Estados Unidos

Murió un niño de 12 años atragantado con una dona: investigan si fue por un reto viral de TikTok

La tragedia ocurrió en una escuela de Nueva York. La policía busca determinar si el fallecimiento se vincula a un desafío que circula en redes sociales

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Un autobús escolar amarillo estacionado en la calle junto a una acera con varios niños y adultos. Un letrero de 'NO PARKING' es visible
La asfixia ocurrió en la Escuela Comunitaria Sonia Sotomayor de Nueva York, donde varios adultos intentaron asistir a Jacob con la maniobra de Heimlich, golpes en la espalda y reanimación cardiopulmonar (ABC7)

Jacob Medina, de 12 años, murió asfixiado en los pasillos de su escuela en Yonkers, en el estado de Nueva York, luego de atragantarse con una dona. La policía investiga si el niño intentaba completar un reto viral de TikTok que consiste en comer alimentos de un solo bocado.

El hecho ocurrió el miércoles en la Escuela Comunitaria Sonia Sotomayor, una institución de prekínder hasta octavo grado. Varios adultos intentaron salvarle la vida con la maniobra de Heimlich, golpes en la espalda y, finalmente, reanimación cardiopulmonar. Ninguna intervención logró despejar su garganta.

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Un miembro del personal encontró a Jacob en el cuarto piso con dificultad para respirar. En menos de 10 segundos, otros adultos se sumaron para asistirlo, según relató el superintendente de las escuelas públicas de Yonkers, Aníbal Soler Jr., en una conferencia de prensa.

Primer plano de un joven con gafas y camiseta verde sonriendo; árboles y un edificio borroso al fondo
Jacob Medina, de 12 años, murió asfixiado en una escuela de Yonkers tras atragantarse con una dona y la policía investiga si intentaba cumplir un reto viral de TikTok (ABC7)

“Estaba con un adulto cuando comenzó a mostrar señales de asfixia. De inmediato hubo alguien con él y, en segundos, llegaron más adultos para intentar aplicarle procedimientos de emergencia”, declaró Soler Jr. a ABC7 NY.

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La dona que consumió Jacob pudo haber sido adquirida en el marco de una campaña de recaudación de fondos de la propia escuela, de acuerdo con lo informado por las autoridades escolares.

La investigación sobre el reto de TikTok

La policía de Yonkers no confirmó ningún vínculo con un desafío de redes sociales, pero tampoco lo descartó. El comisionado Christopher Sapienza dijo a NBC New York que todo indicio —incluidos testimonios de testigos y la posible conexión con TikTok— forma parte de la pesquisa activa.

"No sabemos si eso tuvo algún papel aquí. Si lo tuvo, llegaremos al fondo del asunto", afirmó Sapienza.

Los padres de otros alumnos también exigen respuestas. Raphael Otano, padre de un estudiante del plantel, pidió públicamente que las autoridades revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio para reconstruir cada momento antes de la asfixia.

El dolor de la familia y la comunidad

La familia de Jacob lo describió a NBC New York como un niño amable y afectuoso, especialmente cercano a sus primos menores. El superintendente Soler Jr. no ocultó su pesar. “Este joven era una luz en el edificio. Todos lo amaban, todos lo conocían. Él era energía. Era alegría”, expresó ante los medios.

Pasillo interior largo con techo de paneles blancos, luces empotradas y cámaras, paredes crema y de ladrillo amarillo, y ventanas a la derecha con una persona al fondo
Las autoridades escolares indicaron que la dona que consumió Jacob pudo haber sido adquirida durante una campaña de recaudación de fondos de la propia escuela (ABC7)

El jueves, la escuela recibió consejeros de duelo y un perro de terapia para acompañar al personal. La familia lanzó una campaña en GoFundMe —la plataforma de recaudación colectiva en línea— que superó los USD 35.000 en poco tiempo.

Emily Sanchez, madre de un niño de 11 años que asiste a la escuela, dijo: "Esto golpea cerca de casa. Cada día que mando a mi hijo a la escuela me pregunto si está seguro".

Qué se sabe sobre los retos virales

El desafío que investiga la policía de Yonkers se conoce como el reto “One Bite” y consiste en introducir un alimento entero en la boca de un solo intento, según informó People. No es el primero de este tipo en derivar en una tragedia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos documentaron 82 muertes probables vinculadas al “juego del ahorcamiento” —un reto de asfixia voluntaria— entre menores de 6 a 19 años en el período 1995-2007, según consignó Fox6.

La investigación de la Policía de Yonkers continúa abierta. Hasta el momento no hay imputados ni una causa oficial de muerte confirmada públicamente.

El caso que encendió la alarma meses antes

El de Jacob no es un hecho aislado. En marzo de 2026, JackLynn Blackwell, una niña de 9 años de Texas, murió al intentar el llamado “reto del apagón” o “reto del desmayo”, una tendencia que circula en plataformas digitales y que desafía a los participantes a restringir el oxígeno hasta perder el conocimiento.

Su padre, Curtis Blackwell, la encontró inconsciente en el garaje de su casa con un cordón enrollado alrededor del cuello. Describió la escena como “lo más aterrador e impactante” que vivió en su vida. Los servicios de emergencia no lograron reanimarla.

Curtis y su esposa, Wendi Blackwell, relataron que JackLynn había visto el reto en internet días antes. Su abuela le advirtió que nunca lo intentara, pero la advertencia no fue suficiente. “No es una broma, no es un juego, es cuestión de vida o muerte”, repitió Curtis en declaraciones a diversos medios tras el fallecimiento.

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