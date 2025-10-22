Estados Unidos

Retirada masiva de huevos en EEUU por riesgo de salmonella, los lotes afectados ya circulaban por varios estados

De acuerdo con la FDA, estos lotes se vendieron tanto en Arkansas como en Missouri, y parte de la producción fue procesada posteriormente por otras compañías, expandiendo el riesgo a posibles nuevas áreas de distribución

Rossana Marín

Las autoridades advirtieron que los huevos contaminados podrían haber sido distribuidos en Arkansas, Misuri y potencialmente en otros estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) amplió en los últimos días un retiro de huevos tras detectar contaminación por salmonella en la planta procesadora de Black Sheep Egg Company, ubicada en Arkansas, según reportó FOX News.

En total, la agencia halló 40 muestras ambientales positivas para la bacteria en sus instalaciones, un hallazgo que activó la alarma de las autoridades sanitarias mientras la distribución de los productos podía alcanzar a varios estados del país.

El retiro afecta directamente a cartones de huevos marrones grandes, tipo A, de Black Sheep Egg Company, en presentaciones de 12 y 18 unidades, cuyas fechas de consumo preferente van del 22 de agosto al 31 de octubre de 2025. De acuerdo con la FDA, estos lotes se vendieron tanto en Arkansas como en Missouri, y parte de la producción fue procesada posteriormente por otras compañías, expandiendo el riesgo a posibles nuevas áreas de distribución.

La FDA recomendó a consumidores, comercios y distribuidores evitar la venta y el consumo de huevos afectados ante el riesgo de intoxicación alimentaria. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La agencia informó que algunas de las cepas de salmonella detectadas “pueden causar enfermedad en humanos”, aunque aclaró que “la FDA no dispone de información que sugiera que la empresa es el origen de un brote activo”. Aun así, emitió una alerta dirigida a consumidores, comercios y distribuidores para recomendar que no se ingieran, vendan ni sirvan los huevos señalados.

Black Sheep Egg Company confirmó el retiro de sus productos y su colaboración con las autoridades sanitarias. Por otro lado, según FOX News, la crisis ya impactó en otras empresas: Kenz Henz, con sede en Texas, retiró voluntariamente su paquete de 12 huevos “Grade AA Large Pasture Raised Eggs” al comprobar que fueron suministrados por la empresa de Arkansas bajo sospecha de contaminación. Estos huevos se vendieron en comercios minoristas de Houston, detalló la comunicación oficial.

Las autoridades precisaron que el producto retirado de Kenz Henz puede identificarse por el código UPC 86949400030 y fechas de envasado entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, con fechas de consumo preferente estampadas entre el 11 y el 17 de octubre del mismo año. Hasta el momento, no se reportaron casos de enfermedad asociados al consumo de estos huevos, tal como enfatizó la FDA y como se indica en el comunicado de Kenz Henz publicado el 16 de octubre.

El retiro abarca cartones de huevos con fechas de consumo preferente entre agosto y octubre de 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La salmonella puede provocar fuertes cuadros intestinales, fiebre, diarrea, náuseas y dolor abdominal, y resultar peligrosa en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

En situaciones excepcionales, la bacteria puede pasar a la sangre, derivando en complicaciones mayores como infecciones arteriales o endocarditis, según explicó la FDA. “Las personas que hayan adquirido huevos de las partidas afectadas deberán devolverlos al punto de compra para obtener el reembolso completo”, indicó la empresa afectada en un comunicado difundido por la agencia reguladora.

La situación se mantiene bajo control estricto. La FDA continuará actualizando a la población a medida que obtenga nuevos datos sobre la posible redistribución de los huevos y si otros estados podrían verse afectados. Se recomienda a los consumidores que, en caso de dudas, contacten con el servicio al cliente de Kenz Henz al 1-(409)457-5934 dentro del horario de atención habilitado.

De acuerdo con FOX News, la investigación sobre el alcance del retiro se encuentra aún en desarrollo. La autoridad sanitaria anticipó que “cualquier producto adicional impactado por este retiro se sumará al aviso a medida que la información sea verificada”. Los productos afectados representan una fracción de la producción nacional, pero el foco se mantiene en prevenir cualquier riesgo de intoxicación alimentaria por salmonella.

