El acusado de dispararle a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C. se declaró inocente

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, fue acusado del asesinato de la especialista Sarah Beckstrom y el intento de homicidio del sargento Andrew Wolfe. (REUTERS/Nathan Howard)

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, fue formalmente acusado de asesinato tras el tiroteo ocurrido en Washington, D.C., que resultó en la muerte de la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, e hirió gravemente al sargento Andrew Wolfe, de 24, ambos integrantes de la Guardia Nacional de West Virginia.

Lakanwal apareció este martes 2 de diciembre de manera remota desde una cama de hospital, donde se recupera de heridas de arma de fuego, durante la audiencia en la que enfrentó los cargos.La audiencia inicial tuvo lugar mediante videoconferencia, y mostró al acusado postrado bajo una manta en su habitación del hospital.

Mediante un intérprete de pashtu, se informó a Lakanwal sobre los cargos: un cargo de asesinato en primer grado, dos por asalto con intento de matar, posesión de arma de fuego y uno más por posesión de arma durante un crimen violento. Lakanwal, representado por un defensor público, se declaró inocente ante todos los cargos. En la sesión, Lakanwal expresó, a través del intérprete: “no puedo abrir los ojos, siento dolor en el oído”, según registros de la corte recogidos por ABC News.

Lakanwal compareció ante la justicia desde una cama de hospital tras resultar herido cuando fue reducido por otro miembro de la Guardia Nacional. (REUTERS)

Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió mientras Beckstrom y Wolfe estaban de patrulla cerca de la Casa Blanca, en el marco de su despliegue en la capital del país. Según la acusación, Lakanwal habría gritado “Allahu akbar” en el momento de efectuar los disparos. Fue reducido por otro miembro de la Guardia Nacional cuando intentaba recargar su arma.

Los reportes judiciales señalan que ambos efectivos de la Guardia Nacional fueron alcanzados en la cabeza durante el ataque ocurrido el pasado miércoles 26 de noviembre. Beckstrom falleció por las heridas sufridas, mientras que Wolfe permanece en estado grave, aunque su condición ha experimentado señales de mejoría. Así lo confirmó el gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey, quien dijo que Wolfe ha mostrado leves indicios de recuperación, como mostrar un “pulgar arriba” y mover los dedos de los pies.

Aumento de topas en Washington, D.C

El presidente Donald Trump se ponunció sobre el hecho durante una llamada de Acción de Gracias con las tropas y anunció el envío de 500 soldados adicionales a la capital, incrementando a 2.700 la cifra estimada de efectivos de la Guardia Nacional en Washington, D.C.

Sarah Beckstrom, de 20 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza; Andrew Wolfe, de 24, permanece grave pero dio señales de recuperación. (AP)

El despliegue, según el Grupo de Trabajo Conjunto del Distrito de Columbia, incluye personal de varios estados como Carolina del Sur, Mississippi, Louisiana, Tennessee, Ohio, Georgia, Alabama y Dakota del Sur, con una permanencia prevista hasta finales de febrero.

No se ha establecido aún el motivo detrás del ataque. Un familiar de Lakanwal indicó a la prensa que había llegado a Estados Unidos en septiembre de 2021, tras una década de servicio en el ejército afgano junto a las fuerzas especiales estadounidenses. La CIA confirmó que colaboró con el gobierno estadounidense como parte de un cuerpo aliado en Kandahar y que su vínculo terminó tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021.

Lakanwal residía en Bellingham, Washington, junto a su esposa y cinco hijos. La acusación recayó en la corte superior del Distrito de Columbia, donde enfrenta delitos federales y locales.

El exnovio de Beckstrom relató que ella aspiraba a convertirse en agente especial del FBI y, aunque en un inicio se mostró reticente al traslado a Washington, terminó encariñándose con la ciudad. Durante su estadía, mostró un particular interés en los monumentos y museos, sobre todo en el Museo del Holocausto de Estados Unidos. La investigación continúa abierta y las autoridades mantienen bajo reserva diversas líneas de indagación sobre el trasfondo del ataque.