Peligrosa variante del virus de la influenza preocupa a las autoridades de salud en Estados Unidos

El nuevo H3N2 subclado K ya representa casi el 72% de los casos de gripe analizados por el CDC en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una nueva variante del virus de la influenza, identificada como H3N2 subclado K, ha llegado a Estados Unidos y ha encendido las alertas de los organismos de salud pública en vísperas de la temporada de fiestas y del aumento de los desplazamientos por invierno.

Según el último informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), citado por Newsweek, hasta la semana del 15 de noviembre se han contabilizado al menos 650.000 casos, 7.400 hospitalizaciones y 300 muertes asociadas a la gripe en la presente temporada.

Los CDC señalan que la mayoría de los casos recientes corresponden al virus H3N2, que representa un 71,9% (115 casos) de las infecciones reportadas la semana pasada. El H1N1 constituye 26,9% y el resto proviene de muestras identificadas como H5 del mismo paciente, según el más reciente balance de la autoridad sanitaria.

La epidemióloga Caitlin Rivers, de la Universidad Johns Hopkins, explicó a la NPR la particularidad de este brote: “hay básicamente una nueva variante de influenza circulando que ha mutado un poco. Eso significa que es lo suficientemente distinta como para que el organismo o la vacuna tal vez no la reconozcan completamente y pueda evitar esas defensas”.

Especialistas advierten que la variante H3N2 subclado K ha causado un incremento de hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores y niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una temporada de gripe especialmente severa

Expertos advierten que la aparición de H3N2 subclado K podría traducirse en una temporada de gripe particularmente severa. Esta variante ha dominado los brotes en países como Japón, Reino Unido y Canadá, donde ya es el subtipo predominante y ha causado un aumento de hospitalizaciones, sobre todo en personas mayores y niños. La propagación en Estados Unidos coincide con un descenso en la vacunación contra la gripe, un dato que preocupa a los especialistas en salud pública.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha detectado esta variante en todos los continentes desde mayo de 2025, y a noviembre representa casi la mitad de los casos de H3N2 en la Unión Europea.

Las redes de vigilancia, como WastewaterSCAN, han corroborado un aumento de los índices de positividad en varios estados, según recogió CNN. Los CDC advierten que, si bien la vacuna de la temporada 2025–26 incluye protección contra el H3N2, su diseño se produjo antes de la aparición del subclado K, lo que genera dudas sobre su eficacia total frente a esta mutación.

Los CDC estiman más de 650.000 contagios y 7.400 hospitalizaciones por gripe en lo que va de la temporada invernal 2025-26. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y vulnerabilidad

Los síntomas de la gripe por H3N2 subclado K coinciden con los de otros tipos de influenza: fiebre, tos, congestión nasal, fatiga, dolores musculares y escalofríos. Sin embargo, las autoridades sanitarias internacionales han documentado que esta variante puede causar cuadros más graves, principalmente en adultos mayores y niños, incrementando el riesgo de fiebre alta y complicaciones respiratorias.

Datos de Reino Unido muestran que en niños la vacuna reduce las hospitalizaciones en torno a un 75%, mientras que en adultos mayores la protección ronda solo entre 30% y 40%, según cifras citadas por la NPR. Pese a la eficacia variable, los expertos insisten en la importancia de vacunarse para reducir la gravedad y las complicaciones asociadas al virus.

Caída en la vacunación

Los CDC reportaron la distribución de 147,6 millones de dosis de vacuna antigripal para la temporada 2024–2025, una cifra inferior a los 157,7 millones del periodo anterior.

Los especialistas apuntan también a otras medidas preventivas, como el uso de mascarillas en lugares cerrados, el lavado frecuente de manos durante al menos 20 segundos y evitar aglomeraciones, en especial para la población de riesgo.

Reducción en las tasas de vacunación preocupa a los expertos ante la propagación de la nueva variante H3N2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Adam Lauring, jefe de enfermedades infecciosas de la Universidad de Michigan, compartió en entrevista con CNN: “me preocupa que podamos tener una gran temporada de gripe este año, de acuerdo con lo que vemos en otras partes del mundo, especialmente en Europa”.

Por su parte, el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Vanderbilt University Medical Center, declaró a Local 10 News: “esperamos que los laboratorios y epidemiólogos de los CDC puedan retomar plenamente el trabajo tras el cierre del gobierno federal... Cruzamos los dedos para que haya suficiente personal para procesar esta información de manera regular”.

Los CDC se preparan para publicar informes actualizados en las próximas semanas, que clarificarán el impacto del H3N2 subclado K en el total de casos. Los expertos insisten en que todavía es momento de vacunarse, ya que la protección empieza a desarrollarse a las dos semanas.

Si la tendencia observada en otros países se replica en Estados Unidos, los hospitales podrían experimentar un aumento de ingresos, particularmente entre los grupos vulnerables. Las autoridades recomiendan a la población informarse sobre el avance de la gripe y consultar a los profesionales de la salud sobre los riesgos y beneficios de la vacunación.