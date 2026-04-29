Estados Unidos

El ex director del FBI James Comey se declaró inocente ante un juez federal sobre una supuesta amenaza de muerte contra Trump

La acusación, centrada en la imagen de unas conchas que formaban los números “86 47”, aviva el debate sobre los límites del discurso político y la instrumentalización del Departamento de Justicia contra adversarios del mandatario de EEUU

Guardar
FOTO ARCHIVO: El exdirector del FBI James Comey testifica ante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 en el Capitolio en Washington, Estados Unidos, 8 de junio de 2017 REUTERS/Aaron P. Bernstein/Foto de archivo
FOTO ARCHIVO: El exdirector del FBI James Comey testifica ante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 en el Capitolio en Washington, Estados Unidos, 8 de junio de 2017 REUTERS/Aaron P. Bernstein/Foto de archivo

James Comey, ex director del FBI, compareció este miércoles ante un tribunal federal en Virginia y negó haber amenazado al presidente Donald Trump mediante una fotografía publicada en Instagram en mayo de 2025. La imagen mostraba conchas marinas en una playa de Carolina del Norte formando los números “86 47”. Comey afirmó no conocer la asociación violenta de esa combinación y prometió combatir los cargos en los tribunales.

La acusación, presentada el martes por un gran jurado del Distrito Este de Carolina del Norte, incluye dos cargos: amenaza contra el presidente de los Estados Unidos y transmisión de amenazas a través de medios interestatales. De ser declarado culpable en ambos, Comey enfrentaría hasta diez años de prisión. El juez William Fitzpatrick ordenó que permanezca en libertad bajo palabra hasta la vista en la que deberá declararse culpable o inocente.

PUBLICIDAD

El origen del caso se remonta al 15 de mayo de 2025, cuando Comey publicó en Instagram una foto de conchas en la arena con el texto: “Interesante formación de conchas en mi paseo por la playa”. El término “86”, según el diccionario Merriam-Webster, puede significar “deshacerse de” o “eliminar” a alguien. El número 47 remite al rango ordinal de Trump como presidente. Comey borró la publicación ese mismo día y explicó que se oponía “a la violencia de cualquier tipo”. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó una investigación del Servicio Secreto y afirmó que Comey había “pedido el asesinato” del presidente.

El ex director del FBI James Comey en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 24 de febrero del 2020 (AP foto/Charles Krupa)
El ex director del FBI James Comey en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 24 de febrero del 2020 (AP foto/Charles Krupa)

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, sostuvo que la publicación cruzaba la línea entre la expresión política protegida por la Primera Enmienda y el discurso que justifica persecución penal. Al ser presionado para detallar las pruebas de intencionalidad, se limitó a señalar que existía “una cantidad enorme de investigación” sin precisar su contenido, según NBC News. Varios juristas advierten que la acusación enfrentará obstáculos: el Tribunal Supremo estableció en 2023 que para condenar por una amenaza es necesario probar que el acusado era consciente de que su mensaje podría ser percibido como tal.

PUBLICIDAD

Esta es la segunda acusación penal contra Comey desde que Trump inició su segundo mandato en enero de 2025. La primera, presentada en septiembre pasado, lo imputaba por supuestas declaraciones falsas ante el Congreso durante la investigación sobre la injerencia rusa de 2016. Aquel proceso fue desestimado porque el juez determinó que la fiscal designada por Trump, Lindsey Halligan, no había sido nombrada de forma legalmente válida. El propio Comey había anticipado la arremetida: “Donald Trump probablemente vuelva a por mí otra vez”, advirtió en un video publicado en su Substack, según CNN.

Comey, nombrado director del FBI por Barack Obama en 2013, fue despedido por Trump en mayo de 2017, cuatro meses después de que el republicano llegara por primera vez a la Casa Blanca. Conducía entonces la investigación sobre los contactos entre el entorno del mandatario y el gobierno ruso durante la campaña electoral. Su destitución desencadenó el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller, cuya investigación se prolongó dos años sin derivar en cargos contra Trump. La causa queda ahora en manos de la fiscalía del Distrito Este de Carolina del Norte, con la Primera Enmienda como principal campo de batalla.

Temas Relacionados

James ComeyDonald Trump

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las autoridades sanitarias advierten sobre riesgo de nuevos brotes de sarampión en Estados Unidos

Un comunicado oficial del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda a la población actualizar su esquema de vacunas y extremar las precauciones durante viajes internacionales y eventos masivos

Las autoridades sanitarias advierten sobre riesgo de nuevos brotes de sarampión en Estados Unidos

Por qué el modelo de SpaceX impide destituir a Elon Musk sin su consentimiento

La estructura societaria adoptada concentra el poder en una sola figura y elimina el margen de maniobra para accionistas y directivos externos

Por qué el modelo de SpaceX impide destituir a Elon Musk sin su consentimiento

Cómo validar un título extranjero en Estados Unidos en 2026

Una orientación práctica sobre los requisitos, las agencias que evalúan credenciales y las claves para lograr que tus estudios sean aceptados

Cómo validar un título extranjero en Estados Unidos en 2026

El 74% de las familias latinas en Estados Unidos teme no poder pagar la renta, según una encuesta

El impacto de la inflación se refleja en nuevas formas de inseguridad económica dentro de la comunidad hispana

El 74% de las familias latinas en Estados Unidos teme no poder pagar la renta, según una encuesta

El fallo sobre la SB 4 en Texas abre una nueva era de incertidumbre para migrantes y autoridades estatales

El reciente aval judicial a la ley permite arrestos por cruce irregular, pero deja abiertas preguntas legales y políticas que mantienen la tensión en la frontera texana mientras organizaciones civiles preparan nuevas estrategias

El fallo sobre la SB 4 en Texas abre una nueva era de incertidumbre para migrantes y autoridades estatales

TECNO

Nuevos planes de Apple: suscripciones más baratas a cambio de un compromiso anual

Nuevos planes de Apple: suscripciones más baratas a cambio de un compromiso anual

Amazon Quick, el asistente de IA de AWS que se adapta a tu trabajo y centraliza tus herramientas

Siri también estaría presente en la cámara del iPhone con iOS 27

Google Maps no te abandona: así puedes usar los mapas sin conexión para no perderte nunca

Miedo a las máquinas o simple educación: por qué el 70 % de los usuarios trata bien a la IA

ENTRETENIMIENTO

Esta es la vida actual del doctor de Michael Jackson que fue condenado por su muerte

Esta es la vida actual del doctor de Michael Jackson que fue condenado por su muerte

Anne Hathaway besa a Dakota Johnson en el inquietante tráiler de “Verity”, el bestseller de Colleen Hoover que llega al cine

Cara Delevingne anuncia su debut musical: estas son las fechas y ciudades donde se presentará

La historia detrás de “Storm”, el video viral que sorprende por su potencia visual

La dolorosa enfermedad que padece MrBeast desde los 15 años: “Sientes que te apuñalan en el estómago”

MUNDO

Yellowstone lleva 70.000 años dormido, pero podría acabar con la civilización: cuándo podría despertar

Yellowstone lleva 70.000 años dormido, pero podría acabar con la civilización: cuándo podría despertar

De un hotel en Londres a los escenarios del mundo: la impactante exposición inmersiva de una casa de lujo en Milán

Sigue la tensión fronteriza entre Pakistán y Afganistán: el alcance regional de una escalada persistente

Quién es el activista panafricanista acusado de incitar a la rebelión en Benín, detenido en Sudáfrica y señalado por sus vínculos prorrusos

Estados Unidos aseguró que el bloqueo a los puertos iraníes ya representó una pérdida de USD 6.000 millones para el régimen