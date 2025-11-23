Un muerto en un tiroteo cerca de club nocturno en Nueva York: la policía busca al responsable

La policía acordonó la escena del crimen en West 46th Street, donde un hombre de 39 años fue asesinado a tiros tras el cierre de un club nocturno. (REUTERS/Bing Guan)

Un hombre de 39 años murió tras recibir disparos durante la madrugada del domingo 23 de noviembre cerca de un club nocturno en Midtown Manhattan, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:13 a.m. en las inmediaciones de la intersección entre West 46th Street y la 12th Avenue, en el área de Midtown West, a menos de una cuadra del Museo Intrepid. La Policía de Nueva York (NYPD) indicó que el agresor sigue prófugo.

El tiroteo se produjo al cierre de una jornada en el Harbor NYC Club, donde el rapero Gunna acababa de dar un concierto al que asistieron cientos de personas. Según fuentes policiales, la víctima fue impactada por proyectiles en la espalda y la ingle. Testigos reportaron escenas de pánico, con la multitud abandonando el lugar de manera desordenada al escuchar los disparos.

“Yo estaba trabajando en el otro lado de la calle y de repente vi gente corriendo. Fui a ver qué pasaba y vi a un hombre tirado en el suelo”, relató Amir, trabajador de recolección de residuos, quien se acercó al sitio tras oír dos tiros.

Agentes de la NYPD buscaron evidencia y revisaron cámaras de seguridad luego del homicidio registrado en la madrugada del domingo. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Otro testigo contó al New York Post que había “cientos de personas en la calle. Todo era ruido, después los disparos, gente corriendo. Vi al hombre en el piso, después llegaron la policía y la ambulancia”.

La NYPD confirmó que la víctima fue trasladada de inmediato en ambulancia al hospital Mount Sinai Morningside, donde fue declarada muerta. Hasta el momento no se ha informado la identidad de la persona fallecida, en espera de notificación a la familia.

Investigación en curso

Las autoridades aún no han efectuado arrestos y trabajan para identificar al responsable. “Estamos revisando videos de las cámaras de seguridad y recogiendo evidencia en el lugar”, comentó un portavoz policial citado por ABC News. Testigos describieron una fuerte presencia de agentes buscando indicios y acordonando la zona con cintas policiales tras el ataque.

La víctima sufrió heridas de bala en la espalda y la ingle antes de ser trasladada al hospital Mount Sinai Morningside, donde fue declarada muerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un asistente habitual del club, identificado como Tim, afirmó que “no había visto problemas en ese lugar antes. Es un buen sitio, solo que a veces se está en el lugar y momento equivocados”. Otro cliente, Eli, expresó que “no debería estar pasando. Es innecesario. Estamos cerca de Acción de Gracias, la gente debería estar agradecida, no disparándose”.

Medios como ABC News y The New York Post indicaron que la víctima podría estar vinculada a una pandilla, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

Violencia en Midtown Manhattan

Este suceso se suma a otra violenta agresión ocurrida una semana antes, cuando el jugador de los New York Jets, Kris Boyd, fue herido de bala a tres kilómetros del último tiroteo, a la salida del restaurante Sei Less en W. 38th Street. Según declaraciones recogidas por ABC News, Boyd permanece hospitalizado con una bala en el pulmón, aunque su entrenador, Aaron Glenn, afirmó que el deportista “estará bien”.

Sin arrestos reportados, la policía sigue investigando para identificar y localizar al agresor. (REUTERS/Adam Gray)

Fuentes policiales informaron que, en el caso de Boyd, el incidente se inició tras un altercado verbal con otro grupo por comentarios sobre la vestimenta al salir del local. “No hay arrestos en este caso, pero seguimos investigando. Tenemos identificado a un posible sospechoso”, señalaron investigadores a ABC News.

El club Harbor NYC, inaugurado en 2021, ha sido escenario de presentaciones de artistas de renombre, entre ellos 50 Cent y Meek Mill. Este último fue detenido hace unas semanas en el mismo sitio por sospecha de portar un arma, aunque finalmente no se halló ninguna prueba. El entorno del rapero Gunna, quien actuó la noche de la tragedia, no ha emitido declaraciones al respecto.

La policía de Nueva York mantiene la búsqueda activa del autor del homicidio y pide colaboración a cualquier ciudadano que pueda aportar información sobre los hechos, mientras crece la preocupación por la ola de violencia reciente cerca de locales nocturnos en el corazón de la ciudad.