Una adolescente de 19 años fue condenada por planear un tiroteo masivo en su escuela en Indiana

Trinity Shockley recibe veinte años de prisión por planear un ataque armado en su escuela secundaria de Indiana. (Morgan County Sheriff's Office)

El destino de Trinity Shockley, la joven de Indiana que ideó un ataque armado contra su escuela secundaria, quedó sellado tras la intervención de una amiga que alertó al FBI.

La adolescente, que tenía 19 años al momento de la sentencia, recibió una condena de 20 años de prisión, de los cuales deberá cumplir 12, mientras que los ocho restantes fueron suspendidos.

Además, enfrentará cinco años de libertad condicional, según los registros judiciales citados por People.

Una amiga de la adolescente denunció que Shockley planeaba realizar un tiroteo masivo en su escuela

La adolescente tenía acceso a un rifle AR-15 y un chaleco antibalas, según la declaración jurada del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio People, el caso se remonta a febrero, cuando la línea de información de Sandy Hook del FBI recibió un aviso crucial: una amiga de Shockley denunció que la joven, entonces estudiante de duodécimo grado en Mooresville High School, planeaba perpetrar un tiroteo masivo el 14 de febrero.

La declaración jurada, obtenida por NBC News, ABC News y la filial de CBS WLKY, detalla que la informante advirtió sobre el acceso de Shockley a un rifle AR-15 y su reciente adquisición de un chaleco antibalas.

Además, la adolescente manifestaba admiración por Nikolas Cruz, responsable del ataque en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida, que dejó diecisiete víctimas mortales en 2018.

La joven utilizó Snapchat para enviar mensajes amenazantes

Mensajes en Snapchat bajo el seudónimo 'Jamie' revelaron la seriedad de las amenazas de tiroteo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación reveló que Shockley utilizó la red social Snapchat bajo el seudónimo “Jamie” para difundir mensajes inquietantes, entre ellos: “Parkland parte dos” y “He estado planeando esto durante un AÑO”, según ABC News y la declaración jurada. Estos mensajes reforzaron la preocupación de las autoridades sobre la seriedad de sus intenciones.

Durante el proceso judicial, Shockley expresó su arrepentimiento en la sala del tribunal. Entre lágrimas, se dirigió a la víctima y a la comunidad: “Siento mucho haberlos puesto en esa situación de miedo”, declaró, según WFYI-FM.

La joven también hizo referencia a su salud mental, afirmando: “Ha mejorado mucho desde que estoy rodeada de gente que se preocupa por mí”.

La defensa de Shockley argumentó que la joven nunca tuvo una intención real

El abogado defensor argumentó que Shockley nunca tuvo intención real de ejecutar el ataque armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su defensa, el abogado Joseph Gaunt sostuvo que su clienta nunca tuvo la intención real de ejecutar el ataque. “Sabía que no podía hacerlo, pero siguió hablando de ello”, explicó Gaunt a WFYI-FM, subrayando la complejidad del caso.

Por su parte, la fiscal adjunta principal del condado de Morgan, Cassie Mellady, consideró que la sentencia representaba un “resultado justo”, en palabras recogidas por WTHR: “En este caso, hubo mucha planificación, así que intenté que el acuerdo de culpabilidad se ajustara a eso”.

La declaración jurada también recoge que Shockley afirmó a la policía que sus amenazas eran una broma y que había sido víctima de acoso escolar. Además, manifestó su deseo de recibir tratamiento de salud mental, aunque, según su testimonio, le fue denegado, de acuerdo con NBC News.

Tras conocerse la sentencia, la oficina del FBI en Indianápolis difundió un mensaje en redes sociales en el que calificó el caso como un “poderoso recordatorio de que cuando el público habla, se pueden salvar vidas”, según People.