Un hombre ingresó con un arma y mató a tres compañeros de trabajo en una empresa de Texas

José Hernández Galo, de 21 años, fue identificado por la Policía de San Antonio como el responsable del ataque armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre identificado como José Hernández Galo, de 21 años, realizó un tiroteo fatal en una empresa de suministros de jardinería en San Antonio, Texas, donde asesinó a tres compañeros de trabajo antes de morir por una herida autoinfligida. De acuerdo con información proporcionada por The Associated Press, el incidente ocurrió en la mañana del sábado 8 de noviembre en la cuadra 4400 de Stahl Road, al norte de la ciudad.

Según confirmó la Policía de San Antonio (SAPD), las víctimas fueron dos hombres y una mujer, empleados de la compañía. El ataque sucedió poco antes de las 8:00 de la mañana, momento en que varios trabajadores salieron corriendo hacia el exterior tras escuchar los disparos. The Associated Press reportó que los tres fallecidos fueron declarados muertos en el lugar al ser alcanzados por los disparos.

José Hernández Galo, también empleado de la firma, fue hallado sin vida por los agentes algunas horas después del ataque. La policía informó que la causa preliminar de la muerte corresponde a una herida de bala autoinfligida, y que restaba la confirmación oficial por parte de la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar.

Durante una conferencia de prensa difundida por The Associated Press, el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus, señaló que el tiroteo no fue aleatorio. “El ataque no fue un acto al azar”, afirmó el responsable policial, aunque hasta el momento las autoridades no han determinado el motivo que llevó a Hernández Galo a disparar contra sus compañeros.

La policía informó que dos hombres y una mujer murieron dentro del establecimiento tras el ataque perpetrado por un compañero de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones compartidas por medios locales y citadas por The Associated Press, McManus indicó que “más personas podrían haber resultado heridas” y pidió a los residentes mantenerse alejados del área mientras continuaba la investigación. En la red social X, el jefe policial publicó: “sospechoso abatido. Autoinfligido.”, en referencia al hallazgo del presunto agresor.

La policía detalló que, al desatarse el tiroteo, “otros empleados salieron del lugar para ponerse a salvo”, describió The Associated Press. El perímetro fue resguardado por oficiales durante varias horas hasta que los equipos de emergencia pudieron recuperar los cuerpos.

El SAPD comunicó que sus detectives siguen recolectando pruebas en el lugar e intentando establecer los factores previos al ataque y “si habría existido alguna alerta previa” sobre la conducta de Hernández Galo. La empresa de suministros de jardinería donde trabajaban tanto el atacante como las víctimas no ha emitido comentarios públicos hasta el momento.

El caso sigue bajo investigación, mientras los familiares de las víctimas reciben asistencia de las autoridades locales.