El momento en que un avión de carga con tres tripulantes a bordo se estrelló tras despegar del aeropuerto de Kentucky

El vuelo 2976 de UPS, un McDonnell Douglas MD-11, cayó al suelo tras detectar fuego en el fuselaje segundos después del despegue, dejando varios heridos y fragmentos esparcidos por la zona (Mikels Money X)

La tarde del martes, el avión de carga de UPS se incendió y cayó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky, provocando una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Las llamas envolvieron parte de la aeronave durante el despegue del vuelo de carga. La secuencia crítica se inició segundos después: el fuego emergió desde una zona del fuselaje, avanzó bajo el ala izquierda y se intensificó mientras la nave trataba de ganar altura.

A pesar de la emergencia, el avión mantuvo brevemente su trayectoria hasta perder sustentación y estrellarse cerca del perímetro sur del aeropuerto, donde explotó violentamente.

CNN informó que una columna de humo negro fue visible a kilómetros desde el punto de impacto, generando una respuesta inmediata de los servicios de emergencia locales.

Los equipos de Bomberos de Louisville y la Policía acudieron al lugar, al tiempo que el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó en X que los equipos especializados ya operaban en la zona.

A su vez, la portavoz de la alcaldía, Allison Martin, explicó a NBC News que “se encuentran varios heridos” tras el impacto e indicó que la magnitud del incendio se vio potenciada por la gran cantidad de combustible que cargaba el avión. Las imágenes aéreas mostraban llamas que superaban la altura de los edificios cercanos y se extendían hacia el cielo nocturno.

La escena fue especialmente riesgosa debido al avance intenso del fuego y la dispersión de fragmentos en la zona. Se activó una orden de confinamiento domiciliario en un radio inicial de ocho kilómetros, ampliada posteriormente hacia las áreas al norte, hasta el río Ohio, de acuerdo con los Servicios de Emergencia de Louisville, citados por Mirror. La Policía bloqueó accesos y cerró la transitada intersección de Fern Valley y Grade Lane, que conduce al área operativa de UPS.

De acuerdo con Reuters, el UPS Worldport de Louisville moviliza diariamente unos 400 vuelos y procesa más de dos millones de paquetes, por lo que el accidente afectó a un punto estratégico para la economía local y las operaciones de la compañía.

Datos preliminares de FlightRadar24, citados por CNN, revelaron que la aeronave solo alcanzó los 53 metros antes de precipitarse.

El accidente ocurre en un período de alta demanda logística en Estados Unidos. La actividad de UPS en Louisville la convirtió en el principal empleador privado de la región desde el inicio de los vuelos nocturnos de carga en 1982, recordó NBC News.

La FAA recalcó que la información sobre el accidente es preliminar y podría modificarse mientras avanzan las pesquisas. El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, expresó su expectativa de transparencia y celeridad en los reportes de la investigación y agradeció la rapidez de los servicios locales.

Las causas exactas del fuego inicial aún permanecen bajo análisis forense y técnico. Autoridades mantienen la vigilancia de la zona y restringen el acceso mientras continúan las labores de enfriamiento y la recolección de pruebas.

