Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025: horario, cómo verlo online y artistas confirmados

El jueves 27 de noviembre, Nueva York será escenario de la 99ª edición del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025, un evento considerado de alto impacto cultural y mediático en Estados Unidos. Millones de personas observarán la celebración tanto de forma presencial en las calles de Manhattan como a través de transmisiones en directo por televisión y plataformas legales de streaming, de acuerdo con la información oficial publicada por la organización y confirmada por The Hollywood Reporter. El desfile marca oficialmente el inicio de la temporada festiva en el país y reúne a artistas, compañías de entretenimiento, personal de seguridad y medios de comunicación en un dispositivo logístico que abarca toda la ciudad.

Según los datos proporcionados por NBCUniversal, propietaria de los derechos de transmisión y de la plataforma Peacock, el desfile recorrerá su ruta tradicional a partir de las 8:30 a.m. en la hora del Este, finalizando cerca del mediodía en la sede principal de la tienda Macy’s en Herald Square. Las autoridades locales, en cooperación con la Policía de Nueva York (NYPD), implementarán disposiciones estrictas de seguridad y cierres parciales en distintas arterias de Manhattan, al tiempo que medios especializados anticipan una congregación masiva de asistentes sobre el trayecto habilitado.

El Desfile de Acción de Gracias, realizado por primera vez en 1924, fue concebido por Macy’s como un acto inaugural de la temporada navideña en la ciudad. En sus casi cien años de historia, el evento logró posicionarse como una de las celebraciones públicas más extensas de Estados Unidos, movilizando equipos multidisciplinarios para la producción, la cobertura y la seguridad durante su realización anual, de acuerdo con archivos informativos recuperados por Reuters. El despliegue exige coordinación interinstitucional, con presencia de las autoridades municipales, la cadena organizadora y los principales servicios de transmisión.

¿Cómo ver el Desfile de Macy’s 2025 online gratis y sin cable?

Durante la edición 2025, la transmisión oficial estará disponible en el canal NBC, de alcance nacional, y en la plataforma digital Peacock de NBCUniversal, que emitirá la celebración en simultáneo con la TV abierta. Los portales DirecTV Stream y Hulu + Live TV habilitarán el acceso legal a la cobertura en vivo para nuevos usuarios, quienes podrán beneficiarse de periodos de prueba gratuitos de cinco y tres días respectivamente, según consta en los comunicados institucionales de ambas empresas. Adicionalmente, Sling Blue ofrece NBC dentro de su oferta básica en determinadas regiones, sujeta a la disponibilidad local de la señal.

Para acceder gratuitamente a la emisión, los usuarios deben registrarse en uno de los servicios de streaming con NBC incluido y aprovechar la prueba sin costo. Es posible cancelar la suscripción antes de que inicie la facturación si sólo se desea acceder temporalmente al evento, detallan las condiciones de uso de las respectivas plataformas. Peacock, opción directa vinculada a NBCUniversal, requiere una suscripción activa, sin prueba gratuita al momento de la publicación, pero garantiza cobertura completa para residentes en Estados Unidos, de acuerdo al sitio oficial.

¿A qué hora inicia el Desfile de Macy’s 2025 y cuál es el recorrido?

El desfile comenzará a las 8:30 a.m. en la hora del Este de Estados Unidos, con punto de partida en la intersección de la calle 77 y Central Park West. El trayecto, de aproximadamente 4 kilómetros (2,5 millas), finalizará al mediodía frente a la tienda principal de Macy’s en Herald Square, incluyendo cada año la presencia de globos, carrozas temáticas y actuaciones en distintos puntos del recorrido, conforme indica la programación institucional difundida por The Hollywood Reporter.

El recorrido atraviesa sectores emblemáticos de Manhattan y continuará bajo estrictas medidas de seguridad, implementadas por la Policía de Nueva York. El flujo vehicular será restringido y habrá controles en las zonas de mayor tránsito peatonal. Cámaras de la transmisión oficial ofrecerán ángulos desde distintos puntos del itinerario para facilitar la cobertura completa en las emisiones digitales y televisivas.

¿Dónde se puede ver el Macy’s Parade online fuera de Estados Unidos?

La señal original está licenciada para usuarios en Estados Unidos. La transmisión legal por NBC y Peacock solo está habilitada para cuentas registradas con residencia en el país, conforme las regulaciones contractuales de distribución. Se espera que el acceso global pueda estar restringido, salvo en aquellos territorios donde televisoras locales hayan negociado los derechos de reproducción.

Algunas personas recurren al empleo de redes privadas virtuales (VPN) para sortear estas restricciones territoriales, aunque ni la organización del desfile ni NBCUniversal reconocen oficialmente esta práctica para el acceso internacional. En países de América Latina y Europa no existen, hasta el momento, plataformas con derechos exclusivos para emitir la señal en directo.

