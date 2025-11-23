Estados Unidos

Peligrosa variante del virus de la influenza preocupa a las autoridades de salud en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias internacionales han documentado que esta variante puede causar cuadros más graves en adultos mayores y niños, incrementando el riesgo de fiebre alta y complicaciones respiratorias

Guardar
El nuevo H3N2 subclado K
El nuevo H3N2 subclado K ya representa casi el 72% de los casos de gripe analizados por el CDC en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una nueva variante del virus de la influenza, identificada como H3N2 subclado K, ha llegado a Estados Unidos y ha encendido las alertas de los organismos de salud pública en vísperas de la temporada de fiestas y del aumento de los desplazamientos por invierno.

Según el último informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), citado por Newsweek, hasta la semana del 15 de noviembre se han contabilizado al menos 650.000 casos, 7.400 hospitalizaciones y 300 muertes asociadas a la gripe en la presente temporada.

Los CDC señalan que la mayoría de los casos recientes corresponden al virus H3N2, que representa un 71,9% (115 casos) de las infecciones reportadas la semana pasada. El H1N1 constituye 26,9% y el resto proviene de muestras identificadas como H5 del mismo paciente, según el más reciente balance de la autoridad sanitaria.

La epidemióloga Caitlin Rivers, de la Universidad Johns Hopkins, explicó a la NPR la particularidad de este brote: “hay básicamente una nueva variante de influenza circulando que ha mutado un poco. Eso significa que es lo suficientemente distinta como para que el organismo o la vacuna tal vez no la reconozcan completamente y pueda evitar esas defensas”.

Especialistas advierten que la variante
Especialistas advierten que la variante H3N2 subclado K ha causado un incremento de hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores y niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una temporada de gripe especialmente severa

Expertos advierten que la aparición de H3N2 subclado K podría traducirse en una temporada de gripe particularmente severa. Esta variante ha dominado los brotes en países como Japón, Reino Unido y Canadá, donde ya es el subtipo predominante y ha causado un aumento de hospitalizaciones, sobre todo en personas mayores y niños. La propagación en Estados Unidos coincide con un descenso en la vacunación contra la gripe, un dato que preocupa a los especialistas en salud pública.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha detectado esta variante en todos los continentes desde mayo de 2025, y a noviembre representa casi la mitad de los casos de H3N2 en la Unión Europea.

Las redes de vigilancia, como WastewaterSCAN, han corroborado un aumento de los índices de positividad en varios estados, según recogió CNN. Los CDC advierten que, si bien la vacuna de la temporada 2025–26 incluye protección contra el H3N2, su diseño se produjo antes de la aparición del subclado K, lo que genera dudas sobre su eficacia total frente a esta mutación.

Los CDC estiman más de
Los CDC estiman más de 650.000 contagios y 7.400 hospitalizaciones por gripe en lo que va de la temporada invernal 2025-26. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y vulnerabilidad

Los síntomas de la gripe por H3N2 subclado K coinciden con los de otros tipos de influenza: fiebre, tos, congestión nasal, fatiga, dolores musculares y escalofríos. Sin embargo, las autoridades sanitarias internacionales han documentado que esta variante puede causar cuadros más graves, principalmente en adultos mayores y niños, incrementando el riesgo de fiebre alta y complicaciones respiratorias.

Datos de Reino Unido muestran que en niños la vacuna reduce las hospitalizaciones en torno a un 75%, mientras que en adultos mayores la protección ronda solo entre 30% y 40%, según cifras citadas por la NPR. Pese a la eficacia variable, los expertos insisten en la importancia de vacunarse para reducir la gravedad y las complicaciones asociadas al virus.

Caída en la vacunación

Los CDC reportaron la distribución de 147,6 millones de dosis de vacuna antigripal para la temporada 2024–2025, una cifra inferior a los 157,7 millones del periodo anterior.

Los especialistas apuntan también a otras medidas preventivas, como el uso de mascarillas en lugares cerrados, el lavado frecuente de manos durante al menos 20 segundos y evitar aglomeraciones, en especial para la población de riesgo.

Reducción en las tasas de
Reducción en las tasas de vacunación preocupa a los expertos ante la propagación de la nueva variante H3N2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Adam Lauring, jefe de enfermedades infecciosas de la Universidad de Michigan, compartió en entrevista con CNN: “me preocupa que podamos tener una gran temporada de gripe este año, de acuerdo con lo que vemos en otras partes del mundo, especialmente en Europa”.

Por su parte, el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Vanderbilt University Medical Center, declaró a Local 10 News: “esperamos que los laboratorios y epidemiólogos de los CDC puedan retomar plenamente el trabajo tras el cierre del gobierno federal... Cruzamos los dedos para que haya suficiente personal para procesar esta información de manera regular”.

Los CDC se preparan para publicar informes actualizados en las próximas semanas, que clarificarán el impacto del H3N2 subclado K en el total de casos. Los expertos insisten en que todavía es momento de vacunarse, ya que la protección empieza a desarrollarse a las dos semanas.

Si la tendencia observada en otros países se replica en Estados Unidos, los hospitales podrían experimentar un aumento de ingresos, particularmente entre los grupos vulnerables. Las autoridades recomiendan a la población informarse sobre el avance de la gripe y consultar a los profesionales de la salud sobre los riesgos y beneficios de la vacunación.

Temas Relacionados

GripeInfluenzaVarianteH3N2CDCestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Tormenta invernal amenaza viajes durante la semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

Millones de estadounidenses podrían enfrentar retrasos y complicaciones al intentar desplazarse debido a lluvias, nieve y vientos intensos en los próximos días

Tormenta invernal amenaza viajes durante

Aerolíneas internacionales suspendieron vuelos desde y hacia Venezuela tras advertencia de seguridad de EEUU

La recomendación de la FAA para extremar medidas obligó a aerolíneas de América y Europa a suspender servicios a Caracas por temor a incidentes en el espacio aéreo

Aerolíneas internacionales suspendieron vuelos desde

Alerta en Hawái por una posible erupción inminente del volcán Kilauea

Los flujos de lava descendieron por las laderas del volcán en Hawái durante el fin de semana, mientras las autoridades advierten que un nuevo episodio eruptivo podría ocurrir en los próximos días

Alerta en Hawái por una

Seguridad Social anunció un importante incremento para jubilados y beneficiarios a partir de enero 2026 en EEUU

El ajuste busca preservar el poder adquisitivo de quienes dependen de la SSA en un contexto de creciente inflación y aumento del costo de vida en los Estados Unidos

Seguridad Social anunció un importante

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

El secretario de Estado de Estados Unidos destacó que solo quedan asuntos menores por resolver y que los equipos revisaron casi todos los puntos de la propuesta junto a la delegación de Kiev

Marco Rubio dijo que es
DEPORTES
Boca Juniors le gana al

Boca Juniors le gana al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura

La respuesta de Di María al gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón a Central

Con gol de Lionel Messi, Inter Miami le gana al Cincinnati y obtiene el pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años que dio la vuelta al mundo

Italia venció a España en la final de la Copa Davis y se coronó campeón por tercera vez consecutiva

TELESHOW
El casamiento de Malena Ratner,

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

INFOBAE AMÉRICA

Persecución en Venezuela: denuncian al

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro

Referéndum en Eslovenia: la ley de muerte asistida quedó suspendida tras el rechazo del 53% del electorado

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

Una pintura de Winston Churchill conquistó una subasta con un récord millonario