Estados Unidos

Donald Trump calificó de “gran victoria” republicana el acuerdo aprobado en el Senado para poner fin al cierre del Gobierno

Durante un discurso por el Día de los Veteranos, el mandatario estadounidense reconoció la labor del Congreso luego de que ocho senadores demócratas se unieran a la mayoría republicana para aprobar el presupuesto que financiará la administración federal hasta enero

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia por el Día de los Veteranos (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “gran victoria” republicana el pacto alcanzado en el Congreso que permitiría reanudar las actividades del gobierno federal después de 42 días de suspensión, en la paralización más extensa de la historia del país.

El compromiso legislativo, impulsado por una inusual fractura partidaria en el Senado, contempla financiación temporal hasta enero y protege a la plantilla federal de despidos inmediatos.

Durante su mensaje en Arlington en el Día de los Veteranos, Trump se dirigió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para destacar el logro republicano.

Felicidades… por una victoria muy grande”, expresó el mandatario.

Estamos abriendo nuestro país. Nunca debió haberse cerrado”, agregó.

El cierre, que se inició el 1 de octubre, afectó a cerca de un millón de empleados públicos que dejaron de recibir sus salarios.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, durante un acto por el Día de los Veteranos (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las consecuencias incluyeron la interrupción de viajes aéreos, la retracción de servicios básicos y el riesgo de frenar la distribución de alimentos a familias de bajos ingresos. Además, cerca de mil vuelos fueron cancelados y decenas de legisladores debieron hacer largos viajes por carretera o motociclismo para asistir a la sesión clave en el Capitolio.

La sesión extraordinaria del Congreso fue convocada después de una pausa de 53 días, y la votación final en la Cámara de Representantes quedó programada para este miércoles.

El texto consensuado entre ambas cámaras garantiza financiación hasta el 30 de enero, impidiendo despidos federales durante ese lapso y reabriendo el debate presupuestario a comienzos del siguiente año. De aprobarse, el paquete restablecería la funcionalidad para los organismos federales y servicios sociales, aunque se estima que el sector aéreo y administrativo podría tardar días en recuperar su ritmo habitual.

El acuerdo generó tensiones internas entre los demócratas, dado que ocho senadores de ese partido apoyaron la propuesta republicana. Uno de los puntos de fricción fue la exigencia demócrata de prolongar los subsidios de salud para 24 millones de estadounidenses, solicitud que quedó relegada a una posible votación posterior en diciembre.

Durante un discurso por el
Durante un discurso por el Día de los Veteranos, el mandatario estadounidense reconoció la labor del Congreso luego de que ocho senadores demócratas se unieran a la mayoría republicana para aprobar el presupuesto que financiará la administración federal hasta enero (REUTERS/Kevin Lamarque)

No existe garantía de que se ponga a votación en la Cámara, y por ahora el tema sanitario quedó fuera de la solución inmediata”, explicaron fuentes parlamentarias.

Durante el cierre, Trump retuvo fondos estatales a entidades dirigidas por demócratas y promovió el recorte de plantillas públicas, decisiones que habían suscitado críticas sobre el alcance de sus competencias fiscales.

El nuevo acuerdo legislativo fija límites temporales a este tipo de iniciativas, prohibiendo los despidos hasta enero, aunque expertos advierten que no impone barreras para recortes futuros desde el Ejecutivo.

Según un sondeo nacional de Reuters/Ipsos realizado a fines de octubre, la mitad de la población responsabilizaba a los republicanos por la paralización federal y el 43% apuntaba a los demócratas.

El pacto alcanzado tampoco resuelve de fondo el aumento del gasto público, ya que la deuda nacional sigue creciendo y sólo establece una vía temporal mientras se discute un presupuesto definitivo para 2026.

Trump aprovechó el escenario de
Trump aprovechó el escenario de Arlington no sólo para celebrar el acuerdo sino para reivindicar a los veteranos y proponer el cambio de nombre del 11 de noviembre como “Día de la Victoria” en honor a la Primera Guerra Mundial (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el contexto del acuerdo, la continuidad del programa SNAP de ayuda alimentaria, afectado por la suspensión, quedará garantizada hasta septiembre de 2026.

