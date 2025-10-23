Más de 30 detenidos, incluidas figuras de la NBA, por fraude de apuestas ligado a la mafia italiana

El jugador Terry Rozier de los Miami Heat fue arrestado por el FBI por fraudes relacionados con apuestas deportivas. (Kyle Ross-Imagn Images/File Photo via REUTERS)

El arresto de más de 30 personas relacionado con apuestas deportivas, fraude y manipulación de partidas de póker respaldadas por la mafia italiana, ha sacudido al ámbito deportivo y jurídico en Estados Unidos. Entre los detenidos se encuentran figuras de la NBA como el jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, cuyas detenciones fueron confirmadas en conferencia de prensa por el FBI.

El portavoz de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, John Marzulli, confirmó que 31 personas fueron detenidas y que otras se entregarían próximamente. Las investigaciones han sido encabezadas por la FBI y la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York. Jim Trusty, abogado de Rozier, aseguró previamente a ESPN que el jugador ya había sido interrogado por la NBA y el FBI en 2023 y que entonces se le comunicó que no había cometido delito, según declaró Trusty a la propia cadena deportiva. Ni la NBA ni los Miami Heat han emitido declaraciones oficiales sobre la reciente detención de Rozier.

El director del FBI, Kash Patel, calificó el caso como “histórico” tanto por el volumen de dinero implicado como por la magnitud del fraude. Patel afirmó en conferencia de prensa que la investigación destapó fraudes que superan las decenas de millon es de dólares e involucran años de operaciones ilegales. Subrayó que “no se niega el debido proceso a nadie” y que “todos responderán ante la justicia”,.

La Cosa Nostra está involucrada con las apuestas

Además de las apuestas deportivas relacionadas con juegos de baloncesto, también se investigan partidas de póker fraudulentas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La acusación principal gira en torno a una operación de apuestas deportivas ilegales y manipulación de resultados, que habría involucrado directamente a integrantes de organizaciones criminales como la La Cosa Nostra, según detalló Patel. Las autoridades federales señalan que el fraude incluyó el uso de criptomonedas y métodos sofisticados de blanqueo, lo que incrementó la magnitud del caso. Una de las líneas de indagación evalúa posibles manipulaciones en “prop bets” o apuestas a estadísticas individuales de partidos, lo que ha sido motivo de preocupación para ligas deportivas como la NBA y casas de apuestas desde hace años.

¿Quiénes son las figuras de la NBA detenidas?

Entre los detenidos figura Billups, exjugador conocido como “Mr. Big Shot”, quien actualmente dirige a los Portland Trail Blazers. Billups tuvo una carrera de 17 temporadas en la NBA, fue cinco veces All-Star y ganó el campeonato con los Detroit Pistons en 2004. Este año firmó una extensión multianual con los Trail Blazers y fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Billups tampoco ha ofrecido declaraciones públicas tras la noticia de su detención.

El entrenador de los Trail Blazers también figura como uno de los detenidos por casos de apuestas. (John Hefti-Imagn Images/File Photo)

En el caso de Rozier, su arresto ocurrió la madrugada del jueves en Orlando, solo horas después de haber formado parte de la plantilla de los Heat durante un partido contra el Orlando Magic. Aunque Rozier estuvo en uniforme, no jugó en ese encuentro. El equipo tampoco se pronunció tras conocerse el arresto.

¿Qué son las “prop bets”?

Las investigaciones que apuntan al uso de “prop bets” cobran especial relevancia debido a que este tipo de apuestas permiten a los usuarios apostar sobre logros estadísticos individuales, como la cantidad de puntos o rebotes que obtendrá un jugador en un partido. La NBA ha manifestado anteriormente su preocupación ante el riesgo de manipulación en este tipo de mercado, ya que pueden exponer a los deportistas a críticas agresivas y sospechas en redes sociales y en los estadios.

Un caso reciente similar incluyó la condena del exjugador Jontay Porter por retirarse temprano de juegos bajo pretextos de lesiones o enfermedad, permitiendo a sus conocidos beneficiarse de grandes sumas apostando en su bajo rendimiento.