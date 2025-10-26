Estados Unidos

Un muerto y seis heridos durante una celebración de exalumnos en la universidad de Lincoln en Pensilvania

El fiscal de distrito del condado de Chester informó que el ataque ocurrió en el estacionamiento del International Cultural Center. Una persona armada fue detenida y las autoridades investigan si hay más responsables

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La policía confirmó la detención
La policía confirmó la detención de una persona armada y continúa la investigación para identificar a más responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tiroteo ocurrido la noche del sábado 26 de octubre en la Universidad Lincoln, en Pensilvania, dejó un muerto y al menos seis personas heridas, según confirmaron autoridades locales. El hecho tuvo lugar en el estacionamiento del Centro Cultural Internacional (ICC) del campus, durante un reencuentro de exalumnos y luego de un partido de fútbol americano.

El fiscal de distrito del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, informó en una conferencia de prensa que el incidente sucedió alrededor de las 21:30 horas durante una reunión posterior al partido, donde miembros de la comunidad universitaria y visitantes participaban en actividades de confraternización. Las autoridades describieron la escena como caótica, con numerosas personas corriendo para ponerse a salvo.

“Fue una noche devastadora. Era una escena caótica y la gente huyó en todas direcciones”, afirmó de Barrena-Sarobe. La investigación preliminar señala que no se trató de un ataque premeditado destinado a causar un daño masivo en el campus universitario. “Hoy operamos bajo la premisa de que no fue un incidente planeado para infligir daño masivo en un campus universitario”, explicó el fiscal durante la conferencia a medios.

El incidente ocurrió en el
El incidente ocurrió en el estacionamiento del International Cultural Center, al finalizar un evento universitario. (Facebook/Chester County Working Fires)

La policía detuvo a una persona que portaba un arma de fuego, pero las autoridades no descartan la posibilidad de que haya habido más de un tirador. “Estamos investigando con toda la fuerza de la ley federal, estatal y local”, indicó de Barrena-Sarobe. En este sentido, el Departamento de Detectives del condado de Chester lidera la pesquisa y recibe el apoyo del FBI en la recolección de pruebas y seguimiento de pistas.

El suceso ocurrió tras el tradicional tailgate y la celebración de Yardfest organizados en el ICC, donde se reunieron estudiantes, exalumnos, familiares y amigos de Lincoln University, la más antigua universidad históricamente afroamericana (HBCU) de Estados Unidos.

La policía de la universidad, cuyo cuartel también se ubica en el edificio ICC, pidió a la comunidad seguir las indicaciones de los agentes y mantenerse alejados de la zona durante el operativo.

Marc Partee, jefe de la policía de la universidad Lincoln, lamentó el incidente y reconoció el impacto emocional sobre los asistentes. “Esto debía ser una ocasión alegre. Homecoming es cuando las personas regresan, contribuyen a su alma mater y reviven buenos recuerdos. Esto fue interrumpido por balas que nunca debieron haberse disparado”, sostuvo Partee ante los medios.

Autoridades señalaron que no se
Autoridades señalaron que no se trató de un ataque premeditado y que la investigación involucra a fuerzas federales, estatales y locales. (Facebook/Fiscal del condado de Chester)

También enfatizó la relevancia histórica de la institución: “devastados es un comienzo para describir cómo nos sentimos. Si existiera una palabra más fuerte, la usaría”, citó ABC News.

Las autoridades señalaron que “aún no está claro qué motivó el tiroteo ni por qué se efectuaron los disparos”. Además, indicaron que el campus fue puesto en confinamiento temporal, medida que se levantó una vez que la policía determinó que “no había una amenaza activa” para la comunidad universitaria. La identidad de las víctimas no se ha hecho pública y no se ha confirmado si eran todos estudiantes del campus.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, manifestó su apoyo a la universidad y a los equipos de seguridad. En un mensaje en X, expresó: “mi administración ha ofrecido todo el apoyo a la presidenta Allen y a las autoridades locales. Por favor, eviten la zona y sigan las indicaciones de la policía”.

Lincoln University fue escenario de
Lincoln University fue escenario de un tiroteo durante la celebración del regreso de exalumnos, con un saldo de un muerto y seis heridos. (Facebook/Fiscal del condado de Chester)

Varios testigos relataron escenas de pánico mientras personas corrían para buscar refugio. Un asistente al evento comentó a CBS News Philadelphia que entre las víctimas se encontraba al menos una persona recibiendo reanimación cardiopulmonar por parte de los servicios de emergencia. Además de los heridos por impactos de bala, también se reportaron asistentes con lesiones leves, producto de caídas o atropellos durante la confusión.

La universidad anunció que brindará servicios de apoyo psicológico a los estudiantes y trabajadores afectados por el tiroteo. El acompañamiento estará disponible en el campus a partir del domingo por la mañana.

Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que cuente con información o evidencia digital que aporte a la investigación del caso. “No descansaremos hasta arrestar y hallar a la persona o personas responsables de disparar a todas estas personas en Lincoln University”, sentenció de Barrena-Sarobe.

La conmoción generada por el tiroteo empañó una de las fechas más significativas para Lincoln University, ubicada en el sur del condado de Chester, a unos 72 kilómetros de Filadelfia. La comunidad, junto con las autoridades, permanece atenta a la evolución de la investigación y al estado de salud de los heridos, cuya situación se sigue monitoreando.

Temas Relacionados

Universidad de LincolnPensilvaniaTiroteoChesterestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Los Ángeles?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

Clima en Nueva York: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Nueva York: cuál

Clima: las temperaturas que predominarán este 26 de octubre en Houston

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Predicción del estado del tiempo en Dallas para este 26 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del estado del tiempo

Trump y Lula acordaron iniciar negociaciones comerciales inmediatas durante su reunión en Malasia

Los presidentes de Estados Unidos y Brasil mantuvieron un encuentro de 50 minutos al margen de la cumbre de ASEAN. El líder brasileño calificó la reunión de “excelente” y el estadounidense manifestó su optimismo por lograr acuerdos “muy buenos”

Trump y Lula acordaron iniciar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: hasta

Elecciones 2025, en vivo: hasta el mediodía votó el 23% del padrón electoral

Kicillof dijo que es “una elección crítica” y reiteró su pedido de diálogo con Milei: “Tienen mi teléfono en la Rosada, úsenlo”

La arrepentida del triple crimen narco de Florencio Varela pidió ser colaboradora si la causa pasa a la Justicia federal

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

¿El cerebro se “despierta” al soñar? Un nuevo hallazgo reveló que la mente nunca descansa

INFOBAE AMÉRICA
Nick Cave sorprende con una

Nick Cave sorprende con una escultura en realidad virtual que desafía la gravedad en Detroit

La tumba de Tutankamón en peligro: expertos advierten sobre riesgo de colapso

Netanyahu advirtió que Israel vetará fuerzas internacionales “inaceptables” en Gaza

Ratas pardas cazan murciélagos en pleno vuelo por primera vez en Alemania

Un historiador asegura haber identificado a “La joven de la perla” y hay polémica

TELESHOW
El contundente cambio de estilo

El contundente cambio de estilo de Nicki Nicole que deslumbró y sorprendió a sus fanáticos

Elecciones Legislativas 2025: así votan los famosos en las urnas

Tini Stoessel deslumbró con looks de alto impacto en su primer show: cuero, tul y flecos en una noche inolvidable

“Mis guardaespaldas”: Evangelina Anderson, Maxi López y Valu Cervantes a pura diversión en la fiesta de Masterchef

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”