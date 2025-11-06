Estados Unidos

El Grinch ya figura entre las películas más vistas de la semana en Prime Video Estados Unidos

Tras la temporada de Halloween, las películas con temática navideña comienzan a popularizarse en el catálogo de la plataforma de streaming de Amazon

Guardar
Personaje creado por Dr. Seuss sobre un personaje que odia la navidad

La película “El Grinch” ha registrado cifras destacadas en diversas plataformas digitales desde su lanzamiento. Tras su estreno, la versión animada de 2018, dirigida por Yarrow Cheney y Scott Mosier, se posicionó repetidamente entre las películas más vistas en servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV.

El Grinch también figura entre los títulos animados con mayor demanda en alquiler y compra digital durante las vacaciones. El atractivo de la historia, basada en el clásico de Dr. Seuss, y la interpretación vocal de Benedict Cumberbatch han sido factores que contribuyen a su éxito en el mercado digital.

Ranking de películas más populares en Prime Video en Estados Unidos

1. El Grinch

(Universal Studios)
(Universal Studios)

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

2. Juego sucio

Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York. Crédito: Amazon Prime

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

3. La mujer de las sombras

La serie es una adaptación
La serie es una adaptación de la saga literaria Sara de Maurizio De Giovanni. (Netflix)

Una mujer misteriosa que aparece repetidamente en el patio delantero de una familia, a menudo entregando advertencias escalofriantes o mensajes inquietantes, dejando a los residentes cuestionando su identidad, sus motivos y el peligro potencial que podría representar.

4. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

5. Sin tiempo para morir

Sin tiempo para morir

En No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

6. Wicked

Este 11 de julio, prepárate para viajar a Oz como nunca antes. WICKED te espera en Max. (Crédito: Max)

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

7. Súper Mario Bros: La película

"Super Mario Galaxy" será el
"Super Mario Galaxy" será el título oficial de la nueva película animada de Super Mario Bros (Nintendo)

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

8. UFO Sweden: Cazadores de ovnis

"UFO Sweden: Cazadores de ovnis"
"UFO Sweden: Cazadores de ovnis" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma en EEUU. (Prime Video)

Cuando un hogar de acogida coloca a una adolescente rebelde que sospecha que su padre no está muerto sino secuestrado por ovnis, ella pide ayuda a una asociación ovni para descubrir la verdad. Juntos, se embarcan en una arriesgada aventura que los llevará mucho más allá de las fronteras de la ley y a un mundo lleno de expediciones ovni, conspiraciones y fenómenos inexplicables.

9. Patos

La película cuenta la historia
La película cuenta la historia de una familia de patos que se desvía de su curso en plena migración. (Créditos: Universal Pictures)

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

10. Tremors

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense
Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.

Temas Relacionados

Prime VideoStreamingpelículasestados-unidos-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Las 15 películas de Hulu en Estados Unidos que todos están viendo

Hulu se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

Las 15 películas de Hulu

Los mejores filmes de Netflix Estados Unidos que se están robando la atención del público

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Los mejores filmes de Netflix

Trump afirmó que el alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani debería ser quien tome la iniciativa para hablar con la Casa Blanca

El mandatario estadounidense señaló que sería “más apropiado” que el alcalde lo buscara primero. “Veremos qué pasa”, añadió, al ser consultado sobre la posibilidad de un encuentro entre ambos

Trump afirmó que el alcalde

¿Qué ver en Paramount+? Estas son las películas top en Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Paramount+ sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

¿Qué ver en Paramount+? Estas

Estas son los principales destinos invernales recomendados para visitar en Estados Unidos en navidad

WalletHub elaboró una lista en la que destaca puntos urbanos con vuelos accesibles y múltiples actividades durante las fiestas, ideal para turistas que prefieren el frío y la nieve en sus viajes de temporada

Estas son los principales destinos
DEPORTES
“Sos un botón”: el ataque

“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se coronó campeón y conquistó su primera estrella: así quedaron las tablas históricas de títulos

TELESHOW
La China Suárez arremetió contra

La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

INFOBAE AMÉRICA

Neurosis, deseo insatisfecho y la

Neurosis, deseo insatisfecho y la trampa del entretenimiento: qué significa hoy vivir en el aburrimiento

“Antisemitismo virtuoso”: Eva Illouz conmueve con su ensayo sobre el giro moral de la izquierda ante Hamás

El hallazgo de “lápices” de ocre redefine la creatividad y cultura de los neandertales en Europa

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral