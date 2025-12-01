Estados Unidos

Una adolescente de 19 años fue condenada por planear un tiroteo masivo en su escuela en Indiana

Trinity Shockley fue sentenciada tras ser descubierta por una amiga que alertó al FBI sobre sus intenciones de atacar a la comunidad escolar de Mooresville High School

Guardar
Trinity Shockley recibe veinte años
Trinity Shockley recibe veinte años de prisión por planear un ataque armado en su escuela secundaria de Indiana. (Morgan County Sheriff's Office)

El destino de Trinity Shockley, la joven de Indiana que ideó un ataque armado contra su escuela secundaria, quedó sellado tras la intervención de una amiga que alertó al FBI.

La adolescente, que tenía 19 años al momento de la sentencia, recibió una condena de 20 años de prisión, de los cuales deberá cumplir 12, mientras que los ocho restantes fueron suspendidos.

Además, enfrentará cinco años de libertad condicional, según los registros judiciales citados por People.

Una amiga de la adolescente denunció que Shockley planeaba realizar un tiroteo masivo en su escuela

La adolescente tenía acceso a
La adolescente tenía acceso a un rifle AR-15 y un chaleco antibalas, según la declaración jurada del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio People, el caso se remonta a febrero, cuando la línea de información de Sandy Hook del FBI recibió un aviso crucial: una amiga de Shockley denunció que la joven, entonces estudiante de duodécimo grado en Mooresville High School, planeaba perpetrar un tiroteo masivo el 14 de febrero.

La declaración jurada, obtenida por NBC News, ABC News y la filial de CBS WLKY, detalla que la informante advirtió sobre el acceso de Shockley a un rifle AR-15 y su reciente adquisición de un chaleco antibalas.

Además, la adolescente manifestaba admiración por Nikolas Cruz, responsable del ataque en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida, que dejó diecisiete víctimas mortales en 2018.

La joven utilizó Snapchat para enviar mensajes amenazantes

Mensajes en Snapchat bajo el
Mensajes en Snapchat bajo el seudónimo 'Jamie' revelaron la seriedad de las amenazas de tiroteo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación reveló que Shockley utilizó la red social Snapchat bajo el seudónimo “Jamie” para difundir mensajes inquietantes, entre ellos: “Parkland parte dos” y “He estado planeando esto durante un AÑO”, según ABC News y la declaración jurada. Estos mensajes reforzaron la preocupación de las autoridades sobre la seriedad de sus intenciones.

Durante el proceso judicial, Shockley expresó su arrepentimiento en la sala del tribunal. Entre lágrimas, se dirigió a la víctima y a la comunidad: “Siento mucho haberlos puesto en esa situación de miedo”, declaró, según WFYI-FM.

La joven también hizo referencia a su salud mental, afirmando: “Ha mejorado mucho desde que estoy rodeada de gente que se preocupa por mí”.

La defensa de Shockley argumentó que la joven nunca tuvo una intención real

El abogado defensor argumentó que
El abogado defensor argumentó que Shockley nunca tuvo intención real de ejecutar el ataque armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su defensa, el abogado Joseph Gaunt sostuvo que su clienta nunca tuvo la intención real de ejecutar el ataque. “Sabía que no podía hacerlo, pero siguió hablando de ello”, explicó Gaunt a WFYI-FM, subrayando la complejidad del caso.

Por su parte, la fiscal adjunta principal del condado de Morgan, Cassie Mellady, consideró que la sentencia representaba un “resultado justo”, en palabras recogidas por WTHR: “En este caso, hubo mucha planificación, así que intenté que el acuerdo de culpabilidad se ajustara a eso”.

La declaración jurada también recoge que Shockley afirmó a la policía que sus amenazas eran una broma y que había sido víctima de acoso escolar. Además, manifestó su deseo de recibir tratamiento de salud mental, aunque, según su testimonio, le fue denegado, de acuerdo con NBC News.

Tras conocerse la sentencia, la oficina del FBI en Indianápolis difundió un mensaje en redes sociales en el que calificó el caso como un “poderoso recordatorio de que cuando el público habla, se pueden salvar vidas”, según People.

Temas Relacionados

IndianaArrestoCondenaTiroteoFBIestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Hombre de 21 años fue acusado luego de provocar un incendio en su propia casa tras una disputa familiar

Una vivienda fue destruida por el fuego en Illinois después una discusión doméstica. El presunto responsable, Erik J. Crump, fue arrestado tras huir del lugar

Hombre de 21 años fue

Trump reafirmó su intención de indultar al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández

“La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa (…) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos”, expresó el presidente de Estados Unidos

Trump reafirmó su intención de

Niño de siete años superó un cáncer agudizado y poco frecuente tras recibir pronóstico devastador

Malachi, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y con expectativas de vida limitadas, logró vencer la enfermedad después de un tratamiento intensivo

Niño de siete años superó

Donald Trump afirmó que la suspensión de decisiones de asilo durará “mucho tiempo”

La medida del Gobierno es en respuesta al ataque de un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington

Donald Trump afirmó que la

Trump dijo que hay “una buena posibilidad” para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania tras la reunión en Florida

El mandatario estadounidense destacó avances en las conversaciones, aunque su equipo reconoció que “aún queda mucho trabajo por hacer” antes del próximo encuentro con la delegación rusa en Moscú

Trump dijo que hay “una
DEPORTES
Durísimas acusaciones de Argentinos a

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

TELESHOW
La confesión de Adrián Suar

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

INFOBAE AMÉRICA

Observadores internacionales fueron expulsados de

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios