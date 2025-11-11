Estados Unidos

Un hombre ingresó con un arma y mató a tres compañeros de trabajo en una empresa de Texas

José Hernández Galo, responsable del ataque y también empleado de la firma, fue hallado sin vida por los agentes algunas horas después del tiroteo

Guardar
José Hernández Galo, de 21
José Hernández Galo, de 21 años, fue identificado por la Policía de San Antonio como el responsable del ataque armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre identificado como José Hernández Galo, de 21 años, realizó un tiroteo fatal en una empresa de suministros de jardinería en San Antonio, Texas, donde asesinó a tres compañeros de trabajo antes de morir por una herida autoinfligida. De acuerdo con información proporcionada por The Associated Press, el incidente ocurrió en la mañana del sábado 8 de noviembre en la cuadra 4400 de Stahl Road, al norte de la ciudad.

Según confirmó la Policía de San Antonio (SAPD), las víctimas fueron dos hombres y una mujer, empleados de la compañía. El ataque sucedió poco antes de las 8:00 de la mañana, momento en que varios trabajadores salieron corriendo hacia el exterior tras escuchar los disparos. The Associated Press reportó que los tres fallecidos fueron declarados muertos en el lugar al ser alcanzados por los disparos.

José Hernández Galo, también empleado de la firma, fue hallado sin vida por los agentes algunas horas después del ataque. La policía informó que la causa preliminar de la muerte corresponde a una herida de bala autoinfligida, y que restaba la confirmación oficial por parte de la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar.

Durante una conferencia de prensa difundida por The Associated Press, el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus, señaló que el tiroteo no fue aleatorio. “El ataque no fue un acto al azar”, afirmó el responsable policial, aunque hasta el momento las autoridades no han determinado el motivo que llevó a Hernández Galo a disparar contra sus compañeros.

La policía informó que dos
La policía informó que dos hombres y una mujer murieron dentro del establecimiento tras el ataque perpetrado por un compañero de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones compartidas por medios locales y citadas por The Associated Press, McManus indicó que “más personas podrían haber resultado heridas” y pidió a los residentes mantenerse alejados del área mientras continuaba la investigación. En la red social X, el jefe policial publicó: “sospechoso abatido. Autoinfligido.”, en referencia al hallazgo del presunto agresor.

La policía detalló que, al desatarse el tiroteo, “otros empleados salieron del lugar para ponerse a salvo”, describió The Associated Press. El perímetro fue resguardado por oficiales durante varias horas hasta que los equipos de emergencia pudieron recuperar los cuerpos.

El SAPD comunicó que sus detectives siguen recolectando pruebas en el lugar e intentando establecer los factores previos al ataque y “si habría existido alguna alerta previa” sobre la conducta de Hernández Galo. La empresa de suministros de jardinería donde trabajaban tanto el atacante como las víctimas no ha emitido comentarios públicos hasta el momento.

El caso sigue bajo investigación, mientras los familiares de las víctimas reciben asistencia de las autoridades locales.

Temas Relacionados

TexasTiroteoAtaque armadoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Clima en Texas mañana: conoce el pronóstico completo para este martes 11 de noviembre en San Antonio

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Texas mañana: conoce

Predicción del clima en Reston para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar inesperadamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Predicción del clima en Reston

Clima Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este martes 11 de noviembre de 2025

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima Filadelfia mañana: pronóstico completo

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Ashburn: el estado

Una trabajadora de limpieza fue asesinada de un disparo tras ingresar por error a una vivienda en Indiana

La víctima, identificada como Maria Florinda Rios Perez de 32 años, era oriunda de Guatemala y tenía cuatro hijos

Una trabajadora de limpieza fue
DEPORTES
Con River afuera de la

Con River afuera de la Libertadores y sin depender de sí mismo: así están las tablas del Clausura con el triunfo parcial de Argentinos

“Innecesario”: el polémico posteo de Alpine que enojó a los fanáticos de Franco Colapinto

Qué se juega Argentina en la Billie Jean King Cup y qué necesita para clasificar

Horacio Zeballos y Marcel Granollers vuelven a la acción en el ATP Finals ante los locales Bolelli y Vavassori

Por qué Gallardo no habló tras la derrota de River ante Boca y quiénes son los “referentes” versión 2026

TELESHOW
Ale Sergi habló de Dua

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

Las fotos del bautismo de Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: “El milagro de que esté vivo”

Las fotos de la China Suárez tras su llegada a Argentina: “La felicidad”

Nicolás Repetto habló sobre su amor con Florencia Raggi después de 30 años juntos: “Somos dos seres libres”

Gimena Accardi compartió una jugada foto con Seven Kayne y contó cuál es su vínculo: “Un drama erótico”

INFOBAE AMÉRICA

El secreto de los huevos

El secreto de los huevos fósiles: cómo funciona la revolucionaria técnica que busca datar los descubrimientos paleontológicos

Estados Unidos presiona al Líbano para que ponga freno a la financiación del régimen de Irán a Hezbollah

El Consejo de Estado de Francia ratificó la destitución de Marine Le Pen por malversación de fondos

De supervivencia a eficiencia: la verdadera razón detrás de las largas patas de la jirafa

Ecuador trasladó a 300 presos “peligrosos” a una nueva cárcel tras la masacre de 31 reclusos en Machala