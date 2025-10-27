Estados Unidos

Jóvenes de Nueva York impulsan el intercambio de ropa usada

Crecen los encuentros sociales donde se comparten prendas y accesorios, promoviendo la sostenibilidad y la economía circular en la moda

Por Matias D. Lauria

Guardar
Jóvenes neoyorquinos participan en un
Jóvenes neoyorquinos participan en un encuentro de intercambio de ropa en Brooklyn, donde la música y el estilo se mezclan con la conciencia ambiental.

En los últimos meses, jóvenes de Nueva York han transformado la manera de consumir moda al convertir el intercambio de ropa usada en una experiencia social y creativa. En lugar de acudir a las tiendas para adquirir prendas nuevas, cada vez más personas optan por reunirse en los llamados “closet parties” o swaps, donde el acto de compartir reemplaza al de comprar y la sostenibilidad se entrelaza con el estilo y la comunidad.

Estos encuentros, organizados por colectivos como Swap Society, Clothing Swap NYC, Remake y The Fashion Revolution Movement, se celebran en espacios tan diversos como lofts de Brooklyn, cafés del Lower East Side, galerías o terrazas en Queens. También universidades y centros de coworking, como el NYU Sustainability Hub y la Parsons School of Design, han impulsado esta tendencia, que ya se extiende a otras ciudades del continente americano.

Integrantes de un colectivo de
Integrantes de un colectivo de moda sostenible posan en el exterior del Brooklyn Museum, donde se realizan actividades sobre consumo responsable y diseño ético.

El funcionamiento de estas fiestas es sencillo: los anfitriones convocan a grupos reducidos, generalmente de entre 5 y 20 personas, y cada participante lleva consigo ropa o accesorios en buen estado. Las prendas se organizan por talles o estilos, y el ambiente suele enriquecerse con música, vino y dinámicas de narración en las que se comparten las historias detrás de cada prenda. En algunos eventos, se instalan estaciones de customización o reparación, donde es posible bordar, teñir o reciclar textiles, mientras que los encuentros de mayor escala pueden contar con DJs, fotógrafos y la presencia de marcas locales de moda sostenible.

El atractivo de los swaps va más allá del simple trueque. Según Viviana Grasso, quien ha investigado estas fiestas, “las swap parties son eventos sociales donde las personas se reúnen para intercambiar ropa, accesorios y otros objetos... La idea detrás de estas fiestas es bastante simple: llevas ropa que ya no usas y, a cambio, puedes encontrar nuevas ‘viejas’ maravillas que renuevan tu armario sin gastar un centavo”, explicó en declaraciones recogidas por Vogue Business. Esta práctica fomenta la reutilización, el desapego del consumo compulsivo y la economía circular, al tiempo que fortalece los lazos de amistad y comunidad en un entorno offline.

Asistentes a una swap party
Asistentes a una swap party celebran una jornada de intercambio de prendas en un ambiente relajado y festivo, reflejo del auge de la economía circular en la moda.

El trasfondo ambiental es uno de los motores principales de este fenómeno. El fast fashion, responsable del 10 % de las emisiones globales, ha sido objeto de campañas de concienciación por parte de organizaciones como Fashion Revolution y Remake World, que promueven la transparencia y el consumo responsable. En este contexto, los swaps se presentan como una respuesta creativa y tangible para reducir los desechos textiles y el impacto ecológico de la industria. Abigail Barronian ha destacado en Refinery29 que “los intercambios de ropa eliminan el remordimiento del comprador, ofrecen prendas gratuitas, ayudan a desprenderse de objetos y hacen visible la circularidad, reduciendo el gasto en ropa nueva”.

La dimensión emocional también ocupa un lugar central en estas reuniones. Cada prenda intercambiada lleva consigo una historia, y el hecho de que pase de mano en mano le otorga un nuevo significado. Para muchos jóvenes, la moda deja de ser un acto individualista para convertirse en una herramienta de conexión y reconstrucción de vínculos personales.

Nicole, fundadora de Swap Society, reflexionó en una entrevista con The New York Times: “Para muchos de ustedes, enterarse de que existía explotación en la industria del reciclaje textil fue devastador... Recibo habitualmente muchos mensajes preguntándome ‘¿cuál es la mejor manera de comprar?’ Y siempre me detengo ahí porque esa pregunta casi se siente como si me pidieran que explique el tamaño del universo. Es complicado, ¿verdad?”.

