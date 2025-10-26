Un muerto y seis heridos durante una celebración de exalumnos en la universidad de Lincoln en Pensilvania

La policía confirmó la detención de una persona armada y continúa la investigación para identificar a más responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tiroteo ocurrido la noche del sábado 26 de octubre en la Universidad Lincoln, en Pensilvania, dejó un muerto y al menos seis personas heridas, según confirmaron autoridades locales. El hecho tuvo lugar en el estacionamiento del Centro Cultural Internacional (ICC) del campus, durante un reencuentro de exalumnos y luego de un partido de fútbol americano.

El fiscal de distrito del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, informó en una conferencia de prensa que el incidente sucedió alrededor de las 21:30 horas durante una reunión posterior al partido, donde miembros de la comunidad universitaria y visitantes participaban en actividades de confraternización. Las autoridades describieron la escena como caótica, con numerosas personas corriendo para ponerse a salvo.

“Fue una noche devastadora. Era una escena caótica y la gente huyó en todas direcciones”, afirmó de Barrena-Sarobe. La investigación preliminar señala que no se trató de un ataque premeditado destinado a causar un daño masivo en el campus universitario. “Hoy operamos bajo la premisa de que no fue un incidente planeado para infligir daño masivo en un campus universitario”, explicó el fiscal durante la conferencia a medios.

El incidente ocurrió en el estacionamiento del International Cultural Center, al finalizar un evento universitario. (Facebook/Chester County Working Fires)

La policía detuvo a una persona que portaba un arma de fuego, pero las autoridades no descartan la posibilidad de que haya habido más de un tirador. “Estamos investigando con toda la fuerza de la ley federal, estatal y local”, indicó de Barrena-Sarobe. En este sentido, el Departamento de Detectives del condado de Chester lidera la pesquisa y recibe el apoyo del FBI en la recolección de pruebas y seguimiento de pistas.

El suceso ocurrió tras el tradicional tailgate y la celebración de Yardfest organizados en el ICC, donde se reunieron estudiantes, exalumnos, familiares y amigos de Lincoln University, la más antigua universidad históricamente afroamericana (HBCU) de Estados Unidos.

La policía de la universidad, cuyo cuartel también se ubica en el edificio ICC, pidió a la comunidad seguir las indicaciones de los agentes y mantenerse alejados de la zona durante el operativo.

Marc Partee, jefe de la policía de la universidad Lincoln, lamentó el incidente y reconoció el impacto emocional sobre los asistentes. “Esto debía ser una ocasión alegre. Homecoming es cuando las personas regresan, contribuyen a su alma mater y reviven buenos recuerdos. Esto fue interrumpido por balas que nunca debieron haberse disparado”, sostuvo Partee ante los medios.

Autoridades señalaron que no se trató de un ataque premeditado y que la investigación involucra a fuerzas federales, estatales y locales. (Facebook/Fiscal del condado de Chester)

También enfatizó la relevancia histórica de la institución: “devastados es un comienzo para describir cómo nos sentimos. Si existiera una palabra más fuerte, la usaría”, citó ABC News.

Las autoridades señalaron que “aún no está claro qué motivó el tiroteo ni por qué se efectuaron los disparos”. Además, indicaron que el campus fue puesto en confinamiento temporal, medida que se levantó una vez que la policía determinó que “no había una amenaza activa” para la comunidad universitaria. La identidad de las víctimas no se ha hecho pública y no se ha confirmado si eran todos estudiantes del campus.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, manifestó su apoyo a la universidad y a los equipos de seguridad. En un mensaje en X, expresó: “mi administración ha ofrecido todo el apoyo a la presidenta Allen y a las autoridades locales. Por favor, eviten la zona y sigan las indicaciones de la policía”.

Lincoln University fue escenario de un tiroteo durante la celebración del regreso de exalumnos, con un saldo de un muerto y seis heridos. (Facebook/Fiscal del condado de Chester)

Varios testigos relataron escenas de pánico mientras personas corrían para buscar refugio. Un asistente al evento comentó a CBS News Philadelphia que entre las víctimas se encontraba al menos una persona recibiendo reanimación cardiopulmonar por parte de los servicios de emergencia. Además de los heridos por impactos de bala, también se reportaron asistentes con lesiones leves, producto de caídas o atropellos durante la confusión.

La universidad anunció que brindará servicios de apoyo psicológico a los estudiantes y trabajadores afectados por el tiroteo. El acompañamiento estará disponible en el campus a partir del domingo por la mañana.

Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que cuente con información o evidencia digital que aporte a la investigación del caso. “No descansaremos hasta arrestar y hallar a la persona o personas responsables de disparar a todas estas personas en Lincoln University”, sentenció de Barrena-Sarobe.

La conmoción generada por el tiroteo empañó una de las fechas más significativas para Lincoln University, ubicada en el sur del condado de Chester, a unos 72 kilómetros de Filadelfia. La comunidad, junto con las autoridades, permanece atenta a la evolución de la investigación y al estado de salud de los heridos, cuya situación se sigue monitoreando.