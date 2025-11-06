El Grinch ya figura entre las películas más vistas de la semana en Prime Video Estados Unidos

Personaje creado por Dr. Seuss sobre un personaje que odia la navidad

La película “El Grinch” ha registrado cifras destacadas en diversas plataformas digitales desde su lanzamiento. Tras su estreno, la versión animada de 2018, dirigida por Yarrow Cheney y Scott Mosier, se posicionó repetidamente entre las películas más vistas en servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV.

El Grinch también figura entre los títulos animados con mayor demanda en alquiler y compra digital durante las vacaciones. El atractivo de la historia, basada en el clásico de Dr. Seuss, y la interpretación vocal de Benedict Cumberbatch han sido factores que contribuyen a su éxito en el mercado digital.

Ranking de películas más populares en Prime Video en Estados Unidos

1. El Grinch

(Universal Studios)

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

2. Juego sucio

Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York. Crédito: Amazon Prime

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

3. La mujer de las sombras

La serie es una adaptación de la saga literaria Sara de Maurizio De Giovanni. (Netflix)

Una mujer misteriosa que aparece repetidamente en el patio delantero de una familia, a menudo entregando advertencias escalofriantes o mensajes inquietantes, dejando a los residentes cuestionando su identidad, sus motivos y el peligro potencial que podría representar.

4. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

5. Sin tiempo para morir

Sin tiempo para morir

En No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

6. Wicked

Este 11 de julio, prepárate para viajar a Oz como nunca antes. WICKED te espera en Max. (Crédito: Max)

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

7. Súper Mario Bros: La película

"Super Mario Galaxy" será el título oficial de la nueva película animada de Super Mario Bros (Nintendo)

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

8. UFO Sweden: Cazadores de ovnis

"UFO Sweden: Cazadores de ovnis" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma en EEUU. (Prime Video)

Cuando un hogar de acogida coloca a una adolescente rebelde que sospecha que su padre no está muerto sino secuestrado por ovnis, ella pide ayuda a una asociación ovni para descubrir la verdad. Juntos, se embarcan en una arriesgada aventura que los llevará mucho más allá de las fronteras de la ley y a un mundo lleno de expediciones ovni, conspiraciones y fenómenos inexplicables.

9. Patos

La película cuenta la historia de una familia de patos que se desvía de su curso en plena migración. (Créditos: Universal Pictures)

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

10. Tremors

