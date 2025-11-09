Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en casi medio siglo en asistir a un partido de la NFL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Josh Harris, socio gerente de los Washington Commanders, durante el partido de fútbol americano de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos, el 9 de noviembre de 2025 (REUTERS/Aaron Schwartz)

El presidente Donald Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL, al encuentro de los Washington Commanders contra los Detroit Lions el domingo.

Algunos espectadores en las gradas abuchearon cuando Trump apareció en la pantalla gigante al final del primer tiempo, de pie en un palco con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

“Llego un poco tarde”, dijo Trump a los periodistas al bajar del Air Force One tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, después de sobrevolar el Northwest Stadium durante el partido. Luego subió a su coche blindado para dirigirse al estadio.

“Vamos a tener un buen partido. Todo va muy bien. El país va bien. Los demócratas tienen que reabrirlo”, dijo, en referencia al cierre del gobierno.

En el primer cuarto del domingo, antes de la llegada del presidente, el receptor de los Lions, Amon-Ra St. Brown, celebró una recepción de touchdown señalando a las gradas y moviendo los brazos al estilo del “baile de Trump” que varios atletas comenzaron a hacer el año pasado. La Casa Blanca informó que varios secretarios del gabinete y el senador republicano Steve Daines de Montana también tenían previsto asistir.

9 de noviembre de 2025; Landover, Maryland, EE. UU.; El receptor abierto de los Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown (14), anota un touchdown tras superar al linebacker de los Washington Commanders, Bobby Wagner (54), y al cornerback Mike Sainristil (0) durante el segundo cuarto en el Northwest Stadium (Crédito obligatorio: Peter Casey-Imagn Images)

Según la liga, solo en dos ocasiones un presidente asistió a un partido de la NFL durante la temporada regular estando en el cargo: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a un Super Bowl desde la Casa Blanca, cuando presenció la victoria de los Philadelphia Eagles sobre los Kansas City Chiefs por 40-22 en febrero.

Según un informe de ESPN publicado el sábado, un intermediario de la Casa Blanca comunicó al grupo propietario de los Commanders que Trump desea que el nuevo estadio del club —parte de un proyecto de casi en la capital del país, en el sitio del antiguo Estadio RFK— lleve su nombre.

“Sin duda sería un nombre precioso”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

La visita del domingo fue la más reciente de una serie de apariciones de alto perfil de Trump en eventos deportivos, incluyendo la Ryder Cup de golf, las 500 Millas de Daytona de automovilismo y el Abierto de Estados Unidos de tenis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante el partido de fútbol americano de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos, el 9 de noviembre de 2025 (REUTERS/Aaron Schwartz)

“Nos honra dar la bienvenida al presidente Trump al partido mientras celebramos a quienes han servido y continúan sirviendo a nuestro país”, dijo el presidente de los Commanders, Mark Clouse. “Toda la organización de los Commanders se enorgullece de participar en la iniciativa de la NFL ‘Salute to Service’, que reconoce la dedicación y el sacrificio de los veteranos, los miembros del servicio activo y sus familias de nuestra nación este domingo”.

Antes del partido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, conversó con el propietario principal, Josh Harris —líder del grupo que adquirió los Commanders de Daniel Snyder por aproximadamente 6 mil millones de dólares en 2023— y participó en una ceremonia en el campo con miembros de las fuerzas armadas. Durante su primer mandato presidencial, hubo roces entre Trump y la NFL, ya que se opuso a que los jugadores se arrodillaran durante el himno nacional para protestar contra la injusticia social o racial. Ese movimiento comenzó en 2016 con el entonces mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick.

A través de las redes sociales y otros comentarios públicos, Trump insistió en que los jugadores debían permanecer de pie durante el himno nacional y pidió a los dueños de los equipos que despidieran a cualquiera que se arrodillara.

(Con información de AP)