Estados Unidos

Marco Rubio se reunió con el presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz

El mandatario que ganó las elecciones se encuentra de visita oficial a Estados Unidos, donde busca negociar el acceso a dólares y mantener reuniones con organismos multilaterales y funcionarios de la Administración Trump

Guardar
El secretario de Estado norteamericano recibe al sudamericano en Washington

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró este jueves desde Washington que la actual crisis de combustibles en el país será resuelta en breve. Según el mandatario electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ya se cuenta con provisión de gasolina y diésel, y la única cuestión pendiente corresponde a aspectos de logística para garantizar su llegada al territorio boliviano. Paz realizó estas declaraciones durante una visita oficial a Estados Unidos, destinada también a negociar el acceso a dólares y mantener reuniones con organismos multilaterales y funcionarios de la Administración Trump.

En un video difundido por sus redes sociales, Paz, acompañado de sus asesores económicos Gabriel Espinoza y José Luis Lupo, subrayó que “gasolina y diésel ya hay, estamos resolviendo el tema de logística que corresponde al ámbito de las empresas que puedan traer este producto hasta Bolivia”, en alusión a los serios problemas de escasez de combustibles que han provocado largas filas en estaciones de servicio y aumentos en los precios de alimentos y servicios en el país. El presidente electo también enfatizó que la gestión se lleva adelante en coordinación con entidades internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, según sus palabras, “están ayudando a Bolivia”.

En la capital estadounidense, Paz se reunió el viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, figura clave de la administración de Donald Trump. Este encuentro marca un primer paso en la redefinición de la política exterior boliviana y anticipa el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos, luego de dos décadas de distanciamiento bajo los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Rubio felicitó a Paz por su victoria electoral, calificando el resultado como una oportunidad transformadora y señalando el cierre de un ciclo de “mala gestión” durante los 20 años del MAS, primero bajo Evo Morales y posteriormente Luis Arce.

El presidente electo de Bolivia,
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington D.C., Estados Unidos, el 31 de octubre de 2025. REUTERS/Annabelle Gordon

Además del problema de combustibles, la delegación boliviana ha puesto sobre la mesa la necesidad de restablecer el flujo de divisas, particularmente dólares estadounidenses, en el marco de una “economía arrasada” y seria escasez de efectivo que afecta al país desde principios de 2023. Paz declaró que han “tratado con el Gobierno americano, que tiene esa relación con estas instituciones multilaterales, para que el dólar, que tanta falta hace en Bolivia, pueda llegar a Bolivia”. El presidente electo manifestó su disposición a “tocar todas las puertas” necesarias, e incluso acudir a otros países o instituciones, para resolver las dificultades inmediatas y estructurales que enfrenta Bolivia.

Entre las prioridades inmediatas del próximo gobierno figura también la recuperación de la confianza institucional, en un contexto de caída sostenida de la producción de gas natural, que hasta hace unos años constituía la principal fuente de ingresos nacionales. El juramento presidencial de Rodrigo Paz está programado para el próximo 8 de noviembre, en un acto al que confirmaron su asistencia los mandatarios de Argentina, Javier Milei, y Chile, Gabriel Boric, y donde se espera también la presencia de Nayib Bukele (El Salvador), pendiente de confirmación diplomática. Paz reiteró que, desde el primer día de su mandato, “Bolivia contará con el combustible necesario para que el aparato productivo no resulte afectado”, a la espera de nuevas medidas de ajuste económico.

(Con información

Temas Relacionados

rodrigo pazestados unidosmarco rubioboliviacombustible

Últimas Noticias

Miami ocupa el puesto número 2 entre las ciudades más enfocadas en el bienestar de Estados Unidos

La nueva tendencia posiciona a la metrópoli como referente de estilos de vida saludables en 2025

Miami ocupa el puesto número

El FBI frustra un presunto ataque terrorista planeado para Halloween en EEUU: cinco detenidos

Las autoridades confirmaron que los sospechosos fueron arrestados tras una operación coordinada con agencias locales y federales

El FBI frustra un presunto

Donald Trump descartó que Estados Unidos se esté preparando para bombardear instalaciones militares en Venezuela

El presidente republicano negó los reportes del Miami Herald y The Wall Street Journal: “No son verdad”

Donald Trump descartó que Estados

“Gimnasios emocionales” ganan terrerno en Nueva York

Espacios como The Emotional Gym NYC y Mindful Harlem ofrecen talleres para fortalecer habilidades emocionales, impulsados por expertos que buscan combatir el aislamiento y el estrés en la vida urbana actual

“Gimnasios emocionales” ganan terrerno en

Millones de viajeros en riesgo: el cierre del gobierno amenaza los vuelos de Acción de Gracias en EEUU

La FAA advierte demoras prolongadas por la falta de personal en los principales aeropuertos del país

Millones de viajeros en riesgo:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso Cecilia Strzyzowski: del rechazo

Caso Cecilia Strzyzowski: del rechazo a la teoría del plan común a la emoción de Marcela Acuña en el inicio del juicio

Un experimento mostró cómo los chimpancés pueden “razonar” de forma similar a los humanos

Vicentin: uno de los grupos que pujan por la cerealera dijo que consiguió las mayorías requeridas para quedarse con la empresa

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre 2025

Sigue el conflicto en el Hospital Garrahan: ocupan las oficinas centrales en protesta contra descuentos por días de paro

INFOBAE AMÉRICA
Un experimento mostró cómo los

Un experimento mostró cómo los chimpancés pueden “razonar” de forma similar a los humanos

El primer ministro del Reino Unido respaldó la expulsión de Andrés de la Casa Real en medio del escándalo Epstein

“Entrenemos para ser mejores”: El deporte y la banca se unen para inspirar una sociedad más empática y respetuosa

Así es el Palacio Lakshmi Vilas, la casa más grande del planeta donde solo viven cuatro personas

Artistas urbanos transforman residuos del transporte en alta costura

TELESHOW
La China Suárez y sus

La China Suárez y sus hijos celebraron Halloween con juegos y disfraces

Se conocieron las primeras imágenes de “Glaxo”, la película que protagonizará Lali Espósito

Benjamín Vicuña, entre la distancia y la tristeza: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta días”

Nicole Neumann criticó la rigidez escolar en el sistema de faltas: “¡Hay una vida también!"

Wanda Nara y un mensaje implícito para Mauro Icardi: “Mood de las mamás que hacemos todo”