Fenómeno atmosférico provocó un aumento sin precedentes en el caudal del río Merced en California

El aumento obligó a emitir advertencias y evacuar áreas vulnerables, mientras persisten riesgos de desbordamientos y deslizamientos de tierra en la región

El río atmosférico en California
El río atmosférico en California eleva el caudal del río Merced a su mayor nivel en noviembre desde 1973. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente paso de un río atmosférico por el estado de California ha provocado un aumento sin precedentes en el caudal del río Merced, que alcanzó su mayor volumen mensual en más de medio siglo, según información de Newsweek.

Este fenómeno meteorológico, que se caracteriza por transportar grandes cantidades de vapor de agua desde los trópicos, desencadenó lluvias torrenciales y generó una serie de alertas por inundaciones en toda la región.

Durante el fin de semana, el nivel del río Merced se elevó aproximadamente 1,2 metros (4 pies) en el medidor del puente Happy Isles, ubicado en el valle de Yosemite.

El mayor aumento en un mes de noviembre desde 1973

El nivel del río Merced
El nivel del río Merced descendió a 0,98 metros tras alcanzar un pico de 1,64 metros durante el fin de semana. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por Newsweek, este incremento, registrado tras la llegada de intensas precipitaciones asociadas al río atmosférico, representa el mayor caudal observado en un mes de noviembre desde 1973, de acuerdo con Colin McCarthy, especialista en fenómenos meteorológicos extremos de Storm Watch.

McCarthy compartió en la red social X (anteriormente Twitter) un video que muestra la fuerza del río, acompañado del mensaje: “El río Merced en el valle de Yosemite estaba hoy con una fuerza impresionante. El mayor caudal registrado en noviembre en el valle de Yosemite desde 1973”.

Este fenómeno puede resultar beneficio y a la vez traer consigo riesgos considerables

El fenómeno de los ríos atmosféricos, definido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) como extensas bandas de humedad que cruzan la atmósfera, suele afectar con mayor frecuencia a la costa oeste de Estados Unidos durante los meses invernales.

Aunque estos eventos pueden aportar nieve beneficiosa para los embalses y el suministro de agua en la estación seca, también conllevan riesgos considerables, como inundaciones mortales, deslizamientos de tierra y cortes de energía.

A finales de la semana pasada, la tormenta provocó evacuaciones en distintas zonas de California ante la amenaza de inundaciones y deslizamientos. El lunes, persistían numerosas alertas meteorológicas en todo el estado, mientras la tormenta continuaba su avance.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó ese día: “Una baja presión en los niveles superiores de la atmósfera que se desarrolla a lo largo de la costa de California se desplazará hacia el sur, llegando al noroeste de México, para el miércoles. El sistema producirá lluvias a lo largo de la costa oeste y tormentas eléctricas aisladas sobre el centro de California, principalmente hasta la madrugada del martes”.

Los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indican que el nivel del río Merced en el puente Happy Isles era de aproximadamente 0,43 metros (1,4 pies) el viernes. Posteriormente, el sábado, el nivel se disparó hasta 1,63 metros (5,35 pies), con un leve aumento adicional a 1,64 metros (5,39 pies) esa misma tarde. Desde entonces, el nivel ha descendido, situándose en 0,98 metros (3,2 pies) en la medición más reciente del lunes.

Colin McCarthy, en otra publicación en X, detalló: “¡El río Merced en Happy Isles acaba de alcanzar su tercer caudal máximo más alto jamás registrado en noviembre, desde 1915! El caudal del 14 de noviembre, de 36,3 metros cúbicos por segundo (1.280 pies cúbicos por segundo), fue también el octavo mayor caudal registrado en un día de noviembre”.

El Servicio Meteorológico Nacional de Hanford emitió una alerta de inundación en la que advirtió: “El exceso de escorrentía podría provocar inundaciones en ríos, arroyos, riachuelos y otras zonas bajas y propensas a inundaciones. Los vados podrían inundarse”. Según este organismo, es probable que el nivel del río Merced continúe descendiendo a medida que disminuyan las lluvias, aunque persiste la posibilidad de nuevas inundaciones hasta la tarde del lunes si se registran más precipitaciones.

