Así es el plan de paz de Donald Trump para Gaza que fue la base de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU

El plan estadounidense para Gaza, diseñado bajo la administración de Donald Trump y aprobado como hoja de ruta por el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, es el documento central que guiará los próximos años en el enclave palestino.

Se trata de una propuesta de veinte puntos que busca transformar un territorio devastado tras dos años de guerra y establecer mecanismos duraderos para la seguridad, el desarrollo y la posible autodeterminación palestina.

El texto fue respaldado por 13 de los 15 miembros del organismo, mientras que Rusia y China se abstuvieron, y sienta las bases para una transición bajo control internacional.

El corazón del plan reside en la creación de una Junta de Paz transitoria, dirigida por Trump e integrada por líderes mundiales, que gestionará la administración de Gaza hasta 2027.

La propuesta también incorpora el establecimiento de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), encargada de reforzar la seguridad interna, apoyar a la policía palestina y facilitar la entrada de ayuda humanitaria y el proceso de desmilitarización.

“Esto quedará como una de las más grandes aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas”, afirmó Trump al conocer el resultado de la votación.

Los 20 puntos del proyecto original de Trump

Zona libre de radicalización y terrorismo: Gaza será reestructurada para eliminar cualquier foco de terrorismo o amenaza para sus vecinos. Reconstrucción integral: se prioriza la rehabilitación económica y social en beneficio de la población civil. Fin inmediato de la guerra: con la aceptación del plan, cesan las hostilidades y los bombardeos, y las fuerzas israelíes se repliegan a la línea acordada. Liberación de rehenes: todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, deberán ser devueltos en las primeras 72 horas tras la aprobación. Intercambio de prisioneros: tras el retorno de los rehenes, Israel liberará a 250 presos vitalicios y 1.700 palestinos detenidos tras el 7 de octubre de 2023, además de los restos de 15 gazatíes por cada rehén fallecido entregado. Amnistía y salida segura para miembros de Hamas: los militantes que acepten el desarme recibirán amnistía; quienes lo deseen podrán salir de Gaza. Asistencia inmediata: una vez firmado el acuerdo, la entrada de ayuda humanitaria y materiales para infraestructura será inmediata. Distribución internacional de la ayuda: la ONU, la Media Luna Roja y otras entidades neutrales distribuirán los suministros, sin interferencias de las partes. Gobierno de transición: Gaza será administrada temporalmente por un comité tecnócrata palestino supervisado por la Junta de Paz, con participación de expertos internacionales. Plan de desarrollo económico: se convocará a un panel de expertos y se buscarán inversiones globales para fomentar empleos y reconstrucción. Zona económica especial: se busca crear un área de comercio preferencial para reactivar la economía local. No habrá desplazamientos forzados: nadie será obligado a abandonar Gaza; quienes deseen salir podrán hacerlo y regresar libremente. Exclusión de Hamas del gobierno: Hamas y otras facciones no tendrán ningún papel en la administración de Gaza ni podrán reconstruir infraestructura militar. Garantía regional de cumplimiento: socios del área supervisarán que no resurjan amenazas armadas. Fuerza internacional de estabilización (ISF): tropas de diferentes países se desplegarán para dar apoyo a la policía palestina y asegurar las fronteras. Retiro progresivo de Israel: las Fuerzas de Defensa Israelíes transferirán el control a la ISF hasta que Gaza esté segura y desmilitarizada, salvo perímetros de vigilancia específicos. Ayuda escalonada en zonas pacificadas: si hay demoras, la asistencia se enviará primero a áreas ya libres de terrorismo. Diálogo interreligioso: se promoverá la convivencia y la tolerancia entre israelíes y palestinos. Camino hacia la autodeterminación palestina: el plan prevé que, tras la reforma de la Autoridad Palestina, se reconozca el derecho a la creación de un Estado si hay condiciones seguras. Negociación política: Estados Unidos facilitará un diálogo entre Israel y los palestinos para construir el horizonte político de la región.

La aprobación del plan en el Consejo de Seguridad representa no solo el inicio de una fase de reconstrucción para Gaza, sino también la entrada de un nuevo actor internacional en su administración cotidiana y su seguridad.

La presencia de la Junta de Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización buscan evitar la repetición de ciclos de violencia, garantizar la coordinación humanitaria y sentar las condiciones para la regeneración institucional palestina.

El éxito o fracaso de esta hoja de ruta dependerá de múltiples factores: la capacidad de coordinación entre potencias y actores regionales, la aceptación y participación de la sociedad civil palestina, el cumplimiento efectivo del programa de desarme y un mecanismo de respuesta rápida que prevenga el regreso de milicias.