Estados Unidos

Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025: horario, cómo verlo online y artistas confirmados

La tradicional celebración neoyorquina reunirá a miles de asistentes y millones de espectadores mediante una cobertura continua y un despliegue logístico coordinado por autoridades locales

Guardar
El Desfile de Acción de
El Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025 en Nueva York marca el inicio de la temporada festiva y congrega a millones de espectadores en todo Estados Unidos. (REUTERS/Kylie Cooper)

El jueves 27 de noviembre, Nueva York será escenario de la 99ª edición del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025, un evento considerado de alto impacto cultural y mediático en Estados Unidos. Millones de personas observarán la celebración tanto de forma presencial en las calles de Manhattan como a través de transmisiones en directo por televisión y plataformas legales de streaming, de acuerdo con la información oficial publicada por la organización y confirmada por The Hollywood Reporter. El desfile marca oficialmente el inicio de la temporada festiva en el país y reúne a artistas, compañías de entretenimiento, personal de seguridad y medios de comunicación en un dispositivo logístico que abarca toda la ciudad.

Según los datos proporcionados por NBCUniversal, propietaria de los derechos de transmisión y de la plataforma Peacock, el desfile recorrerá su ruta tradicional a partir de las 8:30 a.m. en la hora del Este, finalizando cerca del mediodía en la sede principal de la tienda Macy’s en Herald Square. Las autoridades locales, en cooperación con la Policía de Nueva York (NYPD), implementarán disposiciones estrictas de seguridad y cierres parciales en distintas arterias de Manhattan, al tiempo que medios especializados anticipan una congregación masiva de asistentes sobre el trayecto habilitado.

El Desfile de Acción de Gracias, realizado por primera vez en 1924, fue concebido por Macy’s como un acto inaugural de la temporada navideña en la ciudad. En sus casi cien años de historia, el evento logró posicionarse como una de las celebraciones públicas más extensas de Estados Unidos, movilizando equipos multidisciplinarios para la producción, la cobertura y la seguridad durante su realización anual, de acuerdo con archivos informativos recuperados por Reuters. El despliegue exige coordinación interinstitucional, con presencia de las autoridades municipales, la cadena organizadora y los principales servicios de transmisión.

¿Cómo ver el Desfile de Macy’s 2025 online gratis y sin cable?

Durante la edición 2025, la transmisión oficial estará disponible en el canal NBC, de alcance nacional, y en la plataforma digital Peacock de NBCUniversal, que emitirá la celebración en simultáneo con la TV abierta. Los portales DirecTV Stream y Hulu + Live TV habilitarán el acceso legal a la cobertura en vivo para nuevos usuarios, quienes podrán beneficiarse de periodos de prueba gratuitos de cinco y tres días respectivamente, según consta en los comunicados institucionales de ambas empresas. Adicionalmente, Sling Blue ofrece NBC dentro de su oferta básica en determinadas regiones, sujeta a la disponibilidad local de la señal.

Para acceder gratuitamente a la emisión, los usuarios deben registrarse en uno de los servicios de streaming con NBC incluido y aprovechar la prueba sin costo. Es posible cancelar la suscripción antes de que inicie la facturación si sólo se desea acceder temporalmente al evento, detallan las condiciones de uso de las respectivas plataformas. Peacock, opción directa vinculada a NBCUniversal, requiere una suscripción activa, sin prueba gratuita al momento de la publicación, pero garantiza cobertura completa para residentes en Estados Unidos, de acuerdo al sitio oficial.

La transmisión oficial del Macy’s
La transmisión oficial del Macy’s Parade 2025 estará disponible en NBC y Peacock, con opciones de streaming legal y pruebas gratuitas en DirecTV Stream y Hulu + Live TV. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿A qué hora inicia el Desfile de Macy’s 2025 y cuál es el recorrido?

El desfile comenzará a las 8:30 a.m. en la hora del Este de Estados Unidos, con punto de partida en la intersección de la calle 77 y Central Park West. El trayecto, de aproximadamente 4 kilómetros (2,5 millas), finalizará al mediodía frente a la tienda principal de Macy’s en Herald Square, incluyendo cada año la presencia de globos, carrozas temáticas y actuaciones en distintos puntos del recorrido, conforme indica la programación institucional difundida por The Hollywood Reporter.

