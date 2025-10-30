El cierre del Gobierno de Estados Unidos se prolonga mientras crece el impacto social y económico

El voluntario Joel Hernandez ayuda a cargar un vehículo durante una actividad de distribución de alimentos dirigida a los hogares de empleados federales afectados por el cierre del gobierno, así como a beneficiarios del SNAP, el lunes 27 de octubre de 2025, en San Antonio (AP Foto/Eric Gay)

Algunos senadores lo saben. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lo sabe. Y con el regreso del presidente Donald Trump a Washington tras su viaje al extranjero, quizás la Casa Blanca también lo sepa.

Para muchos, es hora de que termine el cierre del gobierno.

De costa a costa, las consecuencias de la disfunción de un gobierno federal paralizado se hacen sentir: los habitantes de Alaska están almacenando carne de alce, caribú y pescado para el invierno, incluso antes de que finalice el programa de asistencia alimentaria SNAP. Los habitantes de Maine están llenando sus tanques de combustible para calefacción, pero esperan los subsidios federales que no llegan a la vista.

Los vuelos se están retrasando y los viajes de vacaciones están a la vuelta de la esquina. Los trabajadores no están cobrando. Y los estadounidenses están empezando a ver el aumento vertiginoso de los costos de los seguros de salud, que son el centro del estancamiento en el Capitolio.

“La gente está estresada”, dijo la senadora Lisa Murkowski de Alaska, mientras las opciones de alimentos escasean en su estado. “Ya es hora de que esto termine”.

Mientras se llevan a cabo conversaciones discretas, especialmente entre senadores de ambos partidos, no se espera que el cierre del gobierno termine antes del sábado, fecha límite en la que la profunda inseguridad alimentaria de los estadounidenses —una de cada ocho personas depende del gobierno para tener suficiente para comer— podría hacerse patente si se agotan los fondos federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Dinero para el ejército, pero no para ayuda alimentaria

El Capitolio de EEUU en Washington el miércoles 22 de octubre de 2025 (AP Foto/J. Scott Applewhite)

La Casa Blanca ha reasignado fondos para garantizar el pago a las fuerzas armadas, pero se niega a utilizar los fondos destinados a la ayuda alimentaria. De hecho, la “gran y hermosa ley” de Trump, promulgada este verano, supuso el mayor recorte de la historia al SNAP, que se estima dejará fuera del programa a unos 2,4 millones de personas.

Al mismo tiempo, muchos estadounidenses que contratan su propio seguro médico a través de los mercados federales y estatales, cuyo periodo de inscripción abierta también comienza el sábado, se enfrentan a un aumento drástico en las primas.

“Estamos amenazando con quitarles la comida a los pobres para poder privarlos de su atención médica”, declaró el reverendo Ryan Stoess durante una oración con líderes religiosos en el Capitolio de Estados Unidos.

“Que Dios nos ayude”, dijo, “cuando la crueldad es el objetivo”.

Los plazos se posponen hasta la próxima semana

Personas caminan por el National Mall cerca del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, semanas después del continuo cierre del gobierno estadounidense, en Washington, D.C., EEUU, 27 de octubre de 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

La Cámara de Representantes permanece cerrada bajo la administración de Johnson desde hace un mes. Los senadores se preparan para partir el jueves para el fin de semana largo. Trump regresa el jueves por la noche tras una gira relámpago por Asia.

Esto significa que el cierre del gobierno, en su día 30, casi con seguridad se extenderá una semana más, convirtiéndose así en el más largo de la historia, superando los 35 días que finalizaron en 2019, durante el primer mandato de Trump, debido a su exigencia de construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

El siguiente punto de inflexión se presenta tras las elecciones de medio término del martes: la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, así como las elecciones en Virginia y Nueva Jersey que determinarán a los gobernadores de esos estados. Muchos esperan que, una vez que se anuncien los ganadores y perdedores, y los demócratas y republicanos evalúen su posición política ante los votantes, estén dispuestos a negociar un acuerdo.

“Espero que esto permita que la gente avance con la reapertura del gobierno”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur.

Recortaron el SNAP en el proyecto de ley de Trump

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, se marcha tras una conferencia de prensa en el día 27 del cierre de gobierno en el Capitolio, en Washington, el lunes 27 de octubre de 2025 (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Los republicanos, que controlan la mayoría del Congreso, se encuentran en una posición inusual, defendiendo a los trabajadores federales suspendidos y los programas cerrados que desde hace tiempo buscan recortar, incluyendo recientemente casi un billón de dólares en reducciones en el ambicioso proyecto de ley de exenciones fiscales y gastos de Trump.

Medicaid, el programa de atención médica, y el programa de ayuda alimentaria SNAP sufrieron duros golpes este verano, en parte por la imposición de nuevos requisitos laborales. Para los beneficiarios del SNAP, muchos de los cuales ya estaban obligados a trabajar, los nuevos requisitos se extienden a los estadounidenses mayores de 64 años y a los padres de niños en edad escolar.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que los republicanos ahora “tienen la osadía” de sugerir que retener la ayuda alimentaria es una estrategia política.

“Estamos tratando de mejorar la calidad de vida del pueblo estadounidense”, dijo Jeffries, de Nueva York, refiriéndose a su partido.

“El pueblo estadounidense entiende que existe una crisis de salud impulsada por los republicanos”, dijo. “El pueblo estadounidense entiende que los republicanos aprobaron el mayor recorte a la asistencia nutricional en la historia de Estados Unidos al recortar 186 mil millones de dólares de su único y nefasto proyecto de ley”.

El representante Michael Lawler, republicano de Nueva York, a la izquierda, enfrenta al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York, en una acalorada discusión sobre la propuesta de ley H.R.5145 que ampliaría la Ley estadounidense del plan de rescate de 2021 (ARPA) y la Ley de reducción de inflación de 2022, en el Capitolio de Estados Unidos, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Washington (AP Foto/John McDonnell)

Durante el debate del verano sobre el ambicioso proyecto de ley de Trump, Johnson y otros republicanos arremetieron contra lo que calificaron como estadounidenses ociosos, que se aprovechaban de las ayudas gubernamentales, según la presidenta de la Cámara de Representantes.

La presidenta habló de jóvenes sanos que jugaban videojuegos mientras recibían Medicaid e insistió en que los nuevos requisitos laborales para los programas de ayuda eliminarían lo que denominaron “despilfarro, fraude y abuso”.

“De lo que estamos hablando, repito, es de trabajadores sanos, muchos de los cuales se niegan a trabajar porque se aprovechan del sistema”, dijo Johnson en primavera en el programa “Face the Nation” de la CBS.

“Y cuando los obliguemos a trabajar, será mejor para todos, un triple beneficio”, afirmó.

Lo que sigue siendo inalcanzable, por ahora, es cualquier alivio ante los nuevos precios de la atención médica, publicados esta semana, que se prevé que harán que el seguro sea inaccesible para muchos estadounidenses cuando expiren a fin de año los subsidios federales que ayudan a compensar esos costos.

Los demócratas han estado presionando para negociar con Trump y los republicanos el mantenimiento de esos subsidios. Los republicanos afirman que pueden abordar el tema más adelante, una vez que el gobierno reabra.

