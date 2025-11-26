Estados Unidos

Así fue el arresto del sospechoso que disparó contra dos guardias nacionales cerca de la Casa Blanca

Agentes armados rodearon y detuvieron al atacante en plena vía pública, pocos minutos después de los disparos cerca de la estación Farragut West

La zona cercana a la estación de metro Farragut West, a solo dos cuadras de la Casa Blanca, en Washington DC, fue escenario de una rápida intervención policial tras un tiroteo que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos gravemente heridos.

El arresto del principal sospechoso ocurrió en plena vía pública y fue presenciado por varios testigos que transitaban el área.

Jeffery Carroll, jefe adjunto de la Policía Metropolitana, explicó que el atacante “salió desde una esquina, levantó el arma y disparó directamente contra los miembros de la Guardia Nacional”. Según el funcionario, otros efectivos que estaban patrullando reaccionaron y lograron detenerlo.

En un video difundido en redes sociales, se observa la calle acordonada por patrullas policiales, agentes con armas largas vigilando el perímetro y militares con uniforme de camuflaje apostados junto a vehículos tácticos.

Las imágenes muestran a los oficiales bloqueando el tránsito y manteniendo a los civiles a distancia mientras un grupo de funcionarios atienden a los agentes heridos y arrestan al sospechoso.

Según las autoridades, el incidente comenzó cuando un individuo armado emboscó a los efectivos de la Guardia Nacional que patrullaban la zona.

El atacante fue reducido y puesto bajo custodia casi de inmediato gracias a la respuesta de otros guardias y de la policía”, detalló el subjefe policial Jeffery Carroll.

La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, confirmó ante la prensa que “el individuo ha sido puesto bajo custodia”. De acuerdo con varios testigos, se escucharon diversas detonaciones, seguidos del ruido de sirenas y del arribo acelerado de refuerzos policiales y ambulancias al lugar.

En el sitio donde ocurrieron los hechos, el tránsito fue reemplazado por escenas de tensión y desconcierto. Angela Perry, una conductora que aguardaba en un semáforo con sus hijos, describió el momento.

Escuchamos los disparos de repente y enseguida vimos miembros de la Guardia Nacional corriendo hacia la estación de metro”, dijo.

El director del FBI, Kash Patel, informó que “ambos soldados están en estado crítico”.

El gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey, aclaró que los dos efectivos, desplegados a la capital federal desde su estado natal, permanecen con vida después de haber anunciado previamente su muerte por error. La identidad del atacante no fue divulgada y las autoridades no comunicaron de inmediato las posibles razones detrás de la agresión.

El presidente Donald Trump, desde su residencia en Florida, calificó al sospechoso como un “animal” y afirmó: “El atacante también está gravemente herido, pero pagará un precio muy alto”.

La Casa Blanca notificó que Trump fue informado y que se monitorea de cerca la evolución del caso.

Este saldo violento es el más grave sufrido por fuerzas federales desde la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Washington y otras ciudades gobernadas por alcaldes demócratas a inicios de este año.

Tras el tiroteo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que otros 500 soldados se sumarán a los 2.000 ya presentes en la capital.

Esto solo refuerza nuestra determinación de asegurar que Washington DC sea una ciudad segura y hermosa”, declaró Hegseth.

El despliegue militar en zonas urbanas se ha convertido en un foco de controversia. Críticos señalan que la Guardia Nacional carece de entrenamiento específico para tareas policiales. “Eso añade un elemento imprevisible a situaciones como esta”, opinó el ex subdirector del FBI, Andrew McCabe.

Miembros de la Guardia Nacional resguardan una zona acordonada donde peritos dejaron marcadores de evidencia tras el ataque contra dos soldados cerca de la Casa Blanca (REUTERS/Nathan Howard)

Mientras la policía mantiene el área acordonada y la investigación judicial avanza, hospitales de la ciudad atienden a los guardias nacionales heridos. El ataque ocurrido a plena luz del día frente a la Casa Blanca vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en la capital y el alcance de las políticas federales ante el crimen urbano.

