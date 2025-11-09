La reducción de vuelos por el cierre del gobierno amenaza la cadena de suministro aérea en EEUU

FedEx y otros operadores ajustan rutas y horarios para mantener el flujo de mercancía (AP Photo/Wilfredo Lee, File)

El anuncio de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de una reducción del 10% en la capacidad de vuelos en 40 de los principales aeropuertos de Estados Unidos podría poner bajo presión al transporte aéreo de carga a medida que se acerca la temporada alta de fiestas.

Varios aeropuertos con grandes centros de distribución de paquetes están en la lista de los que reducirán su capacidad: FedEx tiene centros de operaciones en los aeropuertos de Indianápolis y Memphis, Tennessee. El mayor centro de UPS, Worldport, se encuentra en Louisville, Kentucky, lugar del mortal accidente de un avión de carga ocurrido esta semana.

Mientras tanto, UPS y FedEx informaron el viernes por la noche que están dejando en tierra sus flotas de aviones McDonnell Douglas MD-11 “por precaución” tras el accidente mortal en el centro global de aviación de UPS en Kentucky.

El accidente del martes en UPS Worldport, en Louisville, dejó 14 muertos, incluidos los tres pilotos del MD-11 que se dirigía a Honolulu.

Los aviones MD-11 representan aproximadamente el 9% de la flota de UPS y el 4% de la flota de FedEx, según informaron las compañías.

Las empresas de logística afirman que los consumidores no deberían esperar retrasos en sus paquetes debido a la reducción de vuelos, al menos por ahora. Pero esto añade presión a la cadena de suministro antes de la crucial temporada de compras navideñas.

Patrick Penfield, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse, calificó la reducción del 10% en la capacidad de vuelos y la inmovilización de los aviones MD-11 como un “golpe doble” para los transportistas de carga y los compradores.

“Este es un momento muy estresante para ambas compañías, tienes este aumento en la demanda y luego pierdes parte de tu capacidad”, dijo Penfield. “Así que ya están luchando durante la temporada navideña, y ahora tendrán que esforzarse aún más”.

Penfield cree que podría tomar semanas para que UPS y FedEx vuelvan a poner en servicio sus flotas de MD-11 tras una revisión exhaustiva. Estimó que, durante el periodo de mediados de diciembre, cuando el envío está en su punto máximo, los compradores podrían experimentar retrasos en las entregas de uno o dos días. Recomienda pedir los regalos navideños con anticipación.

En cuanto a la reducción del 10% en la capacidad de vuelos, la mayor parte de la carga aérea es internacional. La reducción de vuelos hasta ahora solo afecta a los vuelos nacionales, no a los internacionales. Las aerolíneas transportan alrededor del 35% del comercio global por valor, pero solo cerca del 1% del comercio mundial por volumen, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

La orden de la FAA no abordó específicamente los vuelos de carga, pero ordenó a las aerolíneas en 40 aeropuertos reducir sus operaciones nacionales programadas diarias totales entre las 6:00 y las 22:00 horas locales en cada aeropuerto en un 10%. La carga aérea se transporta no solo en aviones de carga, sino también en las bodegas de los aviones de pasajeros.

Las empresas de transporte indicaron que están ajustando sus planes debido a los recortes.

Tanto FedEx como UPS señalaron que muchos de sus vuelos se realizan por la noche, fuera del horario restringido. Ambas también afirmaron tener planes de contingencia para proteger los envíos de artículos críticos como productos farmacéuticos, dispositivos médicos y bienes esenciales para la manufactura.

FedEx indicó que “realizó las modificaciones operativas necesarias para cumplir con los requisitos y que los envíos sigan moviéndose de manera segura y rápida a través de nuestra red”, tras la orden de la FAA.

UPS señaló que ha construido una red “para ser segura y resiliente y confiamos en que podemos seguir brindando el servicio confiable en el que nuestros clientes confían”.

Por separado, UPS destacó que existen planes de contingencia para garantizar un servicio confiable tras la inmovilización de los MD-11.

Western Global Airlines es la única otra aerolínea de carga estadounidense que opera MD-11, según la firma de análisis de aviación Cirium. La aerolínea tiene 16 MD-11 en su flota, pero 12 de ellos ya han sido almacenados. La compañía no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios fuera del horario laboral el sábado.

Mientras tanto, Mike Short, presidente de Global Forwarding en el agente de carga global C.H. Robinson, dijo que estaban trabajando con los clientes en planes de contingencia para las reducciones de vuelos si fuera necesario.

“Aunque la reducción del 10% de la FAA en los vuelos dentro de Estados Unidos generará algunos efectos secundarios en el transporte, se espera que el impacto general en la carga aérea sea limitado”, dijo. “Debido a que la mayor parte de la carga aérea nacional de Estados Unidos se transporta en las bodegas de aviones de pasajeros y no en aviones de carga, las reducciones en las rutas comerciales restringirán la capacidad aérea en esos mercados. Así que el mercado aéreo nacional podría experimentar restricciones temporales y tiempos de tránsito más largos”.

Dijo que los camiones y las redes terrestres exprés pueden absorber parte del volumen desplazado, pero “no sin desafíos, dado que los aumentos repentinos a corto plazo generan volatilidad en las tarifas spot y reposicionamiento de equipos”.

Bienes pequeños y de alto valor como teléfonos inteligentes, chips, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos tienen más probabilidades de ser transportados por vía aérea, tanto en aviones de carga como de pasajeros.

Los paquetes y cartas nacionales con entrega nocturna también se transportan por carga aérea, pero los camiones pueden cubrir parte de la demanda si es necesario, por lo que es menos probable que haya retrasos en esos envíos, dijo Ed Anderson, profesor de gestión de la cadena de suministro y operaciones en la Escuela de Negocios McCombs de la Universidad de Texas.

Brandon Fried, director ejecutivo de la Asociación de Agentes de Carga Aérea, que representa a cientos de empresas de carga aérea, dijo que las reducciones de vuelos agravarán la interrupción que ya se siente en todo el sector de la aviación a medida que se prolonga el cierre del gobierno federal.

“La carga aérea depende de que todas las partes del ecosistema de la aviación funcionen en sincronía”, dijo. “Cuando se reduce la capacidad y los empleados federales están sobrecargados, la cadena de suministro se ralentiza, y cuanto más dure este cierre, peor será”.

Eytan Buchman, director de marketing de la plataforma de reservas de carga Freightos, dijo que menos vuelos pondrán presión sobre el ecosistema de transporte de carga nacional.

“Las válvulas de seguridad típicas se ajustarán y eso podría alargar los plazos y aumentar los precios spot”, dijo. Pero la cadena de suministro se ha vuelto más ágil en los últimos años, por lo que eso podría ayudar, añadió.

“La parte positiva es que las aerolíneas se han vuelto muy buenas consolidando cargas y ajustando flotas tras cinco años de cambios drásticos en la cadena de suministro, así que esto no se traducirá en una simple pérdida de capacidad uno a uno en todas partes”, dijo. “Espero que los transportistas prioricen las rutas de mayor rendimiento, redirijan a través de centros secundarios y trasladen algunos tramos nacionales a otros modos cuando tenga sentido. A corto plazo, el espacio puede sentirse un poco más limitado y los horarios menos predecibles en algunas conexiones”.

