Un avión de carga de UPS se estrelló y explotó al despegar del aeropuerto: siete muertos y once heridos

El accidente del avión de UPS en Louisville dejó siete muertos y once heridos, según autoridades estatales y federales. (Jeff Faughender/USA Today Network vía REUTERS)

Un avión de carga de la empresa UPS se estrelló y explotó en la tarde del martes, al intentar despegar del aeropuerto Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, dejando al menos siete personas fallecidas y once heridos, según reportaron las autoridades estatales y federales. El accidente afectó tanto al personal a bordo como a trabajadores de empresas próximas al aeropuerto, obligando a la suspensión de operaciones en la terminal y a la activación de una orden de refugio en la zona.

De acuerdo con Reuters y voceros de la Administración Federal de Aviación (FAA), el siniestro sucedió cerca de las 17:15 hora local, cuando el vuelo 2976 de United Parcel Service (UPS), un carguero McDonnell Douglas MD-11, despegaba rumbo a Honolulu. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, detalló que entre los heridos hay varios con lesiones de gravedad y advirtió que las estadísticas de víctimas pueden incrementarse a medida que avanzan las tareas de rescate y atención.

El carguero había sido abastecido con aproximadamente 38.000 galones de combustible antes del trayecto transoceánico, lo que ocasionó un incendio de gran magnitud tras el impacto, incendiando edificios y vehículos próximos según informó la National Transportation Safety Board (NTSB). Este accidente ocurre en el principal centro de operaciones aéreas de UPS a nivel global, una plataforma que maneja más de 300 vuelos diarios y que emplea a unas 26.000 personas en Louisville.

La National Transportation Safety Board investiga la posible separación de un motor y fallas técnicas como causas del accidente del vuelo 2976 de UPS. (AP Foto/Jon Cherry)

¿Qué pasó con el avión de UPS en Louisville, Kentucky?

El vuelo 2976 fue cargado para viajar, según la FAA, desde Louisville hasta el aeropuerto Daniel K. Inouye de Honolulu. Imágenes divulgadas por NBC News muestran que la aeronave presentó llamas en el ala izquierda mientras aceleraba por la pista. A los pocos segundos, se levantó brevemente, perdió sustentación y cayó fuera de la pista, provocando una explosión visible desde varios kilómetros y causando una densa columna de humo negro.

De acuerdo con declaraciones recogidas por The Associated Press y Reuters, tres tripulantes iban a bordo, sin que ninguno haya sobrevivido. Además, al menos cuatro víctimas mortales se encontraban fuera del avión, localizadas en instalaciones industriales próximas al aeropuerto. La policía de Louisville informó que el escenario estaba contaminado con residuos peligrosos y que la búsqueda podría extenderse durante varios días.

El carguero de UPS explotó tras intentar despegar con 38.000 galones de combustible, generando un incendio de gran magnitud. (Kentucky Truck Parts & Service/via REUTERS)

¿Cuántas víctimas dejó el accidente del avión de UPS en Kentucky?

El saldo confirmado por voceros oficiales asciende a siete personas fallecidas y once heridas, según el gobernador Andy Beshear y autoridades federales. Tres de las víctimas iban a bordo del avión y cuatro murieron en tierra, dentro del área industrial afectada por el impacto y el incendio. Las autoridades consideran que esta cifra puede cambiar a medida que avanza la remoción de escombros y la localización de empleados reportados como desaparecidos.

El cierre del aeropuerto Muhammad Ali y la terminal Worldport de UPS afecta la logística, la economía local y los servicios de transporte en Louisville. (Photo by HANDOUT / Courtesy of X account @LeviDean98 / AFP)

¿Por qué explotó el avión de UPS en Louisville y qué factores se investigan?

Expertos citados por Reuters y ABC News coinciden en que la explosión se debió a la presencia de unos 38.000 galones de combustible en la aeronave, necesaria para el trayecto transoceánico. Videos muestran un incendio en el ala izquierda y posibles problemas en el motor poco antes del impacto. La National Transportation Safety Board (NTSB) analiza los restos, la secuencia de eventos y reportes técnicos. Una hipótesis inicial incluye la posible separación de un motor antes del choque, aunque la causa exacta se determinará tras la investigación oficial que podría prolongarse más de un año.

UPS y autoridades de Kentucky emitieron alertas sobre residuos peligrosos y pidieron a la población no acercarse a la zona del accidente. (Photo by LEANDRO LOZADA / AFP) / ALTERNATE CROP

¿Qué empresas y servicios se vieron afectados por el accidente del avión de UPS?

El accidente afectó tanto a la terminal Worldport de UPS en Louisville, principal centro logístico de la empresa, como a industrias ubicadas en el perímetro del aeropuerto. Entre las instalaciones afectadas figuran Kentucky Petroleum Recycling y Grade A Auto Parts, donde dos empleados permanecían desaparecidos durante la noche, según información oficial. El aeropuerto Muhammad Ali suspendió operaciones, afectando vuelos nacionales e internacionales, y UPS emitió una alerta sobre posibles retrasos logísticos para sus clientes en Estados Unidos y otros mercados.

UPS detuvo el procesamiento de cargas en su centro y la autoridades locales clausuraron el aeropuerto hasta el miércoles, limitando la actividad sólo a vuelos de emergencia y socorro.

Entre las víctimas del accidente de UPS se encuentran tripulantes y trabajadores de empresas cercanas al aeropuerto de Louisville. (Michael Curtsinger/via REUTERS)

¿Cuáles fueron las reacciones oficiales tras el accidente de UPS en Louisville?

Las autoridades de Kentucky, la administración local de Louisville y la empresa UPS emitieron mensajes coordinados para informar a la población y transmitir datos sobre daños y seguridad. El gobernador Andy Beshear pidió seguir las órdenes de refugio y alertó sobre la presencia de residuos peligrosos en el perímetro industrial. Craig Greenberg, alcalde de Louisville, declaró “No sabemos cuánto tiempo tomará asegurar la zona”, en referencia a los trabajos de remoción, búsqueda y control de incendios.

Además, UPS lamentó el accidente a través de un comunicado y anunció la suspensión temporal de operaciones en Worldport. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la NTSB mantienen presencia activa en el sitio y lideran la investigación en curso.

La investigación de la NTSB sobre el accidente de UPS en Louisville podría extenderse por más de un año, mientras la comunidad enfrenta demoras y restricciones. (AP Photo/Jon Cherry)

¿Cómo afecta el accidente de UPS a Louisville y qué sigue para la investigación?

El cierre temporal del aeropuerto impacta el flujo de paquetes, la economía local y los servicios de transporte. UPS es el mayor empleador privado de la ciudad y su centro logístico procesaba hasta dos millones de paquetes diarios antes del accidente. Las autoridades piden a residentes no acercarse ni manipular fragmentos de la aeronave y permanecer alertas a nuevas instrucciones.

La NTSB lidera una investigación técnica que incluye la revisión de cajas negras, informes de pista, testigos y videos. Se espera un comunicado inicial durante la semana, aunque la causa final puede demorar meses. Las escuelas públicas del condado Jefferson permanecerán cerradas el miércoles. Mientras tanto, la comunidad y la red comercial de Louisville enfrentan demoras y restricciones en los próximos días.