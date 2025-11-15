Estos son los estados en los que se esperan nevadas durante el Día de Acción de Gracias 2025

El pronóstico de The Farmers’ Almanac anticipa nevadas en varias regiones de Estados Unidos durante la semana de Acción de Gracias 2025. (Jovani Pérez/Infobae)

El pronóstico emitido por The Farmers’ Almanac confirma nevadas durante la semana de Acción de Gracias 2025 en diversas áreas de Estados Unidos, fenómeno que tiene posibles implicancias para quienes planean viajar o realizar actividades en zonas propensas a precipitaciones de este tipo. El reporte abarca el periodo del 24 al 27 de noviembre, coincidiendo con la etapa de mayor movilidad interna en el país por la celebración del feriado nacional.

De acuerdo con la información publicada por The Farmers’ Almanac, las mayores probabilidades de nieve se presentan en regiones del noreste, el medio oeste, las Rocosas y ciertos sectores del suroeste. Las estimaciones meteorológicas forman parte del tradicional pronóstico de largo plazo elaborado por el almanaque, el cual utiliza métodos astronómicos y matemáticos propios, según detalla el informe difundido por la publicación estadounidense.

El Día de Acción de Gracias está considerado como uno de los lapsos con mayor volumen de desplazamientos internos en Estados Unidos. Según cifras reportadas por la Asociación Americana del Automóvil (AAA) para 2024, más de 55 millones de personas se movilizaron por carretera o aire durante la festividad, lo que refuerza la relevancia de contar con datos climáticos precisos para las autoridades y la población, como señala The Farmers’ Almanac.

¿Va a nevar en Estados Unidos durante Thanksgiving 2025 según The Farmers’ Almanac?

The Farmers’ Almanac proyecta que se registrarán nevadas en distintas regiones de Estados Unidos durante la semana de Acción de Gracias 2025. La publicación identifica áreas específicas donde existe una alta probabilidad de nieve, especialmente en el noreste (incluidos Nueva York, Boston y Portland), el medio oeste (como Chicago y Detroit), sectores de las Rocosas (Colorado, Montana), las Grandes Llanuras, y algunos puntos del suroeste (Nevada, Utah, partes de Arizona). El reporte coincide con puntos críticos de tránsito y logística, lo que refuerza la necesidad de seguimiento meteorológico, según la AAA y la red de control interestatal.

Las áreas con mayor probabilidad de nieve incluyen el noreste, el medio oeste, las Rocosas y sectores del suroeste, según el informe meteorológico. (AP Foto/Brooke Hess-Homeier)

¿En qué estados de EE. UU. se esperan nevadas para Thanksgiving 2025?

El pronóstico de The Farmers’ Almanac señala las siguientes regiones con mayor probabilidad de nevadas en el país durante el feriado:

Noreste y Nueva Inglaterra: Nueva York, Vermont, Nueva Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania y Nueva Jersey tendrán episodios de nieve ligera y condiciones variables de visibilidad.

Medio oeste y Grandes Lagos: Ohio, Michigan, Indiana, Illinois y Wisconsin estarán bajo la influencia de frentes fríos con potencial de nevadas ligeras, sobre todo entre el lunes y el miércoles, según el informe de The Farmers’ Almanac .

Centro norte y región de las Rocosas: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Montana, Wyoming y Colorado registrarán nieve, con riesgo incrementado en zonas montañosas y rutas interestatales.

Suroeste: Nevada, Utah y partes de Arizona se enfrentarán a episodios de nieve, especialmente en áreas de mayor altitud. La publicación advierte variaciones en la intensidad y duración de las precipitaciones conforme se acerque la festividad.

¿Dónde no se espera nieve en Estados Unidos para el Día de Acción de Gracias 2025?

The Farmers’ Almanac informa que el sur y sureste del país muestra baja probabilidad de nevadas para la semana de Acción de Gracias. Texas, Louisiana, Florida, Georgia y Carolina del Sur presentan previsión de lluvias o clima variable, pero sin estimaciones de nieve significativa. Para California y la costa oeste, el almanaque prevé lluvias en el noroeste, sobre todo en Washington y Oregón, con probabilidad de nieve solo en zonas elevadas.

El Día de Acción de Gracias representa uno de los periodos de mayor movilidad interna, con más de 55 millones de desplazamientos previstos en 2025. (AP Foto/George Walker IV)

¿Cómo elabora sus predicciones The Farmers’ Almanac para Thanksgiving?

The Farmers’ Almanac utiliza una fórmula privada, desarrollada desde hace más de un siglo, que combina patrones astronómicos, datos históricos y análisis matemáticos para desarrollar pronósticos de largo plazo. Sandi Duncan, editora de la publicación, explicó que el método integra variables como la posición y fase de la luna, el comportamiento planetario y registros de fenómenos extremos constatados en temporadas previas. La información es revisada periódicamente por el equipo editorial y por asesores externos, según detalla el almanaque en cada edición especial.

¿Qué impacto pueden tener estas nevadas en los desplazamientos durante Thanksgiving?

Según el pronóstico de The Farmers’ Almanac y estimaciones de la Asociación Americana del Automóvil, las nevadas previstas podrían ocasionar demoras en autopistas, rutas interestatales y aeropuertos ubicados en Zonas bajo alerta. Las agencias de transporte y autoridades federales recomiendan a los viajeros consultar los reportes actualizados y tomar previsiones adicionales ante cambios rápidos de las condiciones meteorológicas. El Departamento de Transporte recuerda que “la preparación anticipada permite disminuir riesgos, optimizar recursos y ofrecer asistencia en puntos de mayor tránsito”, como informaron en comunicados previos publicados por medios y boletines federales.

Estados como Nueva York, Vermont, Michigan, Colorado y Utah figuran entre los principales afectados por las nevadas proyectadas para Thanksgiving. (AP Foto/George Walker IV)

¿Cómo consultar el pronóstico actualizado de nieve para Thanksgiving 2025?

The Farmers’ Almanac publica actualizaciones periódicas en su sitio oficial, donde ofrece mapas, alertas y boletines de previsión específica por región y estado. Para conocer el pronóstico más reciente y las variaciones de último minuto, se recomienda acceder a la plataforma oficial en farmersalmanac.com y complementar la información con reportes locales del Servicio Meteorológico Nacional y recursos de emergencia estatales.