Entre las medidas adicionales, la legislación impide temporalmente modificaciones profundas en la estructura del Estado, pero la incertidumbre sobre futuros enfrentamientos partidarios no desapareció del horizonte legislativo.

Trump aprovechó el escenario de Arlington no sólo para celebrar el acuerdo sino para reivindicar a los veteranos y proponer el cambio de nombre del 11 de noviembre como “Día de la Victoria” en honor a la Primera Guerra Mundial, así como la misma denominación para el 8 de mayo, fecha de la rendición alemana en la Segunda Guerra Mundial.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpShutdownCierre del GobiernoÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Mueren padre e hija misioneros cristianos en un accidente aéreo mientras transportaban ayudas a Jamaica

Alexander y Serena Wurm viajaban con insumos esenciales para comunidades afectadas cuando su avión cayó cerca de Fort Lauderdale. Las víctimas lideraban esfuerzos humanitarios tras el paso del huracán que dejó más de una veintena de muertos en la isla

Mueren padre e hija misioneros

El sombrero de la Bruja Mala del Oeste de la película El Mago de Oz será subastado por 3 millones de dólares

La pieza, diseñada por Gilbert Adrian y utilizada por Margaret Hamilton en 1939, forma parte de una colección de objetos icónicos del cine clásico que serán ofrecidos por Heritage Auctions en diciembre

El sombrero de la Bruja

Nueva York registra su primera gran nevada del invierno y se emiten advertencias por frío extremo

Las autoridades meteorológicas informaron que el fenómeno, impulsado por el efecto lago y la llegada de aire ártico, provocó acumulaciones de hasta 30 centímetros y afectó el tránsito en varias regiones del estado

Nueva York registra su primera

Más de 1.100 vuelos cancelados y 1.300 retrasos este martes por las tormentas invernales y el cierre del gobierno

Aunque las autoridades federales y los congresistas están llegando a un acuerdo para reabrir el gobierno, el mal clima en casi todo el país también está afectando las operaciones de los aeropuertos

Más de 1.100 vuelos cancelados

El Fury realiza con éxito su primer vuelo semiautónomo en Estados Unidos

El avión no tripulado de Anduril Industries supera su primera prueba bajo control autónomo, marcando un avance clave en el programa de Aviones de Combate Colaborativos de la Fuerza Aérea estadounidense y la integración de inteligencia artificial

El Fury realiza con éxito
DEPORTES
Una por una, las jugadoras

Una por una, las jugadoras que representarán a la Argentina en la Billie Jean King Cup ante Eslovaquia y Suiza

La dura sanción que recibió el hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

El detrás de escena de la romántica propuesta que tuvo a Messi como invitado inesperado: “Me vio hacer el ridículo”

Nuevo escándalo de Ricardo Centurión en Bolivia: lo acusan de golpear a un árbitro y se expone a una dura sanción

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

TELESHOW
La esposa de Maxi López

La esposa de Maxi López reveló un drástico cambio de planes en la última etapa del embarazo: “No me siento nada lista”

La emotiva despedida de Calu Rivero a su abuela: “Morir bien también es parte de vivir bien”

La foto de Wanda Nara y Johnny Depp que podría enfurecer a Mauro Icardi: “Gracias por tus amables palabras”

Cinthia Fernández compartió su proyecto contra los deudores de alimentos y causó revuelo entre sus seguidores

Después de 5 meses en Turquía, Mauro Icardi volvió a encontrarse con sus hijas: “Fue hermoso”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Nicaragua muestra

La dictadura de Nicaragua muestra a una periodista desaparecida hace más de un año

El jefe de Seguridad Nacional ucraniano viajó a Estambul para reactivar el intercambio de prisioneros con Rusia

Rusia condenó a prisión por tercera vez a una artista de 18 años por cantar canciones críticas hacia el Kremlin

El líder opositor turco tilda de “golpista” la petición de 2.352 años de cárcel contra el alcalde de Estambul

La actriz Gal Gadot recibió el Premio Génesis