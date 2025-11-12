Estados Unidos

Mega Millions: resultados ganadores del 11 de noviembre de 2025

Como cada martes, esta lotería estadounidense dió a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo millonario

Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de Mega Millions tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los ganadores del último sorteo realizado por Mega Millions, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: martes 11 de noviembre de 2025.

Resultado: 10 13 40 42 46 1.

Multipler: -1

Mega Millions celebra dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

No se necesita ser ciudadano o residente estadounidense para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador varían de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo se juega Mega Millions?

Mega Millions es una de
Mega Millions es una de las loterías más populares del mundo (REUTERS)

Para jugar Mega Millions tienes que escoger seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no decides qué número elegir puedes dejar que Mega Millions escoja de forma aleatoria por ti.

Para obtener el premio mayor de Mega Millions, la elección debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, da un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se llevaban a cabo sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afotrunado de Maine.

El últiimo gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

