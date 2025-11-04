Caso Emmanuel Haro: condenan a más de 30 años de cárcel a su padre por el asesinato del menor de 7 meses

Jake Haro fue condenado a más de 30 años de prisión por el asesinato de su hijo de siete meses, Emmanuel Haro. (Registro del Condado de Orange)

Jake Haro, de 32 años, fue sentenciado el lunes 3 de noviembre a más de 30 años de prisión tras declararse culpable del asesinato de su hijo de 7 meses, Emmanuel Haro. Según la Fiscalía del Condado de Riverside, el juez Gary Polk dictó una condena de 25 años a cadena perpetua por el asesinato y otros siete años y dos meses por violaciones de libertad condicional y otros cargos.

Las sentencias deberán cumplirse de forma consecutiva y el acusado deberá pagar 10.000 dólares por restitución. “El conjunto de mentiras en este caso profundizó la tragedia de la muerte de Emmanuel”, sostuvo Mike Hestrin, fiscal del distrito del condado de Riverside. A la fecha, los restos del menor aún no han sido encontrados.

El caso conmocionó al sur de California desde el 14 de agosto, día en que los padres reportaron el supuesto secuestro. Durante días, la búsqueda movilizó a grupos de voluntarios, cuerpos de seguridad y a la prensa.

La policía sigue buscando los restos de Emmanuel, cuyo cuerpo no ha sido hallado desde su desaparición en agosto. (Departamento del Sheriff de San Bernardino)

Rebecca Haro, la madre del menor, aseguró que había sido atacada y dejada inconsciente en el estacionamiento de una tienda Big 5 Sporting Goods, mientras cambiaba el pañal de Emmanuel.

No obstante, los investigadores advirtieron rápidamente inconsistencias en los relatos de los padres. Después de confrontar a la pareja, la policía arrestó a ambos en su domicilio de Cabazon, una semana más tarde. “La mentira profundizó la tragedia”, reiteró Hestrin.

El sheriff del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, confirmó que el reporte del secuestro fue inventado. “Nuestra prioridad sigue siendo encontrar a Emmanuel”, afirmó Dicus durante los operativos de registro.

Rebecca Haro, madre de Emmanuel, enfrenta cargos de asesinato y continúa proclamando su inocencia desde prisión. (Registro del Condado de Orange)

La investigación y el impacto social

Tras la detención, equipos policiales apoyados por vehículos blindados irrumpieron en la propiedad de la familia. Perros rastreadores y unidades forenses buscaron evidencias entre la casa principal, dependencias anexas y el automóvil de la familia.

Vecinos y curiosos siguieron de cerca el despliegue. “No solo la comunidad quiere respuestas, es todo el país el que quiere respuestas para este bello bebé”, dijo Jimmy Williams, un videógrafo de Virginia asistente al lugar.

El ambiente fue tenso durante los registros, con manifestaciones y vigilias frente al domicilio de los Haro. Kimberly Govea, residente local que asistió a una concentración, explicó: “esto es nuestra pasión: ayudar a encontrar niños desaparecidos y presionar a las familias para que cuenten la verdad”.

Rebecca Haro aseguró que había sido atacada y dejada inconsciente en un estacionamiento mientras cambiaba el pañal de Emmanuel. (Departamento del Sheriff de San Bernardino)

Antecedentes y agravantes

El historial de violencia familiar desempeñó un papel relevante en el proceso judicial. En 2023, Jake Haro fue condenado por abuso infantil tras causar fractura craneal y hemorragia cerebral a una hija de una relación anterior.

“Jake Haro comparece ante este tribunal tras quitarles la vida a dos niños pequeños. Si existen formas de maldad más bajas en este mundo, las desconozco”, afirmó Brandon Smith, fiscal asistente, en escritos presentados ante la corte.

La Fiscalía solicitó que se ejecutara una condena de 31 años a cadena perpetua por el asesinato de Emmanuel y por el caso previo de abuso infantil. El acusado se declaró culpable y aceptó los cargos por asesinato, maltrato y denuncia falsa.

Jake Haro ya había sido condenado en 2023 por abuso infantil contra una hija de una relación anterior. (Anjali Sharif-Paul/The Orange County Register/ AP)

Rebecca Haro, de 41 años, enfrenta cargos de asesinato y de presentar una denuncia falsa. Actualmente permanece detenida con una fianza de un millón de dólares y está citada para declarar en enero. Durante el proceso, se comprobó que tanto ella como Jake Haro entregaron voluntariamente sus teléfonos a las autoridades, quienes también confiscaron otros dispositivos electrónicos como iPads y consolas de juegos.

La Fiscalía y los servicios de protección infantil confirmaron que otro hijo de la pareja, de dos años, fue retirado del domicilio mientras avanzaba la investigación. Por leyes estatales, no trascendieron detalles adicionales acerca de las causas de esta decisión.

La comunidad de Cabazon, al igual que familiares y equipos policiales, mantienen la esperanza de encontrar los restos de Emmanuel. “Las circunstancias de esta investigación son trágicas y seguiremos buscando a Emmanuel. Confío en que el sistema judicial hará justicia”, declaró el sheriff Dicus.