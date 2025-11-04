EEUU avaló una ley que restringe la compra de propiedades a ciudadanos chinos en Florida

La Ley SB 264 restringe la compra de propiedades en Florida a ciudadanos de China y limita a personas de otros seis países. (REUTERS/Marco Bello)

Una corte de apelaciones federal en Estados Unidos dio luz verde este martes 4 de noviembre a la Ley SB 264 de Florida, que prohíbe la compra de propiedades en zonas estratégicas del estado a la mayoría de ciudadanos de China y establece restricciones similares, aunque más flexibles, para residentes de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria.

Con una decisión dividida (2-1), el Undécimo Circuito de Apelaciones resolvió que los demandantes no tenían legitimidad suficiente para bloquear la ley y rechazó otras reclamaciones presentadas por organismos defensores de los derechos civiles .

“Hoy ganamos en grande en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Undécimo Circuito, defendiendo nuestra ley que previene la posesión de tierra en Florida por el Partido Comunista Chino”, celebró el fiscal general, James Uthmeier, a través de sus redes sociales.

El estado de Florida concentra el 20 % de los compradores extranjeros de inmuebles en Estados Unidos. (REUTERS/Marco Bello)

Alcances y excepciones de la legislación

La Ley SB 264, aprobada en 2023, impide a la mayoría de los ciudadanos chinos adquirir inmuebles a menos de 16 kilómetros de infraestructuras civiles o militares que Florida define como críticas. Para los nacionales de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria, existen restricciones específicas, aunque menos estrictas.

Sin embargo, la medida contempla excepciones. De acuerdo con la sentencia, las personas con visa diferente a la de turista o solicitantes de asilo pueden acceder a la compra de una sola propiedad residencial de hasta 8,000 metros cuadrados, siempre que no esté ubicada a menos de 8 kilómetros de instalaciones militares.

Clay Zhu, presidente de la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA), manifestó junto a la Unión de Libertades Civiles (ACLU) que la ley “explícitamente discrimina contra los inmigrantes chinos y tiene efectos escalofriantes entre los asiático-estadounidenses en Florida que simplemente quieren comprar una casa".

Solo ciudadanos chinos no residentes ni con residencia permanente ven restringida la compra de inmuebles bajo la nueva ley. (REUTERS/Carlos Barria)

No obstante, los activistas aclararon que la prohibición solamente afecta a quienes no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes, y cuyo domicilio sigue legalmente en China.

Reacción de las organizaciones

La resolución judicial reanimó el debate sobre las alien land laws (leyes de terrenos para extranjeros), históricas normativas que en el siglo XX impidieron a inmigrantes asiáticos comprar vivienda en varios estados del país. Organizaciones como la ACLU consideran que la ley instrumentaliza “falsos alegatos de seguridad nacional contra los asiáticos y otros inmigrantes”.

La abogada sénior de la ACLU, Ashley Gorski, reiteró que “todas las personas, sin importar de dónde vinieron, deberían ser libres de comprar casas y construir sus vidas en Florida sin temor a la discriminación”.

Tras la decisión judicial, la prohibición únicamente alcanza a quienes siguen domiciliados en China. (REUTERS/Marco Bello)

En su opinión disidente dentro del fallo, el juez Charles Wilson sostuvo que la SB 264 “forma parte de una resurgencia moderna de las ‘alien land laws’, las cuales fueron admitidas en la primera mitad del siglo pasado y luego descartadas junto con otras leyes de segregación racial”. Wilson advirtió que la potestad para regular inversiones extranjeras y asuntos de comercio exterior está reservada al gobierno federal, proceso regulado a través del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS).

Argumentos judiciales

El juez Robert Luck, autor del fallo mayoritario, argumentó que los cuatro demandantes involucrados no cumplían los requisitos para estar afectados directamente, dado que no se encontraban “domiciliados” en China o, como en el caso de Yifan Shen (titular de una visa de trabajo y residente en Florida desde 2019), el domicilio legal se considera Floridano y no chino.

“El hecho de que Shen no haya obtenido el estatus migratorio permanente no cambia el análisis de domicilio, porque la ley estatal permite que no ciudadanos establezcan Florida como su domicilio”, indicó Luck.

Las restricciones se aplican principalmente cerca de infraestructuras civiles o militares consideradas críticas. (REUTERS/Marco Bello)

La demanda inicial, ingresada en un tribunal federal en Tallahassee en 2023, alegaba vulneración de derechos constitucionales de igual protección y del Fair Housing Act, así como competencias exclusivas de la legislación federal sobre inversiones extranjeras.

La mayoría de la Corte desestimó que los requisitos de registro y declaración jurada para compradores constituyan discriminación bajo la ley federal de vivienda: “La obligación de registrar el interés sobre una propiedad no restringe su posesión, ni impide al vendedor concretar una negociación”, afirmó Luck.

Impacto económico en el sector inmobiliario

Florida es uno de los estados más codiciados por compradores internacionales de vivienda, concentrando cerca del 20% de las transacciones extranjeras en el mercado inmobiliario estadounidense, según cifras de Miami Realtors de 2024. La nueva legislación se anticipa a influir de modo directo sobre esta actividad, que sostiene parte significativa de la economía local.

El gobernador Ron DeSantis y legisladores republicanos fundamentaron la aprobación de la ley en la necesidad de frenar la influencia del gobierno y el Partido Comunista chino en la región. Los detractores, sin embargo, cuestionan la idoneidad de atribuir amenazas a todo un grupo nacional y advierten sobre el riesgo de generalizaciones discriminatorias.