Niño de siete años superó un cáncer agudizado y poco frecuente tras recibir pronóstico devastador

El diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda en Malachi marcó un giro drástico en la vida de su familia y desafió los pronósticos médicos iniciales. (Facebook/Meghan Jenkins)

El diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda cambió de forma abrupta la vida de Malachi y su madre, Meghan Jenkins, quienes enfrentaron un pronóstico devastador: los médicos advirtieron que el niño podría no vivir más de tres años.

Sin embargo, tras un proceso médico intenso y prolongado, Malachi ha superado las expectativas iniciales y hoy disfruta de una vida escolar activa y plena, según informó CBS News.

La historia de Malachi comenzó con señales sutiles pero alarmantes. Jenkins, quien había retomado su trabajo tras un año dedicada al cuidado de su hijo, notó que el pequeño, entonces lleno de energía y aficionado a los Miami Dolphins, mostraba fatiga, letargo y una tos persistente.

Los síntomas que agravaron la preocupación de su madre

Malachi presentó síntomas como fatiga, letargo y heces negras, lo que llevó a un diagnóstico urgente y a un tratamiento inmediato en el hospital. (Facebook/Meghan Jenkins)

El cuadro se agravó cuando Malachi vomitó y presentó heces negras, lo que llevó a su madre a acudir de inmediato a urgencias. Allí, el niño fue sometido a una serie de pruebas y conectado a diversos equipos médicos, mientras los especialistas evaluaban la gravedad de su estado.

Tras varias horas de incertidumbre, los médicos realizaron una biopsia de médula ósea y confirmaron el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda.

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un cáncer poco frecuente que se origina en la médula ósea y afecta principalmente a niños menores de cinco años, de acuerdo con la información de la Sociedad Americana del Cáncer citada por CBS News. Cada año se diagnostican aproximadamente 6.100 casos nuevos de LLA en Estados Unidos.

Esta enfermedad se caracteriza por un crecimiento acelerado de glóbulos blancos inmaduros, que desplazan a las células sanas y debilitan el sistema inmunitario, dificultando la capacidad del organismo para combatir infecciones. En el caso de Malachi, su recuento de glóbulos blancos era más de diez veces superior al valor normal, lo que agravó su estado general.

El avance rápido de la LLA puede comprometer órganos como los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo y el sistema nervioso central, por lo que el inicio inmediato del tratamiento resulta esencial. El Dr. Julio Barredo, director de programas de cáncer pediátrico del Centro Oncológico Integral Sylvester, explicó a CBS News que Malachi ya se encontraba en una condición delicada al momento del diagnóstico, lo que motivó el inicio urgente de la quimioterapia.

Durante el primer mes de tratamiento, Malachi permaneció hospitalizado

El tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda incluyó quimioterapia intensiva, hospitalización y una estricta protección inmunológica durante el primer mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Aditi Dhir, hematóloga pediátrica, detalló a CBS News que las primeras semanas de quimioterapia suelen ser especialmente intensas, por lo que la hospitalización es la opción más segura.

En ese periodo, Malachi experimentó efectos secundarios como náuseas, fatiga y un retroceso en el control de esfínteres. Jenkins debía usar guantes para sostenerlo debido a la vulnerabilidad de su sistema inmunitario. Los momentos de la infancia que la familia esperaba celebrar quedaron relegados por la prioridad del tratamiento.

Jenkins relató a CBS News la dificultad emocional de esos días: “Hubo días en los que ni siquiera pensé que iba a salir, pero tenía que hacerlo. Era estresante. Era deprimente estar ahí constantemente”.

A pesar de la dureza del proceso, la quimioterapia comenzó a mostrar resultados positivos

La fase de mantenimiento del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda se extendió por dos años, con medicación oral y visitas hospitalarias menos frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dhir recordó haber visto a Malachi correr por la unidad de cuidados intensivos pediátricos apenas una semana después de iniciar el tratamiento. Barredo destacó que el niño toleró la quimioterapia “tan bien como cualquiera podría haberlo hecho dadas las circunstancias”.

Tras el primer mes, Malachi continuó el tratamiento en casa, donde debía tomar ocho medicamentos diarios y acudir al hospital varias veces por semana. Posteriormente, inició la fase de “mantenimiento”, que se extendió durante dos años y consistió en medicación oral y visitas hospitalarias menos frecuentes, según explicaron Barredo y Dhir a CBS News.

En agosto de 2023, Malachi celebró el final del tratamiento tocando la campana que simboliza la superación del cáncer

Malachi celebró el final del tratamiento de leucemia tocando la campana, símbolo de superación del cáncer infantil y esperanza para su familia. (Facebook/Meghan Jenkins)

Jenkins describió ese momento como el fin de una tormenta. Desde entonces, el niño, ahora de 7 años, ha retomado su vida escolar, asiste a clases para estudiantes superdotados y figura regularmente en el cuadro de honor, según relató su madre a CBS News.

Continúa disfrutando de sus pasatiempos favoritos, como animar a los Dolphins y jugar con dinosaurios y camiones, y se ha convertido en un lector entusiasta.

El aspecto más relevante es que Malachi se encuentra en remisión

A pesar de la debilidad inmunitaria residual, Malachi disfruta de una vida escolar activa y su esperanza de vida es equiparable a la de cualquier niño sano. (Facebook/Meghan Jenkins)

Barredo explicó a CBS News que el mayor riesgo de recaída en la LLA se presenta durante el primer año tras finalizar el tratamiento, un periodo que Malachi superó sin complicaciones. Aunque existe un riesgo residual en el segundo año, el niño y su madre alcanzaron ese hito en agosto sin incidentes.

Barredo añadió que, después de dos años, las recaídas son poco frecuentes y que el éxito del tratamiento permite que la esperanza de vida de Malachi sea equiparable a la de cualquier otro niño de su edad. “Si lo miras, no se nota que haya tenido leucemia. A efectos prácticos, está prácticamente curado por ahora. Podrá hacer lo que quiera”, afirmó Barredo a CBS News.

El sistema inmunitario de Malachi aún presenta cierta debilidad, según Jenkins, pero la familia confía en que podrá fortalecerse y disfrutar de una infancia normal. Tras años de tratamiento y dificultades, Jenkins expresó a CBS News su deseo de que la familia pueda “florecer finalmente”. “Todo este proceso fue muy duro. Sigue siéndolo. A veces tengo momentos en que estoy en shock, como si no pudiera creer que hubiéramos pasado por esto o que esto siquiera hubiera sucedido”, compartió Jenkins.

“Pero hay una situación más positiva. No todas las situaciones tienen este desenlace. Pero hay desenlaces más positivos. Hay días más felices que simplemente estar en el hospital y estar triste”.