Estos 17 estados de EEUU muestran un aumento de casos por COVID-19 previo a las celebraciones y viajes de Navidad

El aumento de contagios de COVID-19 en 17 estados de EE.UU. preocupa a las autoridades sanitarias antes de la temporada navideña. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La reciente subida de contagios de COVID-19 en 17 estados de Estados Unidos concentra la atención de autoridades sanitarias y del público general justo antes de la temporada navideña. El fenómeno, confirmado por informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) al 25 de noviembre de 2025, afecta principalmente al medio oeste y el noreste norteamericanos, donde se han identificado patrones de transmisión sostenida tras varios meses de prevalencia baja. El monitoreo resulta relevante en un contexto en el que, aunque la pandemia ha perdido el carácter de emergencia nacional, el virus mantiene su circulación y provoca hospitalizaciones.

De acuerdo con el portal oficial del CDC mencionado por la agencia Reuters, la información más reciente advierte sobre una tendencia al alza en el número de infecciones en concreto en Colorado, Iowa, Massachusetts, Pensilvania, Nebraska y Dakota del Sur, considerados con casos en aumento. Además, el CDC ha señalado que Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Míchigan, Minnesota, Nueva Jersey, Virginia Occidental y Wisconsin presentan señales de “posible aumento” en contagios. La agencia federal aclaró que los patrones observados podrían mostrar mayor variabilidad por alteraciones en el reporte estadístico asociadas a feriados nacionales.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS), la tendencia estacional de incrementos de COVID-19 suele coincidir con los meses fríos y precedentes de reuniones sociales, reflejando factores como movilidad y encuentros festivos. Desde 2020, estos patrones han sido verificados cada otoño e invierno, vinculados a la menor ventilación interior. Informes de Associated Press han destacado la importancia de la vigilancia activa a pesar de la transición hacia una endemia, con estrategias de monitoreo para detectar variaciones bruscas en la dinámica del virus.

¿Cuáles son los 17 estados de EE.UU. donde aumentan los casos de COVID-19?

De acuerdo con la última actualización semanal del CDC, los 17 estados afectados por incremento son los siguientes:

Estados con categoría “crecimiento comprobado”:

Colorado Iowa Massachusetts Pensilvania Nebraska Dakota del Sur

Estados con categoría “posible crecimiento”:

Connecticut Delaware Illinois Indiana Kentucky Maryland Míchigan Minnesota Nueva Jersey Virginia Occidental Wisconsin

El CDC publica esta información en su reporte COVID Data Tracker, actualizando semanalmente las tendencias de cada estado. Según Reuters, la institución reiteró que los sistemas de información podrían sufrir retrasos y vacíos estadísticos en torno a los feriados por Acción de Gracias y Navidad.

El CDC confirma transmisión sostenida de COVID-19 en el medio oeste y noreste de Estados Unidos, con patrones de crecimiento localizados. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Qué nivel de hospitalización y presión sanitaria existe en estos estados?

El análisis del CDC señala que el número de visitas por COVID-19 en salas de emergencia, así como la ocupación hospitalaria, permanecen “muy bajas” en proporción a ciclos previos del virus. La agencia remarca que, aunque existe una señal estadística de expansión en 17 jurisdicciones, la situación hospitalaria nacional permanece estable. El informe sostiene que la epidemia no manifiesta un cambio estructural. En 12 estados (predominantemente en regiones occidentales y meridionales), los casos muestran tendencia decreciente; otros 16 están sin cambios.

“El monitoreo semanal muestra crecimiento localizado, pero la proporción de ingresos hospitalarios y emergencias se mantiene en niveles bajos,” puntualizó el CDC citado por Reuters y AP.

¿Es más grave la situación de COVID-19 que la de influenza durante diciembre de 2025?

Los datos del CDC evidencian que la circulación de influenza en Estados Unidos ha crecido con mayor intensidad que COVID-19 en la temporada invernal. El organismo indicó que 41 estados reportan crecimiento (o probable crecimiento) en las actividades de virus de la gripe, mientras el porcentaje real de contagios de COVID-19, aunque en alza en las zonas afectadas, avanza a un ritmo inferior al de la influenza. En ambos casos, la presión sobre los sistemas de salud todavía es baja, según el rastreo epidemiológico publicado en el portal federal.

“El sistema de vigilancia verifica que la temporada de influenza muestra crecimiento en la mayoría de los estados, superando la incidencia de COVID-19,” puntualizó la autoridad sanitaria citada por Reuters.

Colorado, Iowa, Massachusetts, Pensilvania, Nebraska y Dakota del Sur presentan incremento comprobado de casos de COVID-19 según el CDC. (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

¿Cuáles son las cifras previstas por el CDC para COVID-19 en el ciclo 2024-2025?

El CDC proyecta, para el periodo del 1 de octubre de 2024 al 20 de septiembre de 2025, entre 13,8 millones y 20,3 millones de infecciones, 380.000 a 540.000 hospitalizaciones y entre 44.000 y 63.000 muertes ocasionadas directa o indirectamente por COVID-19 en territorio estadounidense. Estas estimaciones, basadas en modelos de carga anual de enfermedad, aparecen en informes oficiales del organismo y en los cables informativos distribuidos por Reuters.

El CDC explicó que la probabilidad de crecimiento epidémico nacional ronda el 36%, pero insiste en que la interpretación debe ajustarse por la influencia de los vacíos provocados por festivos que afectan flujos de notificación estatales y locales.

¿Qué recomendaciones han emitido el CDC y otras agencias sanitarias?

El CDC mantiene vigentes sugerencias sobre higiene, ventilación de espacios, uso de mascarillas en lugares públicos o concurridos y el contacto frecuente con proveedores médicos para personas con comorbilidades. En relación a la vacunación, el CDC actualizó su protocolo para favorecer la toma de decisiones a partir de la evaluación individual, en reemplazo del anterior esquema de recomendación universal.

“Se insta a la población a consultar regularmente el sitio del CDC para obtener información actualizada sobre prevención y vacunación,” declara la agencia en sus reportes oficiales.

La autoridad subraya que la prioridad se centra en evitar rebrotes severos mediante acciones de autocuidado y el seguimiento oportuno de síntomas, sobre todo en adultos mayores y población inmunodeprimida.

El monitoreo semanal del CDC indica que la ocupación hospitalaria por COVID-19 se mantiene baja pese al alza de contagios. (REUTERS/Hannah Beier)

¿Existen reportes oficiales de muertes vinculadas a la vacuna COVID-19 en niños?

Consultas a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y al propio CDC descartan comunicaciones formales sobre muertes pediátricas relacionadas con la vacunación contra la COVID-19. La FDA puntualizó que los sistemas de farmacovigilancia funcionan de manera rutinaria, y cualquier alerta se difunde por canales oficiales. Ambas agencias sostienen que, hasta la fecha, los beneficios vacunales superan los riesgos identificados en la población infantil.

¿Qué pueden esperar los ciudadanos en los estados donde se detectó aumento?

Los residentes en Colorado, Iowa, Massachusetts, Pensilvania, Nebraska, Dakota del Sur, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Míchigan, Minnesota, Nueva Jersey, Virginia Occidental y Wisconsin pueden consultar alertas y guías prácticas en los portales estatales y federales. El CDC publica un resumen de tendencias cada semana y mantiene comunicación constante con las autoridades estatales para asesorar sobre posibles cambios en los lineamientos públicos durante la temporada invernal.

El monitoreo nacional seguirá activo al menos hasta el cierre del periodo epidemiológico 2024-2025, de acuerdo con la agencia federal, que también regula acciones de prevención en vuelos y grandes eventos.