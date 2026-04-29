Nueva Jersey pone tope de USD 50 a las tarifas de solicitud de alquiler: qué cambia para los inquilinos hispanos desde ahora

La fiscal general de Nueva Jersey lidera el pedido de 27 fiscales estatales para que la FTC regule la transparencia en los costos del alquiler de vivienda (Captura de video)

La fiscal general de Nueva Jersey Jennifer Davenport encabeza una coalición de 27 fiscales generales estatales que solicitó a la Comisión Federal de Comercio (FTC) la creación de regulaciones federales que exijan transparencia total de los costos en los contratos de alquiler de vivienda.

El pedido, presentado formalmente ante la FTC, busca poner fin a la práctica de los cargos ocultos y establecer un tope nacional para las tarifas de solicitud, con el objetivo de proteger a los inquilinos en uno de los mercados residenciales más costosos del país, según información de la Fiscalía General de Nueva Jersey.

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En Nueva Jersey, donde el precio de los alquileres supera la media nacional, la falta de transparencia y la proliferación de cargos inesperados afecta de manera desproporcionada a residentes de bajos ingresos y comunidades hispanas, para quienes el acceso a una vivienda asequible ya representa un desafío.

De acuerdo con datos de la National Low-Income Housing Coalition, coalición nacional por la vivienda asequible, un inquilino en Nueva Jersey debe ganar más de USD 33 por hora para costear un apartamento de dos habitaciones sin superar el 30% de sus ingresos en el pago del alquiler.

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La iniciativa, respaldada por fiscales generales demócratas y republicanos, propone que la FTC implemente normas claras que obliguen a propietarios y agentes inmobiliarios a detallar explícitamente cada cargo o tarifa antes de la firma del contrato.

Se busca eliminar la posibilidad de aplicar recargos adicionales no informados y garantizar que los precios publicados reflejen el costo total de la vivienda, sin sorpresas durante el proceso de alquiler.

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El respaldo de 27 fiscales generales ubica este reclamo como uno de los más contundentes en materia de regulación federal del mercado locativo en el último año, según comunicados oficiales de la Fiscalía General de Nueva Jersey.

Las autoridades estatales subrayan que los recargos ocultos y las tarifas encubiertas generan una carga económica real y dificultan la competencia leal entre propietarios. De acuerdo con la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, cuando los propietarios honestos transparentan todos los costos desde el inicio, se ven perjudicados frente a quienes ocultan tarifas para atraer inquilinos con precios artificialmente bajos.

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Esta situación impacta directamente en la capacidad de las familias, especialmente de origen latino o migrante, para acceder a una vivienda adecuada.

En respuesta a estas prácticas, la Legislatura de Nueva Jersey aprobó recientemente una serie de reformas que fijan límites estrictos a lo que los propietarios pueden cobrar por concepto de solicitud de alquiler.

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A partir del 1 de mayo de 2026, ningún propietario o agente inmobiliario podrá exigir una tarifa de solicitud superior a USD 50, incluyendo gastos administrativos, verificaciones y cualquier otro cargo relacionado con el proceso inicial de selección de inquilinos.

Este límite fue establecido mediante la ley A2106, según la Legislatura de Nueva Jersey, y será supervisado por la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, que publicará anualmente el tope vigente y fiscalizará su cumplimiento.

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La nueva normativa también impone sanciones para quienes la incumplan. Los propietarios que exijan tarifas por encima del tope enfrentarán multas de hasta USD 1.500 por cada infracción, de las cuales USD 250 se destinarán directamente a compensar al solicitante afectado.

Además, se habilitó un mecanismo digital para que inquilinos y postulantes reporten violaciones ante la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, reforzando así la capacidad de fiscalización estatal.

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Para evitar incrementos abusivos en cargos recurrentes asociados al alquiler, como tarifas por mascotas, estacionamiento o servicios digitales, la ley A5747, sancionada en 2025, establece que ningún propietario podrá aumentar estos cargos en más de un 10% anual respecto al año anterior.

Si se detectan incrementos superiores, los inquilinos podrán demandar al propietario y reclamar una compensación de USD 1.000, además de gastos legales y otros costos asociados, según la Legislatura de Nueva Jersey. El tribunal competente será la División de lo Civil Especial del Tribunal Superior del condado donde se ubique el inmueble.

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Cambios específicos para las comunidades hispanas y migrantes

En Nueva Jersey, la falta de transparencia y los costos inesperados impactan especialmente a inquilinos hispanos y de bajos ingresos, dificultando el acceso a vivienda asequible (Captura de video)

Las reformas aprobadas representan avances para la población hispana, que compone más del 21% de la población de Nueva Jersey, según el Censo de Estados Unidos, la principal fuente oficial de datos demográficos del país.

Las barreras económicas, lingüísticas y documentales suelen hacer que los inquilinos hispanos sean más vulnerables a prácticas abusivas y a la imposición de cargos ocultos.

La transparencia en los costos y la existencia de procedimientos claros para denunciar abusos otorgan nuevas herramientas legales a quienes, en muchos casos, enfrentan mayores dificultades para acceder a información en inglés o navegar procesos burocráticos complejos.

La ley prohíbe que los propietarios cobren tarifas por solicitudes de viviendas que no están disponibles, o que acepten solicitudes de personas que no cumplen los requisitos mínimos, prácticas que históricamente han afectado a comunidades migrantes.

La fiscal general Jennifer Davenport advirtió que su oficina perseguirá activamente cualquier incumplimiento y recomendó a propietarios y agentes revisar a fondo las nuevas directrices para evitar sanciones, según declaraciones oficiales difundidas por la Fiscalía General de Nueva Jersey.

Límites a recargos digitales y pagos electrónicos

La ley A5757 establece que los recargos por pagos electrónicos de alquiler no superen los USD 5 por transacción, previniendo abusos con plataformas digitales (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Otra novedad central es la regulación de los recargos por pagos electrónicos. La ley A5757 prohíbe a los propietarios trasladar a los inquilinos cargos superiores a USD 5 por cada pago mensual realizado a través de plataformas digitales o tarjetas de crédito.

Si la comisión supera ese monto, el propietario debe asumir la diferencia o reembolsar al inquilino en un plazo de 10 días, entregando un recibo detallado que justifique los cargos y la compensación efectuada, según la Legislatura de Nueva Jersey. El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas de hasta USD 1.000 y habilita al inquilino a iniciar acciones legales para recuperar los importes indebidos.

Las nuevas disposiciones legales entrarán en vigor a partir del tercer mes posterior a su promulgación. La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey mantendrá información actualizada sobre los límites y procedimientos de denuncia en su sitio oficial.

Acceso a la denuncia y protección del inquilino

La Fiscalía General de Nueva Jersey habilitó canales formales para que los residentes denuncien irregularidades vinculadas a cobros injustificados o falta de transparencia en el mercado locativo. Los formularios y vías de contacto están disponibles en la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, permitiendo a los afectados presentar reclamos de manera segura y confidencial.

Las nuevas regulaciones impulsadas desde Nueva Jersey y respaldadas a nivel federal buscan reducir la opacidad y los abusos en el mercado de alquileres, con especial énfasis en la protección de comunidades vulnerables, entre ellas la población hispana.

Las normas establecen límites claros a tarifas y recargos, refuerzan la fiscalización estatal y otorgan a los inquilinos mecanismos efectivos para ejercer sus derechos y reclamar ante cualquier abuso, según la Fiscalía General de Nueva Jersey, la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, la Legislatura de Nueva Jersey y datos del Censo de Estados Unidos, la principal fuente oficial de datos demográficos del país.