¿Qué artistas y personajes estarán en el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025?

El listado oficial de invitados para 2025 incluye a Busta Rhymes, Ciara, Colbie Caillat, Foreigner, Gavin DeGraw, Jewel, Kool & the Gang, Shaggy, Teyana Taylor, Darlene Love, Debbie Gibson, Lainey Wilson, Lil Jon, Matteo Bocelli, entre otros artistas, según confirmó NBCUniversal. El programa también integrará bandas escolares provenientes de distintos estados y grupos de danza seleccionados mediante convocatorias anuales abiertas a colegios y asociaciones culturales.

El evento contempla la presencia de carrozas y globos gigantes con personajes provenientes de franquicias como Marvel, Disney, Nintendo, Bluey y Pokémon, además de las tradicionales representaciones alegóricas de la temporada festiva, conforme la programación publicada por la organización y secundada por The Hollywood Reporter.

¿Cuáles son los servicios de streaming con prueba gratuita para ver el desfile?

Las plataformas que habilitan pruebas gratuitas en 2025 son DirecTV Stream, con cinco días de acceso sin costo, y Hulu + Live TV, con tres días según constatan los avisos institucionales y la grilla de The Hollywood Reporter. Los requisitos incluyen registro previo y condición de nuevo usuario en ambos servicios. Las pruebas se centran en el territorio estadounidense y pueden restringirse o modificarse según cambios de política interna de las plataformas.

Sling Blue también incluye NBC en su paquete Blue en regiones habilitadas. Este servicio suele ofrecer promociones de descuento durante el primer mes, aunque la disponibilidad de la señal NBC depende del código postal del usuario.

¿Qué dispositivos permiten acceder al streaming del desfile?

La transmisión oficial del desfile podrá seguirse en computadoras de escritorio, laptops, smartphones, tablets, smart TVs, dispositivos Roku, Apple TV, Amazon Fire TV y Chromecast, siempre que sean compatibles con las aplicaciones oficiales de NBC, Peacock, DirecTV Stream o Hulu + Live TV, según detallan los portales de soporte técnico de cada servicio.

La organización informa que la señal estará disponible tanto en definición estándar como en calidad alta (HD) y 4K para usuarios de Peacock. El acceso móvil requerirá conexión a internet estable y una cuenta activa en alguno de los servicios con transmisión habilitada.

¿Qué medidas de seguridad implementará la ciudad durante el desfile?

La Policía de Nueva York (NYPD) establecerá un operativo especial para supervisar la seguridad a lo largo de todo el trayecto del desfile y en sus zonas aledañas, con presencia de agentes uniformados, equipos de respuesta rápida y vallas de control en los principales puntos de acceso. Las autoridades municipales dispusieron planes para el cierre temporal de calles, limitación de estacionamientos y despliegue de unidades de emergencias médicas y bomberos, conforme protocolos de grandes eventos delineados por la alcaldía y reportados por Reuters.

El público asistente deberá respetar las zonas de ingreso peatonal habilitadas y podrá encontrar información actualizada sobre el operativo en canales institucionales y en la web oficial del desfile.

¿Qué novedades tecnológicas tendrá la transmisión 2025?

De acuerdo con NBCUniversal, la edición de 2025 ampliará las opciones de visualización digital, integrando transmisiones en 4K, multipantalla y seguimiento en tiempo real a través de la plataforma Peacock. El despliegue técnico dispondrá de cámaras móviles, drones y equipos de producción para garantizar diferentes perspectivas a los televidentes y usuarios de streaming. Esta apuesta responde a la tendencia observada en los años anteriores, donde la demanda de contenidos a distancia sigue en aumento.

Las plataformas permiten la grabación de segmentos y su reproducción bajo demanda al finalizar la emisión en vivo, según confirman las áreas técnicas de los servicios de streaming participantes.

¿Cuál es el impacto esperado y qué cambios prevé la organización?

La organización estima que la audiencia del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025 podría alcanzar a más de 50 millones de espectadores entre televisión y servicios digitales, cifras que se corresponden con las registradas en ediciones previas y citadas por The Hollywood Reporter. Las autoridades de Nueva York y la cadena Macy’s vienen evaluando ajustes logísticos y tecnológicos para futuras ediciones, en función del comportamiento de la audiencia y la evolución de las medidas sanitarias y de seguridad, conforme expresaron representantes institucionales en conferencias recientes.

El evento anual mantiene, hasta el momento, la fórmula de recorrido presencial y emisión digital simultánea como su principal estructura organizativa, con la previsión de innovación constante en recursos de transmisión y formatos de acceso para los próximos años. El acceso multicanal posibilita que audiencias distantes puedan seguir el desarrollo del desfile en tiempo real.