El recorrido atraviesa sectores emblemáticos de Manhattan y continuará bajo estrictas medidas de seguridad, implementadas por la Policía de Nueva York. El flujo vehicular será restringido y habrá controles en las zonas de mayor tránsito peatonal. Cámaras de la transmisión oficial ofrecerán ángulos desde distintos puntos del itinerario para facilitar la cobertura completa en las emisiones digitales y televisivas.

¿Dónde se puede ver el Macy’s Parade online fuera de Estados Unidos?

La señal original está licenciada para usuarios en Estados Unidos. La transmisión legal por NBC y Peacock solo está habilitada para cuentas registradas con residencia en el país, conforme las regulaciones contractuales de distribución. Se espera que el acceso global pueda estar restringido, salvo en aquellos territorios donde televisoras locales hayan negociado los derechos de reproducción.

Algunas personas recurren al empleo de redes privadas virtuales (VPN) para sortear estas restricciones territoriales, aunque ni la organización del desfile ni NBCUniversal reconocen oficialmente esta práctica para el acceso internacional. En países de América Latina y Europa no existen, hasta el momento, plataformas con derechos exclusivos para emitir la señal en directo.

El recorrido del Desfile de
El recorrido del Desfile de Macy’s 2025 inicia en la calle 77 y Central Park West, atravesando Manhattan hasta Herald Square bajo estrictas medidas de seguridad. (REUTERS/Kent Edwards)

¿Qué artistas y personajes estarán en el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025?

El listado oficial de invitados para 2025 incluye a Busta Rhymes, Ciara, Colbie Caillat, Foreigner, Gavin DeGraw, Jewel, Kool & the Gang, Shaggy, Teyana Taylor, Darlene Love, Debbie Gibson, Lainey Wilson, Lil Jon, Matteo Bocelli, entre otros artistas, según confirmó NBCUniversal. El programa también integrará bandas escolares provenientes de distintos estados y grupos de danza seleccionados mediante convocatorias anuales abiertas a colegios y asociaciones culturales.

El evento contempla la presencia de carrozas y globos gigantes con personajes provenientes de franquicias como Marvel, Disney, Nintendo, Bluey y Pokémon, además de las tradicionales representaciones alegóricas de la temporada festiva, conforme la programación publicada por la organización y secundada por The Hollywood Reporter.

¿Cuáles son los servicios de streaming con prueba gratuita para ver el desfile?

Las plataformas que habilitan pruebas gratuitas en 2025 son DirecTV Stream, con cinco días de acceso sin costo, y Hulu + Live TV, con tres días según constatan los avisos institucionales y la grilla de The Hollywood Reporter. Los requisitos incluyen registro previo y condición de nuevo usuario en ambos servicios. Las pruebas se centran en el territorio estadounidense y pueden restringirse o modificarse según cambios de política interna de las plataformas.

Sling Blue también incluye NBC en su paquete Blue en regiones habilitadas. Este servicio suele ofrecer promociones de descuento durante el primer mes, aunque la disponibilidad de la señal NBC depende del código postal del usuario.

La edición 2025 del desfile
La edición 2025 del desfile contará con la participación de artistas como Busta Rhymes, Ciara, Foreigner y bandas escolares de distintos estados. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Qué dispositivos permiten acceder al streaming del desfile?

La transmisión oficial del desfile podrá seguirse en computadoras de escritorio, laptops, smartphones, tablets, smart TVs, dispositivos Roku, Apple TV, Amazon Fire TV y Chromecast, siempre que sean compatibles con las aplicaciones oficiales de NBC, Peacock, DirecTV Stream o Hulu + Live TV, según detallan los portales de soporte técnico de cada servicio.

La organización informa que la señal estará disponible tanto en definición estándar como en calidad alta (HD) y 4K para usuarios de Peacock. El acceso móvil requerirá conexión a internet estable y una cuenta activa en alguno de los servicios con transmisión habilitada.

¿Qué medidas de seguridad implementará la ciudad durante el desfile?

La Policía de Nueva York (NYPD) establecerá un operativo especial para supervisar la seguridad a lo largo de todo el trayecto del desfile y en sus zonas aledañas, con presencia de agentes uniformados, equipos de respuesta rápida y vallas de control en los principales puntos de acceso. Las autoridades municipales dispusieron planes para el cierre temporal de calles, limitación de estacionamientos y despliegue de unidades de emergencias médicas y bomberos, conforme protocolos de grandes eventos delineados por la alcaldía y reportados por Reuters.

