Se pronostican lluvias en todo el sur de Florida durante el Día de Acción de Gracias

Lluvias y brusco descenso de temperatura marcan el Día de Acción de Gracias en el sur de Florida. (Opy Morales/Infobae)

El Día de Acción de Gracias llega con pronóstico de lluvias y cambio brusco de temperaturas en el sur de Florida, según reportes de NBC News South Florida y CBS News. Las condiciones meteorológicas anticipan una jornada cálida y húmeda antes de la llegada de un frente frío, que transformará el ambiente para el final de la semana festiva y afectará celebraciones y eventos al aire libre en toda la región.

De acuerdo con NBC News South Florida, el jueves 27 de noviembre se sentirá cálido y húmedo, con temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados Celsius en horas previas al ingreso del frente frío.

La probabilidad de precipitaciones aumenta al 40% durante la tarde, seguida del retorno progresivo de aire más fresco y seco en horas vespertinas. Las lluvias tenderán a disminuir por la noche y el aire más frío y seco regresará al sur de Florida, de acuerdo con la cadena estadounidense.

El pronóstico prevé lluvias en la tarde de Acción de Gracias, con temperaturas cercanas a los 28 grados en el sur de Florida. (Opy Morales/Infobae)

El impacto de este sistema frontal se hará notar el viernes 28 de noviembre cuando, tras el paso de la inestabilidad, las mínimas descenderán aproximadamente 5 grados Celsius respecto a lo habitual para la época, situándose en los 16,6 grados y manteniéndose frescas durante la mañana. El canal meteorológico detalló que los vientos serán vigorosos y las ráfagas podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora”, prolongando la sensación refrescante hasta el sábado.

El panorama pronosticado para el sábado prevé una baja probabilidad de lluvia (20%) y temperaturas máximas alrededor de los 25,5 grados Celsius, acompañadas de vientos persistentes del este.

El domingo, las condiciones vuelven a cambiar: la humedad y el calor regresarán, con máximas cercanas a los 27,7 grados y una probabilidad del 30% de lluvias dispersas, según amplió NBC News South Florida.

Durante la víspera festiva, CBS News informó que las lluvias y tormentas afectarán principalmente el jueves en la tarde y las primeras horas de la noche. La cadena recomendó a los residentes de lugares como Miami-Dade y Broward considerar alternativas bajo techo para las comidas y reuniones familiares: “quienes planeen celebrar al aire libre deberían mudarse adentro durante la tarde del Día de Acción de Gracias”, advirtió el equipo de pronóstico.

Organizadores sugieren a los asistentes trasladar las celebraciones de Thanksgiving bajo techo ante el aumento de la probabilidad de aguaceros. (Opy Morales/Infobae)

El tradicional evento deportivo Turkey Trot, que congrega a miles de corredores cada año en Miami, evitará en gran medida las lluvias. De acuerdo con CBS News, los participantes del Turkey Trot completarán la carrera en la mañana del jueves antes de la llegada de las precipitaciones.

Las primeras horas de la carrera se desarrollarán con temperaturas entre 22 y 25,5 grados Celsius bajo un cielo mayormente nublado y ambiente húmedo, con solo un 10% de probabilidad de chubascos aislados.

El frente se estacionará luego al sur de los Cayos de Florida por lo menos hasta el sábado, y al concluir el fin de semana largo el aire cálido y húmedo retomará el control de la región y las condiciones típicas del sur de Florida.

NBC New South Florida enfatizó la naturaleza variable de este sistema y su impacto en las actividades sociales. “Las celebraciones de Acción de Gracias tendrán que adaptarse a lo que traiga el frente frío”, explicaron los meteorólogos en su informe especial. Las autoridades recomiendan monitorear nuevas actualizaciones del pronóstico, dado que los cambios de viento y temperatura pueden modificar la percepción térmica y el riesgo de lluvias sobre zonas costeras.