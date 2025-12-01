Minimalismo extremo en Nueva York: una comunidad de jóvenes limita sus pertenencias a 100 objetos

El sol se oculta detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y creando una atmósfera serena en el paisaje rural.

La tendencia de reducir la vida a lo esencial ha ganado fuerza entre jóvenes urbanos y profesionales que, en ciudades como Nueva York, optan por limitar sus pertenencias a apenas cien objetos. Este fenómeno, documentado en redes sociales y plataformas como TikTok y YouTube, se presenta como una respuesta deliberada a la saturación material, la ansiedad contemporánea y la precariedad habitacional, y se perfila como una alternativa sostenible frente al consumismo dominante.

El auge de desafíos como el “100 Things Challenge”, “Everything I Own” o “One-Bag Living” ha captado la atención de millones de usuarios, especialmente entre nómadas digitales, freelancers y estudiantes internacionales. Estos movimientos, que se nutren de la filosofía minimalista, el zero waste y el consumo consciente, encuentran eco en una generación que enfrenta mudanzas frecuentes, alquileres reducidos y una economía marcada por la inflación. La decisión de vivir con lo mínimo no solo responde a limitaciones materiales, sino que también busca un bienestar mental en tiempos de incertidumbre y sobrecarga de estímulos.

La American Psychological Association (APA) ha señalado que la acumulación excesiva de objetos se asocia con mayores niveles de estrés, dificultades de concentración y un deterioro de la salud mental. En la misma línea, un estudio publicado en el Journal of Environmental Psychology concluye que los espacios despejados favorecen la productividad y disminuyen la ansiedad. La saturación de pertenencias se refleja también en el crecimiento del mercado de almacenamiento: el sector de self-storage aumentó un treinta por ciento en los últimos cinco años, lo que evidencia una sobreabundancia de objetos y, a la vez, impulsa movimientos contraculturales de reducción.

Quienes adoptan el “100 items challenge” reportan beneficios económicos tangibles. Según encuestas realizadas en la comunidad Reddit r/minimalism durante 2023 y 2024, los practicantes logran un ahorro mensual de entre 25% y 40% en compras no esenciales. Esta reducción de gastos se traduce en mayor capacidad de ahorro, menos presión financiera y una movilidad facilitada para quienes cambian de ciudad o país con frecuencia.

El impacto psicológico es uno de los argumentos más reiterados por los referentes del minimalismo. Dave Bruno, autor de The 100 Thing Challenge, sostiene: “Reducir mis cosas me obligó a enfrentar lo que realmente importaba, y la mayoría no era material”, según su libro publicado por HarperCollins en 2010. Desde Japón, Fumio Sasaki afirma en Goodbye, Things (2017): “Me siento más feliz cuando poseo lo mínimo. Las cosas no solo ocupan espacio, también consumen energía mental”. Por su parte, Joshua Fields Millburn, de The Minimalists, define el minimalismo como “una herramienta para deshacerse del exceso y enfocarse en lo importante”, según sus declaraciones recogidas en entrevistas públicas y en el libro Everything That Remains (2014). La autora australiana Brooke McAlary añade en Slow: Simple Living for a Frantic World (2018): “Disminuir el ritmo y poseer menos ayudó a reducir mi ansiedad y a recuperar el control”.

En las redes sociales, la narrativa visual de quienes muestran que “todo lo que poseen cabe en una mochila” se ha convertido en un símbolo generacional. Los testimonios de practicantes refuerzan la idea de que el minimalismo extremo no solo libera espacio físico, sino que también aporta claridad mental y libertad. Entre los beneficios más mencionados figuran la sensación de control, el aumento del tiempo libre y la posibilidad de priorizar experiencias sobre posesiones materiales. La capacidad de mudarse o viajar sin fricciones, la reducción de deudas y la menor presión por el consumo son ventajas que muchos destacan como transformadoras.

El fenómeno, no obstante, no está exento de críticas. Algunos cuestionan si se trata de un minimalismo auténtico o de una moda performativa propia de sectores acomodados. El debate sobre la influencia de la clase social en la viabilidad de este estilo de vida permanece abierto, así como la discusión sobre si la reducción radical de pertenencias constituye una solución real de bienestar o un gesto simbólico frente al consumismo.

La expansión global de este movimiento, impulsada por la crisis climática y la búsqueda de modelos más sostenibles, sugiere que la reducción voluntaria de objetos podría consolidarse como una estrategia de adaptación ante la incertidumbre económica y la saturación material.