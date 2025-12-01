Estados Unidos

Minimalismo extremo en Nueva York: una comunidad de jóvenes limita sus pertenencias a 100 objetos

Cada vez más profesionales y estudiantes buscando bienestar mental, ahorro y mayor libertad frente a la saturación material y la presión del consumo

Guardar
El sol se oculta detrás
El sol se oculta detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y creando una atmósfera serena en el paisaje rural.

La tendencia de reducir la vida a lo esencial ha ganado fuerza entre jóvenes urbanos y profesionales que, en ciudades como Nueva York, optan por limitar sus pertenencias a apenas cien objetos. Este fenómeno, documentado en redes sociales y plataformas como TikTok y YouTube, se presenta como una respuesta deliberada a la saturación material, la ansiedad contemporánea y la precariedad habitacional, y se perfila como una alternativa sostenible frente al consumismo dominante.

El auge de desafíos como el “100 Things Challenge”, “Everything I Own” o “One-Bag Living” ha captado la atención de millones de usuarios, especialmente entre nómadas digitales, freelancers y estudiantes internacionales. Estos movimientos, que se nutren de la filosofía minimalista, el zero waste y el consumo consciente, encuentran eco en una generación que enfrenta mudanzas frecuentes, alquileres reducidos y una economía marcada por la inflación. La decisión de vivir con lo mínimo no solo responde a limitaciones materiales, sino que también busca un bienestar mental en tiempos de incertidumbre y sobrecarga de estímulos.

Un río serpentea entre montañas
Un río serpentea entre montañas iluminadas por la primera luz del día, en una escena que combina colores otoñales y naturaleza indómita.

La American Psychological Association (APA) ha señalado que la acumulación excesiva de objetos se asocia con mayores niveles de estrés, dificultades de concentración y un deterioro de la salud mental. En la misma línea, un estudio publicado en el Journal of Environmental Psychology concluye que los espacios despejados favorecen la productividad y disminuyen la ansiedad. La saturación de pertenencias se refleja también en el crecimiento del mercado de almacenamiento: el sector de self-storage aumentó un treinta por ciento en los últimos cinco años, lo que evidencia una sobreabundancia de objetos y, a la vez, impulsa movimientos contraculturales de reducción.

Quienes adoptan el “100 items challenge” reportan beneficios económicos tangibles. Según encuestas realizadas en la comunidad Reddit r/minimalism durante 2023 y 2024, los practicantes logran un ahorro mensual de entre 25% y 40% en compras no esenciales. Esta reducción de gastos se traduce en mayor capacidad de ahorro, menos presión financiera y una movilidad facilitada para quienes cambian de ciudad o país con frecuencia.

Un comedor iluminado por luz
Un comedor iluminado por luz cálida y líneas limpias que resaltan la estética de un hogar acogedor y ordenado.

El impacto psicológico es uno de los argumentos más reiterados por los referentes del minimalismo. Dave Bruno, autor de The 100 Thing Challenge, sostiene: “Reducir mis cosas me obligó a enfrentar lo que realmente importaba, y la mayoría no era material”, según su libro publicado por HarperCollins en 2010. Desde Japón, Fumio Sasaki afirma en Goodbye, Things (2017): “Me siento más feliz cuando poseo lo mínimo. Las cosas no solo ocupan espacio, también consumen energía mental”. Por su parte, Joshua Fields Millburn, de The Minimalists, define el minimalismo como “una herramienta para deshacerse del exceso y enfocarse en lo importante”, según sus declaraciones recogidas en entrevistas públicas y en el libro Everything That Remains (2014). La autora australiana Brooke McAlary añade en Slow: Simple Living for a Frantic World (2018): “Disminuir el ritmo y poseer menos ayudó a reducir mi ansiedad y a recuperar el control”.

En las redes sociales, la narrativa visual de quienes muestran que “todo lo que poseen cabe en una mochila” se ha convertido en un símbolo generacional. Los testimonios de practicantes refuerzan la idea de que el minimalismo extremo no solo libera espacio físico, sino que también aporta claridad mental y libertad. Entre los beneficios más mencionados figuran la sensación de control, el aumento del tiempo libre y la posibilidad de priorizar experiencias sobre posesiones materiales. La capacidad de mudarse o viajar sin fricciones, la reducción de deudas y la menor presión por el consumo son ventajas que muchos destacan como transformadoras.

