Estados Unidos

Estas son las series de moda en Paramount+ Estados Unidos hoy

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Con su variedad de títulos
Con su variedad de títulos y géneros, Paramount ha sabido ganarse las preferencias del público. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Paramount+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. South Park

South Park es una serie de televisión estadounidense de animación, creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está dirigida al público adulto y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas, cuatro niños (Stan, Kyle, Cartman y Kenny) residentes en un pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park.

2. Tulsa King

Justo después de ser liberado de prisión después de 25 años, el capo de la mafia de Nueva York, Dwight "El General" Manfredi, es exiliado sin contemplaciones por su jefe para instalarse en Tulsa, Oklahoma. Al darse cuenta de que su familia de la mafia puede no tener sus mejores intereses en mente, Dwight construye lentamente una "tripulación" a partir de un grupo de personajes inverosímiles, para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que para él bien podría ser otro planeta.

3. Mayor of Kingstown

Ambientada en una pequeña ciudad de Michigan donde la única industria que queda son las cárceles federales, estatales y privadas, la historia sigue a la familia McClusky, los intermediarios del poder entre la policía, los delincuentes, los presos, los guardias de prisiones y los políticos, en una ciudad completamente dependiente de las prisiones. y los prisioneros que contienen.

4. Tracker

Colter Shaw recorre el país en su vieja autocaravana para ayudar a la policía y a ciudadanos particulares a resolver crímenes y localizar a personas desaparecidas, hasta que su último caso lo cambia todo.

5. Navy: Investigación criminal

NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales (ocasionalmente se trata de terrorismo, pues el NCIS se encarga de investigar posibles atentados terroristas, mientras estén de algún modo relacionadas con la marina) del Servicio de Investigación Criminal Naval, cuyo cuartel general está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del Presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Sin embargo, les pueden asignar cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté relacionado con el Cuerpo de Marines o la Armada.

6. Bob Esponja

Las aventuras de una esponja parlante que trabaja en un restaurante de comida rápida, va a clases de navegación y vive en una piña bajo el mar.

7. 13 fantasmas

Arthur Kriticos y sus dos hijos, Kathy y Bobby, sólo se tienen los unos a los otros tras haberlo perdido todo. Jean, mujer de Arthur y madre de sus hijos, murió en un incendio que dejó al resto de la familia sin nada, hasta que de repente, Arthur hereda una extraña casa de su misterioso y excéntrico tío Cyrus. La casa está hecha de acero y de cristal y es una maravilla de la arquitectura moderna, con muchos espacios abiertos, impoluta y de líneas rectas. A Arthur y los chicos les cuesta creer su golpe de buena suerte y al llegar a la nueva casa admiran la elegancia de sus paredes de cristal. Lo que no saben es que la casa de la luz guarda un oscuro secreto.

8. The Neighborhood

El chico más amable del Medio Oeste se muda a su familia a un barrio difícil en Los Ángeles, donde no todos aprecian su extrema vecindad. Eso incluye a su nuevo vecino de al lado, Calvin.

9. Todo el mundo quiere a Raymond

Ray Barone es un periodista deportivo de éxito que vive en Long Island con su mujer Debra, su hija Ally, de doce años y sus gemelos Geoffrey y Michael. Frank y Marie, los entrometidos padres de Ray viven al otro lado de la calle y se pasan la vida en casa de su hijo.

10. Landman: Un negocio crudo (Landman)

En Texas, matones y multimillonarios intentan hacerse ricos en el negocio del petróleo a medida que las plataformas petrolíferas dominan el estado. El ejecutivo Tommy Norris intenta llevar a su empresa a lo más alto durante el auge del petróleo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las
Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming. (Paramount+)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.

