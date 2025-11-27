Estados Unidos

¿Pastel de calabaza o pastel de batata? la pregunta que divide las preferencias el Día de Acción de Gracias

El debate sobre cuál es el mejor postre para Thanksgiving se ha convertido en una de las discusiones gastronómicas más emblemáticas de la festividad en Estados Unidos

El pastel de calabaza y el pastel de batata compiten cada año por ser el postre favorito en Thanksgiving. (iStock)

La batalla de los postres en Estados Unidos no ha perdido vigencia y sigue dividiendo mesas cada noviembre: el debate sobre cuál es el mejor postre del Día de Acción de Gracias, el pastel de calabaza o el de batata, se ha convertido en una de las discusiones gastronómicas más emblemáticas de la festividad, según reveló un extenso reporte de The Associated Press.

Tanto el pie de calabaza como el de batata comparten una serie de características. Ambos son redondos, de tonos anaranjados y forman parte esencial en las celebraciones del Thanksgiving. Sin embargo, sus diferencias trascienden los ingredientes y abarcan aspectos culturales y geográficos profundamente arraigados en la historia de Estados Unidos.

El origen de estos postres se remonta a la influencia europea en la gastronomía norteamericana. Como recuerda The Associated Press, ambas versiones derivan del antiguo carrot pie europeo. Con el paso de los siglos, el pie de calabaza llegó a consolidarse como un símbolo del norte del país, mientras que el de batata adquirió relevancia principalmente en el sur y en comunidades afroamericanas.

Platos típicos como el pie de batata y el de calabaza reúnen generaciones en la mesa familiar de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elizabeth Arnold, propietaria de la pastelería Sugar Magnolia Takery en Flowood, Mississippi, explicó al medio estadounidense que en su local suelen ofrecer ambas opciones: “la principal diferencia en las recetas que preparamos está en las especias”, sostuvo. Según Arnold, “el pie de batata lleva azúcar blanca y morena, resulta más dulce, mientras que la calabaza tiene un perfil más especiado”.

El debate tampoco pasa inadvertido entre los consumidores. Para Lori Robinson, clienta habitual del local, la preferencia es clara: “calabaza. Mi madre lo prepara cada Día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada ocasión. Es mucho mejor que el de batata”, expresó en declaraciones recogidas por The Associated Press.

Distinta es la visión de Xavier Pittman, otro cliente, quien subrayó que el “pie de batata. Siempre” es su elección. De acuerdo con la propietaria del local, la venta de este último suele superar a la de calabaza, tendencia común en la región.

El predominio del pie de batata en las zonas sureñas está ligado a una tradición de largo recorrido. “Si existiera un Monte Rushmore de los postres soul food, el pastel de batata sin duda estaría incluido”, afirmó Adrian Miller, autor y especialista autodenominado “Soul Food Scholar”.

La elección entre calabaza o batata en el Día de Acción de Gracias refleja tradiciones heredadas de diferentes regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expuso Miller para The Associated Press, el cultivo y consumo del tubérculo está presente desde épocas remotas en el sur de Estados Unidos, donde influyó tanto en la economía local como en las costumbres culinarias.

El pie de batata y el de calabaza en la historia

El menú de Thanksgiving no se entiende sin la referencia a la historia de la esclavitud. El pie de batata formaba parte de la alimentación base de muchas personas esclavizadas, tal como puntualizó el historiador Michael W. Twitty: “era un alimento accesible, familiar, similar a los ñames y la yuca, que ocupan un lugar central en la cocina africana”. La receta, según Twitty, fue perfeccionada por quienes trabajaban en las plantaciones de los estados del sur.

El contraste en la preferencia tiene raíces históricas. Aunque existía un movimiento abolicionista que promovió el boicot de productos generados en el sistema esclavista, Twitty matizó a The Associated Press que la razón original detrás de la escasa popularidad del pastel de batata en el norte del país se encuentra en el acceso limitado a este ingrediente.

Las familias estadounidenses celebran Thanksgiving con postres como pie de batata o pie de calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Adrian Miller, los tubérculos disponibles en esa zona eran de carne blanca y textura harinosa, muy diferentes al tubérculo naranja que se popularizó en el sur. Así, la calabaza se consolidó en las mesas de la región septentrional, apoyada en recetas que datan del periodo colonial y que quedaron registradas en el primer libro de cocina estadounidense, escrito por Amelia Simmons en 1796.

Aunque los estereotipos asocian la calabaza con el gusto de los habitantes blancos del norte y la batata con la preferencia de los afroamericanos del sur, Michael W. Twitty subrayó que la realidad es mucho más matizada: “la disputa en torno a cuál es mejor está profundamente ligada al concepto de identidad. Podemos bromear de forma amistosa sobre las diferencias regionales y culturales, pero no conviene asumirlas como marcas rígidas”, reflexionó el investigador en diálogo con la AP.

Las celebraciones familiares reflejan esa diversidad. Twitty, criado en Washington D.C. aunque con raíces sureñas que remontan al siglo XVII, recordó que “siempre había al menos dos pasteles de batata caseros en las cenas familiares del Día de Acción de Gracias”. Para Miller, la convivencia de ambos postres en la mesa es común, independientemente del lugar de origen: “siempre habrá alguien que desafía las reglas”.

Aumentan casos de norovirus altamente

República Dominicana permitirá a Estados

Descongelar mal el pavo: el

Estados Unidos y Trinidad y

Así fue el arresto del
Faustino Oro dio el primer

La foto de Pedro Rosemblat

Miles de cubanos permanecen sin electricidad,

