Estados Unidos

Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en casi medio siglo en asistir a un partido de la NFL

El presidente de Estados Unidos estuvo presente en el encuentro entre los Washington Commanders y los Detroit Lions

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Josh Harris, socio gerente de los Washington Commanders, durante el partido de fútbol americano de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos, el 9 de noviembre de 2025 (REUTERS/Aaron Schwartz)

El presidente Donald Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL, al encuentro de los Washington Commanders contra los Detroit Lions el domingo.

Algunos espectadores en las gradas abuchearon cuando Trump apareció en la pantalla gigante al final del primer tiempo, de pie en un palco con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

“Llego un poco tarde”, dijo Trump a los periodistas al bajar del Air Force One tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, después de sobrevolar el Northwest Stadium durante el partido. Luego subió a su coche blindado para dirigirse al estadio.

Vamos a tener un buen partido. Todo va muy bien. El país va bien. Los demócratas tienen que reabrirlo”, dijo, en referencia al cierre del gobierno.

En el primer cuarto del domingo, antes de la llegada del presidente, el receptor de los Lions, Amon-Ra St. Brown, celebró una recepción de touchdown señalando a las gradas y moviendo los brazos al estilo del “baile de Trump” que varios atletas comenzaron a hacer el año pasado. La Casa Blanca informó que varios secretarios del gabinete y el senador republicano Steve Daines de Montana también tenían previsto asistir.

9 de noviembre de 2025;
9 de noviembre de 2025; Landover, Maryland, EE. UU.; El receptor abierto de los Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown (14), anota un touchdown tras superar al linebacker de los Washington Commanders, Bobby Wagner (54), y al cornerback Mike Sainristil (0) durante el segundo cuarto en el Northwest Stadium (Crédito obligatorio: Peter Casey-Imagn Images)

Según la liga, solo en dos ocasiones un presidente asistió a un partido de la NFL durante la temporada regular estando en el cargo: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a un Super Bowl desde la Casa Blanca, cuando presenció la victoria de los Philadelphia Eagles sobre los Kansas City Chiefs por 40-22 en febrero.

Según un informe de ESPN publicado el sábado, un intermediario de la Casa Blanca comunicó al grupo propietario de los Commanders que Trump desea que el nuevo estadio del club —parte de un proyecto de casi en la capital del país, en el sitio del antiguo Estadio RFK— lleve su nombre.

Sin duda sería un nombre precioso”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

La visita del domingo fue la más reciente de una serie de apariciones de alto perfil de Trump en eventos deportivos, incluyendo la Ryder Cup de golf, las 500 Millas de Daytona de automovilismo y el Abierto de Estados Unidos de tenis.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante el partido de fútbol americano de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos, el 9 de noviembre de 2025 (REUTERS/Aaron Schwartz)

“Nos honra dar la bienvenida al presidente Trump al partido mientras celebramos a quienes han servido y continúan sirviendo a nuestro país”, dijo el presidente de los Commanders, Mark Clouse. “Toda la organización de los Commanders se enorgullece de participar en la iniciativa de la NFL ‘Salute to Service’, que reconoce la dedicación y el sacrificio de los veteranos, los miembros del servicio activo y sus familias de nuestra nación este domingo”.

Antes del partido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, conversó con el propietario principal, Josh Harris —líder del grupo que adquirió los Commanders de Daniel Snyder por aproximadamente 6 mil millones de dólares en 2023— y participó en una ceremonia en el campo con miembros de las fuerzas armadas. Durante su primer mandato presidencial, hubo roces entre Trump y la NFL, ya que se opuso a que los jugadores se arrodillaran durante el himno nacional para protestar contra la injusticia social o racial. Ese movimiento comenzó en 2016 con el entonces mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick.

A través de las redes sociales y otros comentarios públicos, Trump insistió en que los jugadores debían permanecer de pie durante el himno nacional y pidió a los dueños de los equipos que despidieran a cualquiera que se arrodillara.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Donald TrumpNFLEstados Unidos

Últimas Noticias

El cierre del Gobierno agrava el caos aéreo en EEUU: este domingo fueron suspendidos más de 2.200 vuelos

La falta de personal afecta a los aeropuertos de mayor tráfico, genera largas demoras y pone en riesgo la operatividad durante la temporada alta de viajes. En esta jornada se cumplieron 40 días de parálisis gubernamental

El cierre del Gobierno agrava

Conoce el ranking de las mejores series de Prime Video Estados Unidos para maratonear esta noche

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Conoce el ranking de las

Conoce el reporte del clima en Seattle para el 10 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el reporte del clima

Clima en Filadelfia: el pronóstico del tiempo para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas es capaz de hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Filadelfia: el pronóstico

Clima en Ohio: conoce el reporte del estado del tiempo para mañana

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Clima en Ohio: conoce el
DEPORTES
Los puntajes de Boca en

Los puntajes de Boca en el triunfo ante River: la consagración del Changuito Zeballos y los “obreros” del Superclásico

Aldosivi visita a Banfield en un partido clave por la permanencia en la fecha 15 del Torneo Clausura

“Era inatajable”: el golazo de Lautaro Martínez en la victoria del Inter frente a Lazio por la Serie A de Italia

La decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate en el Superclásico contra Boca Juniors

Rendimientos subterráneos y sin respuesta en el banco: los puntajes de River Plate en la caída en el Superclásico ante Boca

TELESHOW
Nati Jota reveló cómo fue

Nati Jota reveló cómo fue la operación con la que dejó atrás los lentes: “Vos ves todo, pero no sentís nada”

El homenaje de Rosalía a Buenos Aires en su aclamado disco LUX: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

INFOBAE AMÉRICA

Los dramáticos testimonios de quienes

Los dramáticos testimonios de quienes lo perdieron todo tras el paso de un tornado en el sur de Brasil: “Tenemos que empezar de cero”

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó un simulacro del referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia