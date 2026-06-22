Caso Charlie Kirk: la Justicia de Utah analiza un posible desacato de fiscales en vísperas de una audiencia clave

Caso por el asesinato de Charlie Kirk: un tribunal de Utah analiza el posible desacato de fiscales antes de una audiencia clave en julio (REUTERS)

Un juez del estado de Utah resolverá este lunes si corresponde aplicar sanciones a los fiscales que intervienen en la causa por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, después de que la defensa del acusado, Tyler Robinson, denunciara que declaraciones públicas sobre una prueba balística podrían afectar la imparcialidad de futuros jurados.

Los abogados de Robinson solicitaron además que se impida a la fiscalía pedir la pena de muerte en caso de condena. Según argumentaron, los comentarios realizados ante medios de comunicación sobre un fragmento de bala recuperado del cuerpo de Kirk pudieron influir en la percepción pública sobre la culpabilidad de su cliente.

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El juez Tony Graf celebró la semana pasada una audiencia para determinar si los fiscales incurrieron en desacato por esas declaraciones. La resolución sobre ese planteo quedó pendiente para este lunes.

Robinson, de 23 años y residente del sudoeste de Utah, enfrenta cargos por asesinato agravado por la muerte de Kirk, ocurrida el 10 de septiembre. La fiscalía sostiene que el activista, aliado cercano del presidente Donald Trump, recibió un disparo en el cuello mientras hablaba ante una multitud de miles de personas en la Universidad del Valle de Utah.

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Hasta el momento, Robinson no presentó una declaración formal de culpabilidad o inocencia. Los fiscales ya anticiparon que buscarán la pena de muerte si resulta condenado.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA (REUTERS)

Durante la audiencia, la defensa acusó a miembros de la fiscalía, entre ellos el fiscal adjunto del condado de Utah, Christopher Ballard, de intentar influir en potenciales integrantes del jurado mediante una “gira mediática” centrada en las pruebas balísticas del caso.

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Los abogados sostuvieron que los comentarios públicos se produjeron en un contexto de gran atención mediática y podían afectar la posibilidad de conformar un jurado imparcial.

Ballard rechazó esa acusación durante la audiencia celebrada el 12 de junio. Según expuso, no habló con la prensa sobre detalles específicos de la investigación y sus declaraciones se limitaron a observaciones generales acerca de las limitaciones de los análisis balísticos.

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La controversia surgió después de que la propia defensa informara públicamente que las pruebas iniciales no habían permitido determinar de forma concluyente si el proyectil recuperado fue disparado por el arma que los investigadores consideran el arma homicida.

Esa información dio lugar a especulaciones en algunos medios de comunicación y en redes sociales. Según los antecedentes expuestos ante el tribunal, también aparecieron teorías sin sustento que planteaban la existencia de un segundo tirador o incluso cuestionaban las circunstancias de la muerte de Kirk.

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Durante la audiencia, la defensa acusó a miembros de la fiscalía, entre ellos el fiscal adjunto del condado de Utah, Christopher Ballard, de intentar influir en potenciales integrantes del jurado mediante una “gira mediática” centrada en las pruebas balísticas del caso (REUTERS)

Representantes de la Oficina del Fiscal del Condado de Utah sostuvieron que se vieron obligados a responder públicamente debido a esas versiones. La fiscalía argumentó que las declaraciones buscaron aclarar conceptos generales relacionados con la evidencia balística ante la circulación de información errónea.

El caso generó una amplia cobertura mediática a nivel nacional y aumentó las preocupaciones tanto de la acusación como de la defensa sobre el impacto que la desinformación podría tener en el proceso de selección del jurado.

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La defensa citó además otro proceso penal desarrollado en Utah en el que fiscales también enfrentaron acusaciones de desacato. Según los abogados de Robinson, una posible medida correctiva en situaciones de ese tipo podría consistir en impedir que el Estado solicite la pena capital.

No obstante, reconocieron que el juez de aquel caso concluyó que una sanción de esa naturaleza no resultaba apropiada bajo las circunstancias analizadas. Aun así, remarcaron que “el tribunal no concluyó que tal remedio estuviera fuera de su autoridad cuando los hechos lo justifican”.

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Mientras continúa la disputa sobre las declaraciones públicas de los fiscales, el expediente avanza hacia una instancia decisiva. Entre el 6 y el 10 de julio está prevista una audiencia clave en la que la fiscalía deberá demostrar que cuenta con pruebas suficientes para justificar la realización de un juicio.

(Con información de Associated Press)