Percheros llenos de ropa usada
Percheros llenos de ropa usada lista para encontrar un nuevo hogar, símbolo del movimiento que promueve la reutilización y reduce los residuos textiles.

No obstante, la organización de estos eventos presenta desafíos logísticos. La clasificación por talles, la higiene y el control de las prendas requieren una gestión cuidadosa, y uno de los principales retos es mantener el espíritu íntimo y colaborativo sin que la iniciativa se convierta en un simple mercado. Además, la falta de educación sobre consumo consciente sigue siendo una barrera para la expansión de este tipo de prácticas.

A pesar de estos obstáculos, los swaps y closet parties continúan ganando adeptos y redefiniendo el valor de la ropa en la cultura urbana. La moda, en este nuevo escenario, se convierte en un vehículo para la sostenibilidad, la creatividad y la construcción de comunidad, mientras la economía circular se consolida como una alternativa real frente al modelo tradicional de consumo.

Temas Relacionados

Intercambio de ropa Swap Society Clothing Swap NYC Remake The Fashion Revolution Movement Nueva York Buenos Aires Moda sostenible Economía circular Fast fashionNewsroom BUE

Últimas Noticias

Más de 15.000 paquetes de populares toallitas desmaquillantes fueron retirados por contaminación bacteriana

La alerta de Clase II emitida por la FDA afecta principalmente a los estados de Texas, Florida, Georgia y Carolina del Sur

Más de 15.000 paquetes de

Donald Trump dijo que no se postulará en 2028 y mencionó a JD Vance y Marco Rubio como posibles candidatos

Nadie puede ser elegido para un tercer mandato en Estados Unidos, aunque sí podría ser vicepresidente y asumir el máximo cargo si su compañero de fórmula dimitiera. Sin embargo, prefirió enfocarse en una posible sucesión

Donald Trump dijo que no

Tras 21 días en coma inducido, mujer despierta gracias al toque de Scrunchie, una perra de terapia en Florida

Tras sobrevivir a una embolia pulmonar masiva y tres paros cardíacos, los médicos dieron a la paciente solo un 10 por ciento de probabilidades de recuperación

Tras 21 días en coma

Wall Street cotiza con fuertes alzas en todos sus índices tras los avances comerciales entre Estados Unidos y China

El S&P 500 y el Nasdaq avanzan tras comentarios optimistas de Donald Trump sobre las negociaciones con Xi Jinping por las tierras raras. Los inversores también esperan resultados de gigantes tecnológicos y una rebaja de tasas de la Reserva Federal

Wall Street cotiza con fuertes

Asesinó a su esposa, a sus tres hijos y al perro en su casa de veraneo, y durmió junto a los cadáveres durante semanas

“Intentaba salvarlos del apocalipsis”, dijo Anthony Todt cuando lo interrogaron los policías en su casa de Florida. Sin embargo, el juicio reveló otro móvil para el crimen

Asesinó a su esposa, a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de merengue seco, rápida

Receta de merengue seco, rápida y fácil

Elecciones 2025: el analista Gabriel Slavinsky aseguró que “el miedo mató a los peros” que tenía el votante del oficialismo

Jorge Capitanich pidió su absolución en la causa “Fútbol para Todos”

Agustín Laje: “Creo que se viene una nueva etapa de La Libertad Avanza más calma y más prudente”

El dolor ante los logros ajenos: como transformar la envidia en motivación para la superación personal

INFOBAE AMÉRICA
Martha Boto y Gregorio Vardanega,

Martha Boto y Gregorio Vardanega, en una muestra que celebra el arte cinético

Estrés y decisiones: cómo la presión cambia nuestra forma de elegir

Perdió su tabla de surf en el mar y lograron encontrarla a más de 2.400 kilómetros de distancia: “No podía creerlo”

La población de ballenas francas del Atlántico Norte está aumentando lentamente

Nicolás Albertoni encabezará la misión de la OEA en un referéndum histórico y tenso en Ecuador

TELESHOW
Nito Artaza será abuelo por

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo

Nuevo escándalo legal con Los Palmeras: despidos, traiciones y una marca partida en dos

Lissa Vera habló del miedo que siente tras denunciar a la expareja de Lourdes Fernández: “Tengo un botón antipánico”

El esperado reencuentro de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con Rufina a su regreso de Turquía

El conmovedor adiós de Marco Antonio Caponi a su perrita Clerchu que lo acompañó 14 años