteriorarse por la presencia de nieve y la reducción de la visibilidad, advirtió AccuWeather. El riesgo de carreteras resbaladizas y visibilidad limitada se mantendrá elevado durante los próximos días.

Informan sobre un nuevo descenso en las temperaturas del Medio Oeste, Grandes Lagos y el Noreste del país

La llegada de aire ártico provocará un descenso de temperaturas y condiciones viales peligrosas en el Medio Oeste, los Grandes Lagos y el Noreste. (AP Photo/Jeff Roberson)

El nuevo frente invernal llegará acompañado de una masa de aire ártico que provocará un descenso de las temperaturas en el Medio Oeste, los Grandes Lagos y el Noreste.

El meteorólogo Alex Duffus de AccuWeather explicó en un informe recogido por Newsweek: “La ráfaga de aire ártico traerá chubascos y borrascas de nieve a partes de los Grandes Lagos y el noreste. Las carreteras pueden quedar cubiertas de nieve y la visibilidad puede reducirse drásticamente en cuestión de segundos, creando condiciones de conducción resbaladizas y peligrosas. Las aceras y los estacionamientos podrían estar muy resbaladizos”.