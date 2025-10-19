Padre de Emmanuel Haro se declaró culpable de torturar y asesinar a su pequeño bebé de siete meses

Las autoridades presumen la muerte de Emmanuel Haro y mantienen activa la búsqueda de sus restos. (Departamento del Sheriff de San Bernardino)

El padre del pequeño Emmanuel Haro, Jake Haro, se declaró culpable de torturar y asesinar a su hijo de siete meses, cuyo paradero continúa siendo desconocido. La declaración, realizada entre sollozos en la Corte Superior del Condado de Riverside, California, marca un nuevo giro en un caso que ha generado conmoción nacional por la brutalidad del crimen y la manipulación de la búsqueda del bebé.

Durante la audiencia celebrada este jueves 16 de octubre, Jake Haro, de 32 años, admitió ante las autoridades tanto el homicidio en segundo grado como los delitos de asalto con daños corporales a un menor y la denuncia falsa ante la policía. El acusado permanece detenido y la sentencia ha sido programada para el próximo 3 de noviembre.

The New York Post reportó que la madre del menor, Rebecca Haro, de 41 años, sigue acusada de asesinato y ha rechazado los cargos en una nueva denuncia penal, cuyos detalles aún no han sido divulgados en su totalidad por las autoridades.

La desaparición de Emmanuel Haro fue denunciada por su madre el 14 de agosto en Cabazon, California. En ese momento, la mujer dijo a la policía que desconocidos la atacaron cuando intentaba cambiar el pañal del niño frente a una tienda de deportes en Yucaipa, y que el bebé fue secuestrado tras dejarla inconsciente. El relato sostenía que el asalto ocurrió en el estacionamiento, atribuyendo la desaparición a un acto de violencia por parte de presuntos asaltantes hispanos.

Jake Haro, padre del pequeño Emmanuel, al momento de declararse culpable en la corte de Riverside. (Registro del Condado de Orange)

Las fuerzas policiales, encabezadas por el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, intervinieron de inmediato. No obstante, según The Independent, las autoridades detectaron inconsistencias graves en las declaraciones iniciales de los padres. Tras un período breve de cooperación, ambos dejaron de colaborar con la investigación cuando se les señaló la contradicción de versiones, según detalló el canal KABC.

El 22 de agosto, la policía procedió al arresto de ambos padres tras un allanamiento en el domicilio familiar. Cuatro días después, el fiscal del condado anunció los cargos formales por asesinato y por la difusión de un informe falso. El caso adquirió un alto perfil a nivel nacional y provocó la movilización de equipos de búsqueda y rescate, sin que hasta hoy se haya encontrado ningún rastro del cuerpo del menor.

Las declaraciones encontradas de Jake Haro

Durante las averiguaciones, surgieron detalles nuevos sobre la conducta de Jake Haro durante su detención. Según fuentes citadas por NewsNation, el acusado habría confesado a un recluso —que resultó ser un informante policial— haber causado la muerte de su hijo y haber desechado el cuerpo en un bote de basura.

En otra instancia, el propio Haro relató a las autoridades que asfixió accidentalmente al niño cuando dormía junto a él y que, posteriormente, enterró los restos, información que motivó varias búsquedas infructuosas.

Rebecca Haro, madre de Emmanuel, enfrenta cargos de asesinato y continúa proclamando su inocencia desde prisión. (Registro del Condado de Orange)

Las acusaciones formales enumeran otros elementos agravantes en el caso, descritos por los fiscales como “planeados y ejecutados con sofisticación y profesionalismo”, valiéndose de la confianza depositada en ambos como progenitores y subrayando la indefensión de la víctima.

La fiscalía afirma que los abusos ocurrieron en una franja temporal entre el 5 y el 14 de agosto, previa a la denuncia de desaparición, y que fue consecuencia de una violencia reiterada. “Él fue abusado durante un período prolongado”, expresó el fiscal del distrito de Riverside, Michael Hestrin, durante una conferencia de prensa, según recogió The Independent.

Antecedentes de maltrato infantil

El historial penal de Jake Haro revela antecedentes graves de maltrato infantil. En 2023, fue declarado culpable de crueldad deliberada hacia menores, resultante de un episodio en 2018 donde su hija, nacida de una relación anterior con Vanessa Avina, sufrió lesiones severas: fractura de cráneo, hemorragia cerebral y costillas rotas. “Ella sigue viva hoy, pero permanece postrada de por vida”, declaró el fiscal Hestrin.

El 22 de agosto, la policía procedió al arresto de ambos padres tras un allanamiento en el domicilio familiar. (Departamento del Sheriff de San Bernardino)

La niña, actualmente incapacitada y con diagnóstico de parálisis cerebral, representa el segundo caso de violencia intrafamiliar vinculado al acusado. Por ese delito, Haro afrontó una condena a 180 días de trabajos comunitarios y la obligación de ingresar a un programa para agresores de menores, sanción que aún cumplía cuando ocurrieron los hechos que terminaron con la vida de Emmanuel.

Por su parte, Rebecca Haro no contaba con antecedentes y continúa defendiendo su inocencia desde un centro de detención en Riverside. Su esposo permanece recluido en la instalación correccional Larry D. Smith, mientras aguarda sentencia.

Tras la desaparición de Emmanuel, ambos pidieron ayuda públicamente y solicitaron que quien tuviera información sobre el paradero del niño se comunicara con las autoridades. “Por favor, sólo queremos que devuelvan a nuestro hijo”, suplicaron a través de los medios. Las investigaciones, sin embargo, han descartado la hipótesis de un secuestro y mantienen a los padres como los responsables directos.

Las autoridades ratifican la presunción de muerte del menor tras intensas búsquedas y el resultado de los interrogatorios, mientras el caso sigue bajo atención pública y las acciones judiciales continúan.