El público asistente deberá respetar las zonas de ingreso peatonal habilitadas y podrá encontrar información actualizada sobre el operativo en canales institucionales y en la web oficial del desfile.

Globos gigantes y carrozas temáticas
Globos gigantes y carrozas temáticas de franquicias como Marvel, Disney, Nintendo y Pokémon protagonizarán el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Qué novedades tecnológicas tendrá la transmisión 2025?

De acuerdo con NBCUniversal, la edición de 2025 ampliará las opciones de visualización digital, integrando transmisiones en 4K, multipantalla y seguimiento en tiempo real a través de la plataforma Peacock. El despliegue técnico dispondrá de cámaras móviles, drones y equipos de producción para garantizar diferentes perspectivas a los televidentes y usuarios de streaming. Esta apuesta responde a la tendencia observada en los años anteriores, donde la demanda de contenidos a distancia sigue en aumento.

Las plataformas permiten la grabación de segmentos y su reproducción bajo demanda al finalizar la emisión en vivo, según confirman las áreas técnicas de los servicios de streaming participantes.

¿Cuál es el impacto esperado y qué cambios prevé la organización?

La organización estima que la audiencia del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025 podría alcanzar a más de 50 millones de espectadores entre televisión y servicios digitales, cifras que se corresponden con las registradas en ediciones previas y citadas por The Hollywood Reporter. Las autoridades de Nueva York y la cadena Macy’s vienen evaluando ajustes logísticos y tecnológicos para futuras ediciones, en función del comportamiento de la audiencia y la evolución de las medidas sanitarias y de seguridad, conforme expresaron representantes institucionales en conferencias recientes.

El evento anual mantiene, hasta el momento, la fórmula de recorrido presencial y emisión digital simultánea como su principal estructura organizativa, con la previsión de innovación constante en recursos de transmisión y formatos de acceso para los próximos años. El acceso multicanal posibilita que audiencias distantes puedan seguir el desarrollo del desfile en tiempo real.

Temas Relacionados

Desfile de Acción de GraciasMacy’sNueva Yorkestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Estas preguntas a la IA han provocado arrestos en Florida: esto es lo que no debes escribirles

Los expertos han recomendado no hacer búsquedas sospechosas debido a que las plataformas son frecuentemente monitoreadas por las autoridades

Estas preguntas a la IA

La Justicia de Georgia cerró el proceso que acusaba a Donald Trump de intentar revertir los resultados electorales de 2020

El tribunal desestimó la causa tras la petición de los fiscales y la decisión federal de no proceder contra un presidente en funciones, dejando sin efecto los cargos estatales por asociación ilícita y manipulación electoral

La Justicia de Georgia cerró

USCIS establece que esta será la única forma válida de pago para los trámites migratorios

La autoridad anunció una actualización del sistema financiero que transforma por completo el proceso de presentación de solicitudes y elimina métodos tradicionales utilizados por miles de personas

USCIS establece que esta será

Un repartidor de aplicación fue arrestado y la policía entregó el pedido que llevaba al cliente

Un hombre de Florida enfrenta la justicia tras descubrirse que conducía en estado de ebriedad y con su licencia suspendida

Un repartidor de aplicación fue

Una tormenta invernal provoca ventisca, frío severo y peligro para viajeros en días previos a Acción de Gracias

Las autoridades meteorológicas reportaron condiciones extremas en varios estados del centro-norte, con acumulaciones significativas de nieve, ráfagas intensas y advertencias oficiales que afectan traslados terrestres y operaciones aéreas

Una tormenta invernal provoca ventisca,
DEPORTES
La dramática confesión del “Popeye

La dramática confesión del “Popeye ruso”, quien podría perder los dos brazos: “Cometí una estupidez”

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

TELESHOW
Jorge Rial habló de la

Jorge Rial habló de la posibilidad de asistir a los premios Martín Fierro de Cable 2025: “¿Qué se creen?"

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente de Bolivia llamó

El vicepresidente de Bolivia llamó a “superar diferencias” tras una escalada pública de tensiones con Rodrigo Paz

Quedan pocos tiburones en las costas del Pacífico Oriental: un estudio alerta por la sobrepesca en áreas protegidas

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

Lula afirmó que la condena a Bolsonaro por intento de golpe es “una lección de democracia” para Brasil y el mundo