Estados Unidos

Operación “Lanza del Sur”: Estados Unidos realizó otro ataque contra una narcolancha en el Caribe que dejó cuatro muertos

El Comando Sur confirmó el vigésimo bombardeo a embarcaciones acusadas de narcotráfico desde septiembre, mientras Washington refuerza su presencia militar con la inminente llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford

Guardar
El Comando Sur informó que "cuatro narcoterroristas fueron abatidos"

Estados Unidos ha llevado a cabo un nuevo ataque militar en el mar Caribe contra un barco acusado de transportar drogas, resultando en la muerte de cuatro personas, según informó este viernes el Comando Sur de EEUU en redes sociales. Se trata del vigésimo ataque de este tipo autorizado por la administración de Donald Trump desde el inicio de la campaña en septiembre, elevando la cifra total de fallecidos a 80.

La operación, parte de una ofensiva creciente en aguas sudamericanas, coincide con la suspensión por parte de la Armada de México de la búsqueda de un sobreviviente tras un ataque ocurrido a finales de octubre que se prolongó durante cuatro días.

Según la publicación del Comando Sur en X, se observa a una embarcación acelerando antes de prenderse en llamas. El cuerpo castrense aseguró que la inteligencia militar había confirmado que el barco estaba “involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando narcóticos”. Esta comunicación marca un cambio respecto a la práctica habitual del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien normalmente anunciaba los ataques en sus propios perfiles, aunque en esta ocasión reposteó rápidamente el mensaje del comando.

El lunes, Hegseth había anunciado dos ataques adicionales que se llevaron a cabo el domingo, sumándose al clima de tensión en la región. Paralelamente, la administración Trump continúa ampliando la presencia militar estadounidense en el Caribe con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el buque de guerra más avanzado del país, cuyo arribo está previsto en los próximos días tras su desplazamiento desde el Mediterráneo.

El USS Gerald R. Ford
El USS Gerald R. Ford llegó a aguas del Caribe para apoyar el despliegue estadounidense orientado al desmantelamiento de organizaciones criminales (dvidshub.net)

El jueves, Hegseth formalizó el nombre de estas operaciones como Operación Lanza del Sur y subrayó la importancia y la intención de permanencia de las fuerzas estadounidenses en la región. Una vez se concrete la llegada del USS Gerald R. Ford, la misión englobará casi una docena de barcos de la Marina de Estados Unidos y aproximadamente 12.000 marineros e infantes de marina.

El Gobierno estadounidense sostiene que este aumento de recursos navales apunta a frenar el tráfico de drogas hacia su territorio. Aunque la mayoría de las operaciones se concentran en el Caribe, también se han realizado acciones similares en el Pacífico, espacio clave para el transporte de cocaína derivada de los mayores productores del mundo.

Analistas consultados indican que la presencia del portaaviones podría servir como elemento de presión y disuasión frente a la dictadura de Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de dirigir actividades de narcotráfico. Según observadores, no existe consenso sobre la posibilidad de que aviones militares de Estados Unidos puedan atacar objetivos en tierra venezolana para incrementar la presión sobre el líder bolivariano.

EEUU ofrece una alta recompensa
EEUU ofrece una alta recompensa por Nicolás Maduro, a quien señala de narcoterrorista

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, afirmando que su régimen actúa como una “organización de transbordo” que facilita el tráfico de drogas hacia suelo estadounidense. Maduro, en respuesta, ha denunciado que la Casa Blanca está “fabricando” una guerra en su contra. Esta semana, el régimen venezolano ha convocado una movilización “masiva” de tropas y civiles para prepararse frente a potenciales ataques provenientes de Estados Unidos.

Dentro del propio Estados Unidos, legisladores de ambos partidos han exigido mayor transparencia respecto a las identidades de los blancos atacados y la base legal de las operaciones. La semana pasada, Rubio y Hegseth se reunieron con un grupo bipartidista encargado de supervisar asuntos de seguridad nacional, proporcionando detalles sobre los fundamentos legales y la estrategia de los ataques. Pese a la creciente inquietud en el Congreso, senadores republicanos rechazaron recientemente una propuesta que habría limitado la autoridad de Trump para ordenar ataques contra Venezuela sin previa autorización legislativa.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Estados Unidosúltimas noticias américaVenezuelanarcotráficoPete HegsethComando Sur

Últimas Noticias

La belleza oculta del Gran Cañón: cómo es la región que solo el 1% de los exploradores conoce

Aunque el Parque Nacional recibe millones de turistas al año, la mayoría solo disfruta las vistas superficiales y pocos se aventuran a conocer la majestuosidad de su interior, revela Travel + Leisure

La belleza oculta del Gran

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este 15 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Seattle: el reporte

Clima en Filadelfia: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Filadelfia: temperatura y

Clima en Columbus: probabilidades de lluvia y temperatura de mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Clima en Columbus: probabilidades de

Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados

El presidente estadounidense mantuvo contactos directos con ambos gobiernos para sostener la tregua firmada en Kuala Lumpur, mientras la tensión vuelve a escalar con acusaciones cruzadas, un civil muerto y la suspensión del acuerdo de paz

Donald Trump conversó con los
DEPORTES
Lanús y Atlético Tucumán empatan

Lanús y Atlético Tucumán empatan en el inicio de la última jornada del Torneo Clausura

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

Challenger de Montevideo: Román Burruchaga sorprendió a Mariano Navone en el duelo de argentinos y se metió en semifinales

Eliminatorias de Europa: Croacia selló su clasificación al Mundial 2026 y dos potencias quedaron a un solo paso

Insólita escena en la Euroliga: un entrenador vio la sala de prensa vacía y dio la conferencia “más corta de la historia”

TELESHOW
Juana Repetto contó cómo es

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

El viaje espiritual de Daniel Gómez Rinaldi a Nueva York y su visita a El Rebe: “Una experiencia increíble”

Se conocieron las primeras fotos de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pases de facturas

Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

INFOBAE AMÉRICA

Trinidad y Tobago realizará nuevos

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán

Registran gigantescas “olas ocultas” que aceleran el deshielo en Groenlandia y multiplican el impacto en el nivel del mar

Cómo serán las “burbujas de cristal” que planea construir la NASA con polvo lunar y tecnología de autorreparación

Kallas insistió en usar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania: “Es la forma de mostrar que el tiempo no está del lado de Moscú”