La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos recomendó una “prohibición total de viaje” desde varios países

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem. Alex Brandon/Pool vía REUTERS

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha recomendado una “prohibición total de viaje” desde naciones que “inundan el país de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”, sin especificar a qué naciones se refiere.

Noem ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha formulado una recomendación para “una prohibición total de viaje a cada maldito país que ha estado inundando la nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”.

“Nuestros padres fundadores construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares en impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses”, ha dicho. “No les queremos, ni a uno de ellos”, ha espetado.

El mensaje de Noem llega después de que el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph B. Edlow, anunciara el viernes a suspensión de todas las decisiones de asilo de personas migrantes tras el ataque con disparos contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca, supuestamente perpetrado por un afgano y que dejó al menos un muerto.

“El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad”, dijo Edlow, poco después de que el Departamento de Estado suspendiera la emisión de visados para ciudadanos con pasaporte de Afganistán.

Trump ha relacionado este tiroteo con la inmigración tras asegurar que este ciudadano afgano llegó “traído por la anterior administración”, la presidida por Joe Biden, después de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán y la llegada al poder de los talibán, que se hicieron con el control del país centroasiático en agosto de 2021 tras sus avances territoriales a raíz del acuerdo de paz alcanzado en febrero de 2020 con el actual inquilino de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. REUTERS/Evelyn Hockstein

Recientemente, en un anuncio realizado desde la plataforma Truth Social, Trump declaró la prohibición total del tránsito aéreo sobre Venezuela y áreas cercanas, sin establecer una fecha de finalización para la medida. Según reportó el medio, la decisión, de aplicación inmediata e indefinida, plantea una intensificación de las restricciones sobre la región sudamericana.

De acuerdo con la información difundida a través de Truth Social y detallada por el medio, el gobierno estadounidense comunicó que la restricción afectará a toda la zona aérea de Venezuela y a los corredores próximos considerados de alto riesgo por actividades ilícitas.

Trump remarcó que no se permitirá el cruce del espacio venezolano por aviones comerciales ni por aeronaves vinculadas a redes delictivas, colocando el énfasis en la necesidad de incrementar el control y la vigilancia para evitar vuelos tanto legales como ilegales.

El mensaje oficial, consignado por la cobertura del medio, destacó que la disposición impacta por igual a grandes compañías del sector aéreo, pilotos individuales y grupos dedicados al tráfico de drogas y personas.

La intención declarada desde Washington apunta a asegurar que el espacio permanezca bajo la supervisión exclusiva del gobierno de Estados Unidos, aunque no se precisó hasta cuándo regirá este cierre.

(Con información de Europa Press)