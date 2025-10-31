Estados Unidos

Fotos: Trump ordenó la reforma del histórico baño Lincoln de la Casa Blanca

Esta intervención se suma a otras mejoras de gran escala impulsadas por el presidente, como la demolición del Ala Este para construir un costoso salón de baile, entre otras

Donald Trump reemplazó el histórico
Donald Trump reemplazó el histórico art déco del baño Lincoln en la Casa Blanca por mármol blanco y negro con detalles dorados

La Casa Blanca fue escenario de una intervención impulsada por el presidente Donald Trump, quien ordenó la remodelación total del baño Lincoln, un espacio simbólico por su vínculo con Abraham Lincoln.

Este baño, usado actualmente por invitados de honor y situado junto al histórico dormitorio Lincoln, presentaba desde la década de 1940 un diseño art déco con azulejos verdes, legado de la modernización implementada durante la administración de Harry Truman.

Además, cuando el mandatario hizo público por primera vez que estaba remodelando este sector de la Casa Blanca, aprovechó para cuestionar directamente la reforma realizada por Truman.

Trump manifestó que el estilo art déco elegido en aquel entonces “no pega con 1850 ni con las guerras civiles” y calificó negativamente esa propuesta, subrayando su desacuerdo con la estética implementada durante la presidencia de Truman, según ABC News.

El baño Lincoln perdió los
El baño Lincoln perdió los azulejos verdes de los años cuarenta que sobrevivieron intactos desde la administración de Harry Truman

Trump desarmó esa estructura e instaló mármol blanco y negro con detalles dorados, alineando el ambiente con materiales lujosos y, según sus palabras, “muy apropiados” para homenajear al ex presidente. El anuncio y las imágenes de la renovación se difundieron en la red social Truth Social.

El baño Lincoln, destinado a
El baño Lincoln, destinado a los invitados de honor de la Casa Blanca, perdió su diseño original de la década de 1940 tras la intervención de Trump

La obra forma parte de varias reformas en la residencia oficial desde la llegada de Trump al poder. Entre los proyectos de mayor escala figura la demolición del Ala Este y la construcción de un nuevo salón de baile de más de 8.300 metros cuadrados, presupuestado en USD 300 millones y financiado con fondos privados.

Este cambio, que obtuvo solo 28% de apoyo en encuestas de ABC News, Washington Post e Ipsos, ha enfrentado oposición ciudadana, con 56% de rechazo. Además, se pavimentó el césped de la rosaleda para mejorar los eventos protocolares, y el interior del Centro Kennedy para las Artes fue renovado, incorporando mármol, nuevos asientos y alfombras de lujo.

Por otra parte, las reformas fueron justificadas por Trump como un rescate de la narrativa histórica y una mejora en la funcionalidad para actos oficiales, argumentando la necesidad de evitar el uso de carpas en días de lluvia mediante un salón de baile cubierto. Las imágenes del baño Lincoln muestran el reemplazo total del art déco por mármol y accesorios dorados, incluida una bata blanca con el sello presidencial.

El financiamiento privado de la
El financiamiento privado de la obra en el baño Lincoln generó pedidos de transparencia desde el Congreso estadounidense

Estos trabajos han suscitado debate en la opinión pública y el Congreso, donde Adam Schiff y otros legisladores demócratas solicitaron información sobre el financiamiento y la transparencia, según reportó Forbes.

Las remodelaciones lideradas por Trump representan la mayor transformación de la Casa Blanca desde mediados del siglo XX, marcando su administración con una estética particular y generando controversia en torno a la memoria y las tradiciones de la Presidencia.

(Con información de EFE)

