Historias de vida: el hombre de 102 años que practica cerámica en busca de perfección

George Strausman, de 102 años, elige la cerámica en Nueva York para mantenerse ágil y buscar la perfección artística. Foto: Great Neck Community Education

Un hombre de 102 años realiza cerámica para mantenerse ágil y aspirar a la perfección. Se trata de George Strausman, quien reside en Nueva York, específicamente en Great Neck, y dedica parte de su tiempo libre a esta disciplina.

En la última década, Strausman se concentró en las clases de cerámica, motivado por el interés en los trabajos manuales y el desafío técnico que implican. En una entrevista con la cadena estadounidense CBS News, afirmó: “Me siento bien”.

George Strausman, de 102 años, elige la cerámica en Nueva York para mantenerse ágil y buscar la perfección artística. Foto: Captura de video de CBS News

Su profesora, Rosalie Dornstein, del Programa de Educación Comunitaria del Distrito Escolar Great Neck Free Union, iniciativa educativa local, explica que Strausman asume cada reto con entusiasmo. Dornstein señala: “Y es maravilloso que, a los 102 años, todavía quiera mejorar”.

Para Strausman, como para otros artistas de diferentes trayectorias, la creación de piezas es una necesidad constante y representa una búsqueda de significado y belleza que no tiene fin.

La creación de cerámica representa para Strausman una búsqueda de significado y belleza que no tiene fin, como ocurre con muchos artistas. Foto: Captura de video de CBS News

Cuándo y cómo comenzó la pasión de Strausman por la cerámica

Su afición por la cerámica no comenzó a los 102 años, sino a los 92 años. En diálogo con CBS News, Strausman reveló: “Es algo interesante y es un desafío hacerlo bien”. A lo largo de su vida, ha estado vinculado al trabajo manual.

Strausman participa en las clases de cerámica del Programa de Educación Comunitaria del Distrito Escolar Great Neck Free Union, donde comparte el espacio con personas de todas las edades y niveles. Allí encuentra oportunidad para disfrutar plenamente de la actividad.

La creación de cerámica representa para Strausman una búsqueda de significado y belleza que no tiene fin, como ocurre con muchos artistas.

Sin embargo, admite que todavía no está satisfecho con lo que hace y mantiene el objetivo de desarrollar alguna pieza que lo convenza completamente. “Quizás algún día llegue a ser lo suficientemente bueno como para estarlo”, opinó sobre su desempeño en la cerámica.

La autocrítica y el apoyo familiar

Su esposa señala que todas las semanas trae una pieza con la que no se quedó contento. Aquellas creaciones que no alcanzan su satisfacción terminan guardadas en armarios y cajas.

Strausman sostiene que, aunque todavía no consigue el resultado ideal, confía en que lo logrará y que, cuando eso ocurra, será una sensación maravillosa.