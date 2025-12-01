Tres personas murieron y una sobrevivió en un accidente de un catamarán en un río de Florida

El vuelco de un catamarán en el río Caloosahatchee dejó tres muertos y un sobreviviente en estado crítico cerca de Cape Coral. (Facebook/Lee County Marine Emergency Response Team)

Las aguas del río Caloosahatchee se convirtieron en escenario de una tragedia el sábado, cuando el vuelco de un catamarán cerca del Cape Coral Yacht Club dejó un saldo de tres personas fallecidas y un sobreviviente en estado crítico.

La operación de rescate, que movilizó a helicópteros, equipos de buceo y diversas agencias estatales y federales, se extendió durante horas hasta que el domingo fue hallada la última víctima, según informó ABC News.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas (hora local), en un tramo del río situado entre Cape Coral y Fort Myers, de acuerdo con el Equipo de Respuesta a Emergencias Marinas del Condado de Lee.

Cuatro personas se encontraban a bordo de la embarcación accidentada

La Guardia Costera y la FWC recuperaron el cuerpo del último tripulante desaparecido bajo el agua, cerca del barco volcado. (Facebook/Lee County Marine Emergency Response Team)

En la embarcación viajaban cuatro personas cuando, por causas aún bajo investigación, el catamarán volcó y arrojó a sus ocupantes al agua.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) confirmó que tres de los navegantes fueron rescatados el mismo sábado: dos de ellos murieron poco después en el hospital, mientras que el tercero permanecía en estado crítico pero estable al día siguiente.

La búsqueda del cuarto tripulante, un hombre de 60 años que había desaparecido tras el siniestro, se prolongó durante la noche y concluyó el domingo, cuando equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos y buzos de la FWC recuperaron su cuerpo bajo el agua, cerca del barco volcado.

Una persona logró sobrevivir pero se encuentra en estado crítico en el hospital

El único sobreviviente del siniestro en el río Caloosahatchee, Neil Kirby, permanece hospitalizado en estado crítico tras el rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FWC identificó a la víctima como Craig Millet, residente de Cape Coral, quien fue declarado fallecido como consecuencia del accidente, según declaraciones recogidas por ABC News. Las otras dos víctimas mortales, Brenda Millet y Rebecca Knight, perdieron la vida en el hospital la noche del sábado. El único sobreviviente, Neil Kirby, continúa hospitalizado en estado crítico.

El testimonio de Trevor Zaminak, testigo presencial del accidente, aporta detalles sobre los momentos posteriores al vuelco. Zaminak relató a ABC News que navegaba en su bote cuando observó cómo el catamarán, que avanzaba a gran velocidad, se volcó repentinamente detrás de ellos.

“Inmediatamente nos dimos la vuelta y fuimos a ver si alguien necesitaba ser rescatado”, explicó. “Lamentablemente, encontramos a alguien que necesitaba ser rescatado y lo subimos al bote lo más rápido posible y comenzamos a practicarle RCP”, añadió. Zaminak describió la tensión del momento mientras intentaba reanimar a la víctima: “Estuve hablando por teléfono con el 911 esperando que pudiéramos hacer todo lo posible para darle la mejor oportunidad, y comenzó a respirar de nuevo”, dijo.

La magnitud de la respuesta al accidente fue notable

La operación de rescate en el Cape Coral Yacht Club movilizó helicópteros, buzos y agencias estatales y federales durante horas. (Facebook/Lee County Marine Emergency Response Team)

Helicópteros, barcos, perros de búsqueda y equipos de buceo participaron en las labores de rescate y localización de los desaparecidos. Las autoridades han señalado que la investigación sobre la causa del siniestro se encuentra en sus primeras etapas. Los peritos analizan la embarcación, los datos del GPS, la información del motor y otros factores técnicos para esclarecer lo ocurrido, según la Guardia Costera citada por ABC News.

Durante la noche y la mañana siguiente, las luces de emergencia iluminaron las aguas cercanas al club náutico, reflejando la intensidad de los esfuerzos desplegados. La reportera Bridget Bruchalski, de WINK News, estuvo en el lugar y confirmó que los equipos de buceo hallaron el cuerpo del último navegante desaparecido bajo el agua, cerca del catamarán volcado. La FWC ratificó la recuperación y la identidad de las víctimas, mientras la comunidad local permanece consternada por el desenlace de este accidente.

“Esperamos haber hecho todo lo posible. Sabemos que ocurren accidentes inesperados, y es algo que ocurre en el agua”, expresó Zaminak a ABC News, reflejando el sentimiento de quienes participaron en el rescate.