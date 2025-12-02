Estados Unidos

El pavo salvaje, ¿un símbolo de resiliencia animal?: cómo pasó de menos de 30.000 a millones en Estados Unidos

Debido a una combinación de ciencia aplicada, traslados estratégicos y la colaboración de cazadores, esta ave mostró un crecimiento exponencial. Cuáles son las amenazas que aún enfrenta, según Scientific American

Guardar
El pavo salvaje supera los
El pavo salvaje supera los seis millones de ejemplares en Estados Unidos tras recuperarse de la extinción (REUTERS/Nathan Howard)

Durante la primera mitad del siglo XX, el pavo salvaje, especie originaria de Norteamérica y símbolo de Acción de Gracias en Estados Unidos, estuvo al borde de la extinción.

La deforestación, la expansión agrícola y la caza excesiva redujeron su número a unas 30.000 aves en la década de 1930. Hoy, más de seis millones de pavos salvajes habitan el país, marcando una de las historias de conservación más notables de la fauna estadounidense.

El proceso de recuperación —basado en la ciencia, la gestión ambiental y la cooperación de distintos sectores— fue analizado por Michael Chamberlain, profesor distinguido de la National Wild Turkey Federation en la Universidad de Georgia, durante una entrevista con Scientific American.

Estructura social, declive y estrategias de recuperación

La restauración del pavo salvaje
La restauración del pavo salvaje es un caso ejemplar de manejo ambiental y colaboración científica en Norteamérica (AP Foto/David Zalubowski)

“El sistema social de los pavos es realmente complejo; cuando observas un grupo, existe un orden estructurado de jerarquías de dominancia, lo que dicta el acceso a recursos y oportunidades de reproducción”, explicó Chamberlain a Scientific American.

El declive se profundizó conforme la colonización arrasaba los bosques del este del país. “Las poblaciones fueron diezmadas por la sobreexplotación y la tala intensiva de bosques. Se desplomaron hasta los años 50 y 60”, recordó Chamberlain.

En ese periodo, agencias estatales, organizaciones conservacionistas y científicos comenzaron a rescatar la especie mediante la captura y traslado de aves silvestres a regiones donde habían desaparecido. “Las poblaciones explotaron en las décadas siguientes gracias a estas estrategias”, relató Chamberlain.

Nuevos retos y contrastes poblacionales

El traslado de pavos salvajes
El traslado de pavos salvajes a regiones despobladas permitió la explosión demográfica de la especie en las décadas siguientes (REUTERS/Tom Brenner)

El éxito de la recuperación generó nuevos retos. Chamberlain advirtió: “Hoy observamos que muchas poblaciones, especialmente en el sureste y el medio oeste, disminuyeron en las últimas décadas. Las causas incluyen la pérdida y degradación de hábitats, la fragmentación, enfermedades y el aumento de depredadores como coyotes, linces, mapaches y aves rapaces, cuyas poblaciones crecieron tras décadas de persecución”.

Esto provoca escenarios dispares: hay zonas donde los pavos se multiplicaron hasta llegar a ser sobreabundantes, generando conflictos con humanos, mientras que en otras áreas rurales, las poblaciones volvieron a caer de forma acusada.

Adaptabilidad urbana y desafíos en la gestión

La capacidad de adaptación del pavo salvaje facilitó su expansión incluso a entornos urbanos. “Mientras cuenten con seguridad para dormir, alimentos y la posibilidad de evitar depredadores, pueden vivir en muchas situaciones. En ciudades o suburbios, la ausencia de depredadores naturales les permite prosperar”, aseguró Chamberlain. Esta adaptabilidad convirtió a los pavos en una presencia frecuente e incluso problemática en ciudades como Boston.

El pavo salvaje se adapta
El pavo salvaje se adapta a entornos urbanos, donde la ausencia de depredadores facilita su proliferación y genera conflictos (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/POOL)

El papel de los cazadores fue determinante en la financiación de la conservación. “Los cazadores constituyen un motor principal y sostuvieron los programas de recuperación desde los años 40. Los recursos provenientes de licencias y equipamiento financian tanto las agencias estatales como el manejo de la especie”, explicó Chamberlain.

El experto reconoció la paradoja de estudiar, admirar y cazar al pavo, y consideró que este doble enfoque fortalece el compromiso con la sostenibilidad.

En áreas urbanas, donde la caza está prohibida o carece de viabilidad, la gestión resulta compleja. “Los problemas que generan los pavos en ciudades se resolverían en gran parte si existiera caza. En mi región, en Georgia, no verás pavos atacando a personas o subidos a autos porque tienen un riesgo. En ciudades viven sin radares, ni comunicación por radio, así que desarrollan comportamientos conflictivos”, describió Chamberlain.

Más allá de la tradición de Acción de Gracias

Chamberlain instó a valorar al pavo salvaje durante todo el año y a interesarse por la ciencia que rodea a la especie. Al entender su naturaleza y su importancia ecológica, se puede desarrollar una apreciación más profunda tanto por el ave como por los ecosistemas que habita.

Temas Relacionados

Pavo salvajeConservación de especiesEstados UnidosMichael ChamberlainAcción de GraciasNewsroom Bue

Últimas Noticias

Una migrante indocumentada será deportada tras arrojar café a un bebé, su madre y su perro en Florida

Residencia vencida, agresión con café y detención migratoria: así se desarrolló el caso que involucra a una mujer extranjera

Una migrante indocumentada será deportada

OpenAI declara “código rojo” para mejorar ChatGPT ante la presión de Google y rivales

Competencia feroz, reorganización interna y postergación de proyectos: así enfrenta OpenAI la presión de Google y Anthropic en la carrera por la inteligencia artificial

OpenAI declara “código rojo” para

Cómo ver la última superluna del año: fecha exacta, horario y lugares donde será visible en el cielo

El satélite natural alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 4 de diciembre, según datos confirmados por la NASA y la NOAA

Cómo ver la última superluna

EEUU alerta a viajeros por bandas criminales y robos a mano armada en este país de Centroamérica

La representación diplomática detalló incidentes recientes en hospedajes vacacionales y exhortó a reforzar medidas de protección durante la temporada alta

EEUU alerta a viajeros por

Piden a miles de personas en un estado de EEUU evitar salir por niveles peligrosos de contaminación

Las autoridades emitieron avisos oficiales tras registrarse valores de partículas finas que superan los parámetros de salud establecidos por organismos federales

Piden a miles de personas
DEPORTES
Enzo Fernández recordó el video

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo será el histórico sorteo con todos los equipos definidos y qué rivales podrían enfrentar Los Pumas

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Franco Colapinto correrá el GP de Abu Dhabi de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber de la definición

TELESHOW
Marta Fort volvió a sincerarse

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

INFOBAE AMÉRICA

Putin dijo que Rusia está

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300