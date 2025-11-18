Estados Unidos

Esta es la razón por la que los Detroit Lions y los Dallas Cowboys siempre juegan en Acción de Gracias

Ambos equipos de la NFL mantienen la tradición en dos de los tres partidos disputados durante una de las festividades más importantes de Estados Unidos

Guardar
Dos históricos equipos de la
Dos históricos equipos de la NFL se enfrentan cada año en el Día de Acción de Gracias. (Andrew Dieb-Imagn Images via REUTERS)

Cada año, millones de espectadores en Estados Unidos y el mundo asocian el Día de Acción de Gracias con dos equipos de la NFL: los Detroit Lions y los Dallas Cowboys. Esta tradición, consolidada como uno de los rituales deportivos más emblemáticos del país, tiene raíces que se remontan a casi un siglo y responde tanto a estrategias comerciales como a la evolución del propio fútbol americano profesional.

El origen de los partidos de fútbol americano en Acción de Gracias se remonta a los primeros años del siglo XX. Según USA Today, el primer partido universitario en esta fecha se jugó en 1891, cuando Yale venció a Princeton. El fútbol profesional adoptó la costumbre en 1920, con seis encuentros de la entonces American Professional Football Association (APFA), precursora de la NFL.

The New York Times detalla que, en aquellos años, el fútbol profesional tenía un perfil regional, centrado en el Medio Oeste, y era ampliamente superado en popularidad por el fútbol universitario, que también celebraba numerosos partidos en la festividad. CBS News recuerda que, aunque los Lions y los Cowboys son los anfitriones más reconocidos, otros equipos participaron en los primeros partidos de Acción de Gracias, como los Dayton Triangles y los Rochester Jeffersons.

Detroit Lions: el origen de una tradición

Los Detroit Lions han jugaod
Los Detroit Lions han jugaod en Acción de Gracias desde 1934. (Eric Hartline-Imagn Images via REUTERS)

La consolidación de los Detroit Lions como anfitriones fijos en Acción de Gracias tiene su origen en 1934, cuando el equipo, recién trasladado a Detroit desde Portsmouth, Ohio, buscaba ganar popularidad en una ciudad dominada por los Detroit Tigers del béisbol. George A. Richards, entonces propietario de los Lions y ejecutivo de radio, ideó una estrategia para atraer más público: organizar un partido en el Día de Acción de Gracias y asegurar su transmisión nacional.

The New York Times señala que la apuesta resultó exitosa, ya que el equipo, que la semana anterior había reunido a 12.000 aficionados en un partido dominical, logró congregar a 25.000 personas para el encuentro festivo contra los Chicago Bears, aunque los Lions perdieron 19-16. Richards, además de dirigir el equipo, era propietario de una emisora afiliada a NBC y negoció un acuerdo para que el partido se transmitiera en 94 estaciones de radio.

El éxito fue tal que el partido se convirtió en una cita anual hasta 1938, con una interrupción entre 1939 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945, los Lions han jugado ininterrumpidamente en Acción de Gracias. En cuanto a su desempeño, los Lions han disputado 84 partidos en esta fecha, más que cualquier otro equipo de la NFL, con un balance de 37 victorias, 45 derrotas y 2 empates. Sus rivales más frecuentes han sido los Green Bay Packers (22 partidos), los Chicago Bears (19) y los Minnesota Vikings (5).

Dallas Cowboys: consolidación y expansión de la tradición

Los Dallas Cowboys se sumaron
Los Dallas Cowboys se sumaron a la tradición desde 1966. (Jerome Miron-Imagn Images via REUTERS)

La incorporación de los Dallas Cowboys a la tradición llegó en 1966, en un contexto de creciente popularidad televisiva de la NFL. Tex Schramm, entonces gerente general de los Cowboys, buscaba aumentar la visibilidad nacional del equipo y propuso que Dallas se convirtiera en anfitrión del segundo partido de Acción de Gracias, siempre que pudiera hacerlo cada año.

The New York Times relata que la iniciativa atrajo a más de 80.000 aficionados al Cotton Bowl en su debut, y la franquicia pronto se consolidó como una de las más populares de la liga, llegando a ser conocida como “el equipo de América”. Salvo en 1975 y 1977, cuando la NFL otorgó el partido a los St. Louis Cardinals en un intento de impulsar a ese equipo, los Cowboys han mantenido su lugar como anfitriones fijos en la festividad.

En cuanto a su historial, Dallas ha jugado 56 partidos en Acción de Gracias, con 33 victorias, 22 derrotas y 1 empate. A diferencia de los Lions, los Cowboys han enfrentado a 24 equipos distintos en esta fecha, siendo los Washington Commanders (11 partidos), los Miami Dolphins (5) y los Arizona Cardinals (4) sus rivales más habituales.

¿Qué equipos jugarán el partido de Acción de Gracias 2025?

El tercer partido de Acción
El tercer partido de Acción de Gracias será disputado entre los Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens. (AP Photo/Nick Wass, Archivo)

La tradición ha evolucionado con el tiempo. Desde 2006, la NFL añadió un tercer partido en horario estelar, que rota entre diferentes equipos, ampliando la exposición de la liga en la festividad. Actualmente, los Lions suelen inaugurar la jornada, seguidos por los Cowboys, y el tercer encuentro se disputa por la noche; este año se enfrentarán los Cincinnati Bengals contra los Baltimore Ravens. Esta expansión ha permitido que casi todos los equipos hayan participado al menos una vez en Acción de Gracias, con la excepción de los Jacksonville Jaguars, que nunca han jugado en esta fecha.

Temas Relacionados

Día de Acción de GraciasNFLDetroit LionsDallas Cowboysestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Disney+ Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estas narrativas

Disney+ Estados Unidos: Estas son

Wall Street cerró con caídas y se sumó a la incertidumbre que afecta a los mercados de Asia y Europa

La duda sobre lo que hará la Reserva Federal con la tasa de interés en diciembre y los temores sobre las inversiones en Inteligencia Artificial sacuden a los inversores

Wall Street cerró con caídas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein

El proyecto establece la difusión de comunicaciones y documentos sobre la investigación, con reservas solo para la protección de víctimas y pesquisas en curso. El Departamento de Justicia dispondrá de treinta días para liberar el expediente

La Cámara de Representantes de

Una mujer fue incendiada durante una discusión con un hombre en un tren de Chicago

La mujer logró salir del vagón y colapsó en el andén, donde fue auxiliada por otros viajeros hasta que el personal de emergencia extinguió el fuego

Una mujer fue incendiada durante

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El acuerdo incluye fondos para sectores estratégicos como tecnología avanzada, inteligencia artificial y energía, además de negociaciones para la compra de aviones F-35 y cooperación nuclear civil

Trump recibió al príncipe heredero
DEPORTES
“Días de relax”: las fotos

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Así se jugará la Nations Championship 2026, con las 12 mejores selecciones de rugby: el camino de los Pumas y el fixture completo

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

TELESHOW
Adriana Salgueiro habló de la

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

La audiencia clave entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó sin acuerdo y con máxima tensión

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz impulsa un giro

Rodrigo Paz impulsa un giro histórico en la relación entre Bolivia y Chile: “Tenemos que cambiar”

Nube de polvo en Buenos Aires: qué la causa y hasta cuándo durará el fenómeno

Un hematólogo, un relato bíblico y un consejo inesperado: cómo un médico convirtió a Indiana Jones en héroe

11 horas de maquillaje y una caracterización única: así Jacob Elordi se transformó en la criatura icónica de “Frankenstein”

Boualem Sansal regresó a Francia y fue recibido por Emmanuel Macron