Más de 1.3 millones de vehículos de dos importantes fabricantes están en proceso de retiro

Los automóviles enfrentan diversas fallas de funcionamiento que pueden provocar desde incendios hasta aumento de riesgo de colisiones

Un retiro de Toyota afecta
Un retiro de Toyota afecta a más de un millón de sus vehículos. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Más de un millón de vehículos Toyota, incluidos modelos Lexus y Subaru Solterra equipados con el sistema Panoramic View Monitor, han sido llamados a revisión en Estados Unidos debido a un defecto en la cámara de visión trasera que puede aumentar el riesgo de accidente, según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). A este retiro masivo se suma el anuncio de Chrysler, que ha iniciado el retiro de más de 320.000 vehículos Jeep Wrangler 4Xe y Grand Cherokee 4Xe híbridos enchufables por un riesgo de incendio en la batería.

El retiro de Toyota afecta a 1.024.407 vehículos de los años modelo 2022 a 2026, abarcando tanto automóviles de la marca Toyota como Lexus y Subaru Solterra que cuentan con el sistema Panoramic View Monitor. La NHTSA explicó que un error de software puede provocar que la imagen de la cámara trasera se congele o desaparezca al poner el vehículo en reversa, lo que incumple los requisitos federales de visibilidad trasera y eleva la posibilidad de colisiones. Para solucionar este problema, los concesionarios actualizarán el software de asistencia de estacionamiento sin costo para los propietarios.

El mes pasado, Toyota ya había llamado a revisión cerca de 394.000 vehículos en Estados Unidos por un problema similar en la cámara de visión trasera que podía reducir la visibilidad del conductor y aumentar el riesgo de accidente. Aquella acción incluyó modelos como la Tundra y Tundra Hybrid de 2022 a 2025, así como la Sequoia Hybrid de 2023 a 2025.

¿Cuáles son los modelos afectados en el retiro de Chrysler?

Fila de vehículos Wrangler 2020
Fila de vehículos Wrangler 2020 (afectados por el retiro) en un concesionario Jeep en Englewood, Colorado, el 26 de abril de 2020. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Por su parte, Chrysler enfrenta un retiro de 320.065 vehículos Jeep Wrangler 4Xe (modelos 2020-2025) y Grand Cherokee 4Xe (modelos 2022-2026) debido a que las baterías de alto voltaje de estos SUV híbridos enchufables pueden fallar y provocar incendios, tanto cuando el vehículo está estacionado como en movimiento, según advirtió la NHTSA. La agencia federal recomendó a los propietarios estacionar los vehículos afectados en el exterior, lejos de estructuras y otros automóviles, y abstenerse de recargar las baterías hasta que se implemente una solución definitiva. La reparación aún se encuentra en desarrollo y no se ha especificado cuándo estará disponible para los usuarios.

Stellantis, la empresa propietaria de
Stellantis, la empresa propietaria de Chrysler, anunció la solución estará lista en breve. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Stellantis, la empresa matriz de Chrysler, comunicó que la solución estará disponible en breve y que los clientes recibirán notificaciones para programar el servicio correspondiente. La compañía también señaló que el riesgo de incendio disminuye cuando el nivel de carga de la batería es bajo, por lo que aconsejó no recargar los vehículos hasta que se realice la reparación. Además, Stellantis informó que se han registrado 19 incendios relacionados con este defecto y una lesión, aunque no se detallaron las circunstancias del incidente. Las cartas de notificación a los propietarios comenzarán a enviarse el 2 de diciembre, y se prevé el envío de comunicaciones adicionales una vez que la solución esté lista.

La NHTSA subrayó la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad mientras se desarrolla la reparación, tanto en el caso de Toyota como en el de Chrysler. En ambos retiros, la agencia ha insistido en la necesidad de actuar con precaución para evitar riesgos mayores, y los fabricantes han reiterado su compromiso con la seguridad de los usuarios y la pronta resolución de los problemas detectados.

