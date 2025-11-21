Récord de ejecuciones en Florida: la condena de un hombre que dio muerte lenta y dolorosa a una inocente mujer

La ejecución de Richard Barry Randolph en Florida establece un récord anual con diecisiete penas de muerte en 2025. (Florida Department of Correction via AP)

La ejecución de Richard Barry Randolph en la prisión estatal de Florida marcó un nuevo récord en la historia reciente del estado, al convertirse en la decimoséptima persona en recibir la pena capital en lo que va del año. Este hito supera ampliamente el máximo anual anterior, que databa de 2014 con ocho ejecuciones.

Con la ejecución de Randolph, 44 hombres han sido ejecutados este año en Estados Unidos por orden judicial, y más de una docena de personas adicionales tienen programada su ejecución para lo que resta de 2025 y el año siguiente.

Florida encabeza la lista de estados con más ejecuciones en 2025, seguida de Alabama, Carolina del Sur y Texas, cada uno con cinco.

El procedimiento que llevó a Randolph a la muerte

El procedimiento de inyección letal en la prisión estatal de Florida incluyó tres fármacos y duró doce minutos. (AP Foto/Dave Martin, Archivo)

Randolph, de 63 años, fue declarado muerto a las 18:12 horas (hora local) tras recibir la inyección letal, la cual está compuesta por tres fármacos. El Departamento de Correcciones de Florida detalla que el protocolo de inyección letal en el estado consiste en la administración secuencial de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

El procedimiento se inició puntualmente a las 18:00 horas, cuando se levantó el telón de la cámara de la muerte. Dos minutos después, las autoridades comenzaron a administrar los medicamentos, mientras Randolph permanecía en silencio, sin pronunciar palabras finales.

Durante la administración de los fármacos, el condenado mantuvo los ojos cerrados y mostró leves contracciones faciales, respirando con dificultad durante algunos minutos antes de quedar inmóvil y pálido. Un guardia intentó obtener una reacción llamándolo por su nombre y sacudiéndolo, pero no obtuvo respuesta. A las 18:11 horas se solicitó la presencia de un médico, quien confirmó el fallecimiento un minuto después.

La familia de la víctima, Minnie Ruth McCollum, expresó su agradecimiento al gobernador Ron DeSantis a través de Jordan Kirkland, portavoz del Departamento de Correcciones, quien transmitió el mensaje en una rueda de prensa posterior. Kirkland también señaló que tres familiares de McCollum tenían previsto testificar, aunque no ofreció detalles adicionales.

El caso que llevó a Randolph al corredor de la muerte se remonta a agosto de 1988

El crimen de Randolph en 1988 involucró robo, agresión sexual y asesinato de la gerente Minnie Ruth McCollum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los registros judiciales citados por The Associated Press, Randolph intentó robar la caja fuerte de una tienda de conveniencia en Palatka, donde había trabajado previamente. Al ser sorprendido por la gerente, McCollum, se produjo un forcejeo. Los documentos judiciales detallan que Randolph golpeó, estranguló, apuñaló y violó a McCollum antes de abandonar el lugar y huir en el automóvil de la víctima.

Tres mujeres presenciaron la salida de Randolph de la tienda y, al observar el desorden en el interior, alertaron a la policía. Un agente acudió al establecimiento y encontró a McCollum aún con vida. Fue trasladada al hospital en estado de coma, donde falleció seis días después debido a graves lesiones cerebrales, según el informe médico citado por The Associated Press.

La detención de Randolph se llevó a cabo poco después de haber cometido el crimen

Randolph fue arrestado en Jacksonville tras intentar canjear billetes de lotería robados y confesó el ataque a la policía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Randolph se produjo poco después en un supermercado de Jacksonville, cuando intentaba obtener dinero y canjear billetes de lotería robados de la tienda. Los investigadores indicaron que Randolph confesó el ataque y condujo a los agentes hasta la ropa ensangrentada que había desechado.

En 1989, Randolph fue condenado por asesinato, robo a mano armada, agresión sexual y hurto mayor, recibiendo la sentencia de muerte. Durante los años siguientes, presentó diversas apelaciones.

La semana pasada, la Corte Suprema de Florida rechazó sus argumentos, que incluían la supuesta denegación de acceso a registros públicos y la actuación de sus abogados sin su consentimiento. El jueves por la mañana, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó su última apelación, según informó The Associated Press.

Las ejecuciones en el estado no se detienen y dos más están programadas para finalizar el año

Florida lidera las ejecuciones en Estados Unidos en 2025, con nuevos procedimientos programados para diciembre. (AP Photo/Curt Anderson)

DeSantis, responsable de firmar la orden de ejecución, ha ordenado más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde la reinstauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. El propio gobernador ha manifestado que su objetivo es “hacer justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas a que se ejecuten las sentencias de muerte”.

El calendario de ejecuciones en Florida continuará en diciembre, con dos procedimientos ya programados. Mark Allen Geralds, de 58 años, será ejecutado el 9 de diciembre tras ser condenado por el asesinato de una mujer durante un robo con allanamiento de morada.

Frank Athen Walls, también de 58 años, enfrentará la decimonovena ejecución estatal el 18 de diciembre, tras ser hallado culpable del asesinato a tiros de un hombre y una mujer durante un robo, y confesar posteriormente otros tres homicidios.