Los árboles se reflejan en
Los árboles se reflejan en un arroyo tranquilo, creando un espejo natural que captura la esencia del otoño.

El fenómeno, no obstante, no está exento de críticas. Algunos cuestionan si se trata de un minimalismo auténtico o de una moda performativa propia de sectores acomodados. El debate sobre la influencia de la clase social en la viabilidad de este estilo de vida permanece abierto, así como la discusión sobre si la reducción radical de pertenencias constituye una solución real de bienestar o un gesto simbólico frente al consumismo.

La expansión global de este movimiento, impulsada por la crisis climática y la búsqueda de modelos más sostenibles, sugiere que la reducción voluntaria de objetos podría consolidarse como una estrategia de adaptación ante la incertidumbre económica y la saturación material.

Temas Relacionados

Minimalismo Dave Bruno Fumio Sasaki Joshua Fields Millburn Brooke McAlary Nueva York Berlín Consumo consciente American Psychological Association TikTokNewsroom BUE

Últimas Noticias

Conciertos sin artistas humanos revolucionan la música en Nueva York

Eventos musicales generados por inteligencia artificial transforman la experiencia en barrios como Brooklyn y Chelsea, donde algoritmos crean piezas únicas en tiempo real según el ánimo y las reacciones del público

Conciertos sin artistas humanos revolucionan

Nueva York planea reemplazar los teléfonos fijos de 1.800 escuelas

El Departamento de Educación evalúa migrar a un sistema digital basado en internet para modernizar la comunicación en sus centros educativos, buscando mayor eficiencia y resiliencia en la infraestructura tecnológica de la ciudad

Nueva York planea reemplazar los

Estados Unidos pidió prudencia en Honduras mientras persisten las demoras en el conteo de votos y crece la incertidumbre por los resultados

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado destacó la amplia participación ciudadana y pidió esperar el anuncio oficial antes de proclamar un ganador

Estados Unidos pidió prudencia en

Cafés silenciosos ganan terreno en Nueva York

Estos espacios ofren refugio a quienes buscan concentración y bienestar mental ante el aumento del ruido urbano

Cafés silenciosos ganan terreno en

Arena milenaria y un tesoro geológico excepcional: así es Papakōlea, la impactante playa verde de Hawái

Un rincón remoto de la Isla Grande revela un espectáculo natural único, donde minerales volcánicos tiñen las costas y sorprenden a los viajeros más intrépidos. Qué tener en cuenta a la hora de disfrutar de su paisaje

Arena milenaria y un tesoro
DEPORTES
La inusual falla arbitral que

La inusual falla arbitral que pasó inadvertida en el triunfo de Boca ante Argentinos

Tras la clasificación de Gimnasia y a la espera de Racing-Tigre, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

Una gresca en el área y un remate al arco vacío: el insólito gol convalidado por un árbitro que dio la vuelta al mundo

El singular récord que alcanzará Alpine pese a terminar último este año en la Fórmula 1

Tras su salida de River Plate, Enzo Pérez se acerca a un gigante de Sudamérica y que acaba de coronarse campeón

TELESHOW
El video de Rocío Marengo

El video de Rocío Marengo tras su internación en la etapa final de su embarazo: “Bebito, te esperamos con mucho amor”

El divertido viral al que reaccionó Bizarrap: “Tenés una mamá joven y no te pone Plim Plim”

Luis Brandoni se recupera en su casa antes de comenzar con la temporada de verano en Mar del Plata

El filoso comentario de Andy Chango a Wanda Nara: “A Maxi López le fue bien lejos tuyo”

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

INFOBAE AMÉRICA

Arena milenaria y un tesoro

Arena milenaria y un tesoro geológico excepcional: así es Papakōlea, la impactante playa verde de Hawái

Cinco claves para entender las reñidas elecciones de Honduras: del empate técnico al silencio de la izquierda

160 habitaciones, 2 mil puertas a ninguna parte y un misterio que desafía el tiempo: así es la singular mansión Winchester

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas