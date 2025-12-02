Powerball eleva su premio mayor a 740 millones de dólares para el sorteo del lunes

El premio mayor de Powerball asciende a USD 740 millones para el sorteo del lunes 1 de diciembre. (AP foto/George Walker IV)

El sorteo de Powerball ha elevado su premio mayor a USD 740 millones para la próxima edición de este lunes 1 de diciembre, después de que en la jornada del sábado no se registraran ganadores del acumulado principal.

Según informó Univisión, la opción de cobro en efectivo para este sorteo asciende a USD 346,1 millones antes de impuestos.

El sorteo más reciente, correspondiente al 29 de noviembre, arrojó los números ganadores 19, 22, 30, 32 y 59, con el Powerball 1.

Ninguno de los participantes logró llevarse el premio mayor del sorteo anterior

La opción de cobro en efectivo del Powerball ofrece USD 346,1 millones antes de impuestos para el próximo sorteo. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

De acuerdo con la información publicada por el medio Univisión, ningún participante logró acertar la combinación completa para llevarse el premio mayor, y tampoco hubo ganadores del premio de dos millones de dólares, reservado para quienes aciertan las cinco bolas blancas junto con el Power Play.

No obstante, al menos un boleto vendido en Florida obtuvo 1 millón de dólares al acertar las cinco bolas blancas, de acuerdo con la información de Univisión.

Historial reciente de los máximos ganadores de Powerball

El historial reciente de Powerball muestra que el pasado 6 de septiembre, dos boletos vendidos en Missouri y Texas se repartieron cerca de 1.800 millones de dólares, el segundo mayor acumulado en la historia del juego, según informó el medio Univisión.

El 31 de mayo, un jugador de California se adjudicó 205 millones de dólares, mientras que el 26 de abril, un participante de Kentucky ganó 168 millones de dólares. Además, el 29 de marzo, un residente de Anaheim, California, obtuvo 526,5 millones de dólares, y el 18 de enero, otro jugador se llevó 331 millones de dólares.

¿Cómo participar en los sorteos de Powerball?

Para jugar al Powerball, se deben elegir cinco números del 1 al 59 y un Powerball del 1 al 26, con nueve formas de ganar. (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)

Para participar en Powerball, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 59, y un sexto número, denominado Powerball, entre el 1 y el 26. Es posible elegir los números manualmente en la boleta de juego o permitir que la máquina de lotería los asigne de manera aleatoria. Existen nueve formas de ganar premios, siendo el mayor el que se obtiene al acertar las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibir el monto en treinta pagos anuales graduados durante veintinueve años o como un pago único. Ambas modalidades de cobro se presentan antes de la deducción de impuestos federales y estatales.

¿Cuánto cuesta jugar Powerball?

Los ganadores del Powerball pueden elegir entre un pago único o treinta pagos anuales durante veintinueve años. (AP Foto/Keith Srakocic, Archivo)

El costo de cada jugada es de 2 dólares. Los participantes pueden abonar un monto adicional por la opción ‘Powerplay’, que permite multiplicar las ganancias por dos, tres, cinco o diez, en caso de resultar ganadores. En Idaho y Montana, el Powerball incluye automáticamente el Power Play, con un precio mínimo de 3 dólares por jugada.

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22:59 (hora del Este de Estados Unidos), en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee. El juego está disponible en cuarenta y cinco estados, así como en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Fundada en 1992, Powerball realiza sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esta lotería alcanzó notoriedad mundial al entregar el mayor premio registrado, otorgando 2.040 millones de dólares el 8 de enero de 2022, superando los 1.586 millones de dólares que adjudicó en enero de 2016.

El 35% de los ingresos generados por Powerball se destina a programas sociales, según cifras oficiales; el 50% financia los premios, el 6% corresponde a comisiones para minoristas y el 9% cubre gastos operativos.