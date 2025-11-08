NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 8 de noviembre

La temporada de la NBA continúa su curso esta noche con varios encuentros que mantienen al borde de sus asientos a los seguidores del básquetbol profesional. La cartelera de este sábado tiene varios enfrentamientos interesantes que pueden sacudir las cosas en las conferencias.
Cada triunfo es crucial para cada una de las franquicias y la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla se intensifica con el paso de los días. Actualmente hay varios equipos que están obligados a ganar para no perder terreno contra los líderes y debido a la alta competencia cualquier resultado adverso puede tener una gran peso a final de esta temporada.
No te pierdas ni un segundo de acción de esta noche y sigue de cerca los partidos de la NBA donde las estrellas prometen jugadas espectaculares. Prepárate para disfrutar de una jornada llena de adrenalina, a continuación te compartimos todos los partidos de hoy.
Agenda de este 8 de noviembre
Dallas Mavericks vs Washington Wizards
Hora de México: 18:00 horas
Hora del Este de EEUU: 19:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas
Estadio: Capital One Arena
Ciudad: Washington, DC
Toronto Raptors vs Philadelphia 76ers
Hora de México: 18:30 horas
Hora del Este de EEUU: 19:30 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas
Estadio: Xfinity Mobile Arena
Ciudad: Philadelphia, PA
Los Angeles Lakers vs Atlanta Hawks
Hora de México: 19:00 horas
Hora del Este de EEUU: 20:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas
Estadio: State Farm Arena
Ciudad: Atlanta, GA
Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers
Hora de México: 19:00 horas
Hora del Este de EEUU: 20:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas
Estadio: Rocket Arena
Ciudad: Cleveland, OH
Portland Trail Blazers vs Miami Heat
Hora de México: 19:00 horas
Hora del Este de EEUU: 20:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas
Estadio: Kaseya Center
Ciudad: Miami, FL
New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs
Hora de México: 19:00 horas
Hora del Este de EEUU: 20:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas
Estadio: Frost Bank Center
Ciudad: San Antonio, TX
Indiana Pacers vs Denver Nuggets
Hora de México: 20:00 horas
Hora del Este de EEUU: 21:00 horas
Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas
Estadio: Ball Arena
Ciudad: Denver, CO
Phoenix Suns vs LA Clippers
Hora de México: 21:30 horas
Hora del Este de EEUU: 22:30 horas
Hora del Oeste de EEUU: 21:30 - 2:00 = 19:30 horas
Estadio: Intuit Dome
Ciudad: Inglewood, CA
Los MVP’s en la historia de la NBA
A lo largo de la historia de la NBA, los aficionados de todo el mundo han visto a una multitud de grandes jugadores que han demostrado sus grandes habilidades dentro de la duela y dentro de este grupo existen selectos jugadores que han logrado consolidar como MVP (Jugador más valioso, por sus siglas en inglés).
En la temporada 2025, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Karl Anthony Town (New York Knicks) son los cinco jugadores favoritos a conquistar este distintivo.
De 1955 a la fecha se ha reconocido el esfuerzo, talento y consistencia de los jugadores dentro de las duelas. Kareem Abdul Jabbar es el talento más reconocido a mejor jugador de la temporada con seis condecoraciones durante la década de 1970, además el nacido en Harlem (Nueva York) es el quinto integrante de la NBA en la lista de los más jóvenes que recibieron este reconocimiento.
Michael Jordan recibió en cinco ocasiones el MVP en las temporadas: 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98. El legendario escolta de los Chicago Bulls es junto con Stephen Curry y Magic Johsnon como los únicos jugadores en su posición que consiguieron varios MVP’s de temporada regular y al menos uno en las Finales.